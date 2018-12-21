Стало відомо, як зміниться ціна на бензин в найближчому майбутньому

Головна » Останні новини » Новини авто » Стало відомо, як зміниться ціна на бензин в найближчому майбутньому Стало відомо, як зміниться ціна на бензин в найближчому майбутньому

Закрити Відправити

Підстав вважати, що ціни на паливо найближчим часом підвищаться, на сьогоднішній день немає. Навпаки, цілком можливо, що вартість бензину знизиться.

Про це повідомив екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, Леонід Косянчук. Головними обставинами, що грають основну роль в тому, що вартість бензину в Україні буде знижуватися – це ціна на паливо на зовнішньому ринку, а також стабільність гривні. Оскільки на український ринок нафти надходить 80% нафтопродуктів з імпортної ринку, цей фактор є дуже важливим, інформують Економічні новини.

На думку експерта, при тенденції здешевлення вартості нафти на зовнішньому ринку і зміцнення гривні, бензин не тільки не буде дорожчати, але і, можливо, подешевшає. Крім того, не варто забувати про співвідношення попиту і пропозиції. Взимку на АЗС зазвичай «мертвий сезон», який триває практично все три місяці. Так, при незмінній пропозиції, попит значно зменшується.