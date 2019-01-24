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Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

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Шведська автокомпанія вирішила скласти серйозну конкуренцію Tesla. Volvo має намір випустити аналог Model 3.

Ще в 2017 Volvo вирішила скласти Tesla конкуренцію. Тоді був випущений гібридний Polestar 1. Через високу ціну цей автомобіль не став популярним серед покупців. Однак Volvo не зупинилася і взялася за розробку Polestar 2. Даний автомобіль буде повністю електричним. На думку співробітників шведської компанії, він складе конкуренцію Tesla Model 3, інформують Економічні новини.

На даний момент зовнішність електромобіля Volvo засекречена. Однак в Мережу все ж таки просочилися деякі зображення машини. Можна побачити, що швидше за все Polestar 2 буде досить стильним фастбека з 4 дверима. До того ж, можливо, він буде комплектуватися прозорим дахом. На даний момент відомо лише про електрокар в чорному кольорі, але в подальшому можливі і інші забарвлення.

Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

Відомо також, що електромобіль Polestar 2 оснастять системою Android і помічником Google Assistant. У Volvo заявили, що машина буде постійно підключена до інтернету, а тому для неї будуть доступні всі ті функції, що і для смартфонів, що працюють на ОС Android. За допомогою спеціального додатку водій і пасажири зможуть на великому екрані, розташованому в салоні, переглядати фільми і слухати пісні.

Volvo випустить конкурента Tesla Model 3 (ФОТО)

Співробітники компанії заявили, що на одному заряді електромобіль Volvo зможе проїхати 480 км. Потужність електродвигуна складе 400 к.с.

Додамо, що запуск Polestar 2 в виробництво стався в грудні 2018 го. Днями шведська автокомпанія заявила, що через кілька тижнів світ дізнається більше подробиць про електромобіль.


Автор: Катерина Лукьянчук

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