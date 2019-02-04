Названа нова система обману водіїв України

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За останній час в Україні водії нерідко стають жертвами автоподстав. На думку юристів, іноді потрібно бути на чеку, спілкуючись навіть з представниками правоохоронних органів. Була розкрита популярна схема обману українських водіїв.

Автомобіль можуть зупинити за мінімальне порушення правил, або за те, що машина, ніби як, числиться в угоні. Далі шахраї звертають увагу на зовнішній вигляд водія і чіпляються за що завгодно – втомлений або незадоволений вигляд, сіпання рук тощо. Посилаючись на ці дрібниці, автовласника звинувачують в алкогольному або наркотичному сп'янінні і пропонують проїхати пройти тест, інформують Економічні новини.

У разі якщо водій погоджується, по дорозі його вже починають від цього відмовляти. Шахраї радять пройти цю процедуру самостійно або взагалі не робити цього, пославшись в суді на брак часу. Вся абсурдність ситуації полягає в тому, що потерпілому повертають права і дозволяють знову сісти за кермо, хоча при підозрі в сп'янінні, робити це категорично заборонено. Однак все це за однієї умови – водій на камеру при свідках повинен заявити, що відмовляється від проходження процедури тестування на сп'яніння.

А далі водій притягується до відповідальності не за те, що керував авто у стані сп'яніння, а за відмову пройти огляд.