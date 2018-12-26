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Автомобілістів чекає нове випробування перевірками

Головна » Останні новини » Новини авто » Автомобілістів чекає нове випробування перевірками
 
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Депутати Верховної Ради розглянуть законопроект, який передбачає контроль поліції над шкідливими речовинами, що викидаються автомобілями в атмосферу. Щоб реалізувати це, планують застосовувати спеціальні станції, здатні до пересуванню, схожі на ті, які використовували за часів Радянського Союзу.

Відомо, що кожен рік в атмосферу України потрапляє близько 17 млн. Тонн токсичних речовин, причому більша частина з них викидається автомобілями. Тому депутати Верховної Ради планують обговорити можливість впровадження законопроекту, що передбачає контроль над рівнем викиду отруйних речовин машинами. На їхню думку, стежити за цим повинні правоохоронні органи, інформують Економічні новини.

Під час зупинки автомобіля, викид шкідливих речовин якого перевищує певну позначку, в перший раз водієві буде видано попередження. При зупинці цього авто вдруге, водій змушений буде заплатити штраф у розмірі 850 грн. Здійснювати перевірку над екологічним станом авто, будуть за допомогою спеціальних пересувних станцій.


Автор: Катерина Лукьянчук

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