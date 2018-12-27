ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку

Головна » Останні новини » Новини авто » ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку ТОП-3 помилки, які роблять водії під час прогріву авто взимку

Закрити Відправити

Готуючи машину до поїздки в зимовий період, багато водіїв здійснюють грубі помилки під час прогріву автомобіля.

Включення вентилятора на «максимум» , інформують Економічні новини.

Поки двигун автомобіля непрогрітий, включати грубку на «максимум» не має сенсу, оскільки в салон авто буде надходити холодне повітря. Правильніше буде включити опалення на мінімальний режим і почекати кілька хвилин, щоб прогрілося мотор, після чого можна включати піч.

Напрямок потоку повітря на лобове скло

Якщо направити потік теплого повітря в непрогрітій машині на лобове скло, то воно може тріснути через різкий перепад температури. Щоб уникнути такої неприємної ситуації, в перші хвилини прогріву авто, лобове скло має прогріватися рівномірно з повітрям в салоні.

Читайте: У першому місяці зими, можливо, з'явиться ще один вихідний

Швидкий рух в непрогрітому авто

Для того, щоб двигун правильно прогрілося більшості авто досить кількох хвилин. Після цього, можна починати повільно їхати, без різких рухів. Такі дії допоможуть агрегатів машини правильно і швидко прогрітися.