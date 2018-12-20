В Україні з’явиться новий автомобільний сервіс

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З завтрашнього дня, 21 грудня, державним агентством з питань електронного уряду буде запущений кабінет власника авто в електронному вигляді. На сторінці автовласника буде міститися інформація та первинної реєстрації авто.

Така інформація з'явилася від представника Державного агентства з питань електронного уряду України Олексія Риженко. Він заявив, що в електронному кабінеті більше п'яти видів послуг. Крім первинної інформації, це такі послуги, як: обчислення інформації про історію автомобіля і його попередніх власників, а також, потрапляла чи машина в дорожньо-транспортні пригоди, інформують Економічні новини.

У майбутньому планують доповнити сервіс послугами, які надають видачу різноманітних ліцензій.

Процедура постановки на облік автомобіля в електронний кабінет відбувається так. Під час першої реєстрації транспортного засобу, воно потрапляє до Єдиного державного реєстру МВС, після чого в майбутньому, в кабінеті будуть видні всі маніпуляції пов'язані з автомобілем.