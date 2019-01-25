У столиці, можливо, обмежать швидкість авто до 30 км / год

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У Києві планують обмежити швидкість автомобілів в місцях великого скупчення дітей – біля дошкільних та шкільних установ.

Така інформація надійшла з прес-служби КМДА, інформують Економічні новини.

У планах влади столиці проаналізувати, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод, внести ці місця в спеціальний список, і на цих ділянках і перехрестях обмежити швидкість руху автомобілів до 30 км / ч.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський акцентував увагу на тому, що особливо пильну увагу буде приділено ділянкам, поблизу яких знаходяться навчальні заклади. Влада планує застосувати заходи, що стосуються безпеки дітей, для цього будуть встановлені «лежачі поліцейські» і при необхідності змінена транспортна розв'язка. Крім того, планується впровадження електронних табло, на яких будуть відображатися дані про швидкість, з якою їде автомобіль. Це дозволить додатково подбати про свою безпеку, як пішоходам, так і автомобілістам.

Також передбачається системна кампанія за безпеку на дорогах і навчання ПДР в школах і дитячих садах спільно з Національною поліцією України.

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