Стало відомо про ще один вид шахрайства на дорогах

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Водіїв попереджають: якщо повернувшись з торгового центру або магазину на парковку, ви побачите гроші на лобовому склі, слід бути обережним, швидше за все за вами спостерігають злочинці.

Даний вид шахрайства досить простий. Злодії залишають гроші під двірниками автомобіля в далекому від водія кутку, праворуч. Водій помічає купюру не відразу, а тоді, коли сідає в авто і часто, вже встигає вставити ключ в замок запалювання. Після цього автовласник виходить з машини, щоб дістати гроші, а шахраї за лічені секунди виносять з автомобіля цінні речі. Іноді водій навіть ризикує втратити автомобіля, інформують Економічні новини.

Тому, якщо сівши за кермо автомобіля ви побачили сторонні предмети на лобовому склі, слід змахнути їх за допомогою двірників. А якщо це не вдалося, потрібно заблокувати двері і виїхати з місця парковки.