Українських водіїв попередили про несподіваний штраф

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У Правилах дорожнього руху України зазначено, що експлуатувати автомобіль з тонованими стеклами, що обмежують оглядовість з місця водія і погіршують прозорість скла, заборонено.

За керування транспортним засобом з недотриманням цього правила передбачається штраф в розмірі 340 гривень в перший раз. Якщо порушення повторюється протягом року, то водія можуть позбавити прав на термін від трьох до шести місяців або заарештувати на 5-10 діб. У той же час, правилами передбачені певні винятки, інформують Економічні новини.

В Україні, як і в багатьох країнах світу, існують обмеження на рівень тонування скла в автомобілі. Відомо, що лобове скло повинне пропускати не менше 75% світла, всі інші скла – не менше 70%. Тонування з дзеркальним ефектом взагалі заборонена.

Слід врахувати, якщо водія хочуть оштрафувати за тоновані стекла, то відсоток світлопропускання правоохоронець повинен визначати не "на око», а спеціальним приладом трауметром, при цьому склавши відповідний акт перевірки. В іншому випадку, штраф буде вважатися незаконним.