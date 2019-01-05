Tesla знизила ціни на всі свої автомобілі

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Tesla анонсувала чудову новину. Компанія Ілона Маска вирішила знизити ціни на всі моделі.

Tesla збирається знизити цінник кожного автомобіля на 2 тис. доларів. Про це компанія написала в свіжому звіті, інформують Економічні новини.

Співробітники корпорації заявили, що даний крок пов'язаний зі зменшенням федеральних податкових пільг для людей, охочих придбати електромашини.

Після появи новини про зниження вартість машин акції Tesla знизилися на 10%. Однак вже до закриття торгів вони вирівнялися до 6,8%.

Додамо, що в минулому, 2018 році, автомобільна компанія Ілона Маска досягла рекордних виробничих показників. В останні місяці на її потужностях зібрали найбільшу кількість автомобілів за всю історію корпорації. У минулому кварталі Tesla побудувала понад 86 тис. електрокарів.

Довідка. Насправді засновником компанії Tesla не була Маск. У 2003 році її створили інженери Мартін Еберхард і Марк Тарпеннінг. Вони назвали своє дітище Tesla Motors – на честь відомого в усьому світі фізика. Всього через рік Tesla Motors зацікавився Ілон Маск. Він став її найбільшим інвестором. Вклавши в корпорацію $ 7,5 млн, Маск очолив раду директорів. Tesla Roadster – став першим електромобілем компанії. Цей спорткар був випущений в 2007 році.