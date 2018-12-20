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Стало відомо, коли запрацює автофіксація порушень ПДР

Головна » Останні новини » Новини авто » Стало відомо, коли запрацює автофіксація порушень ПДР
 
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Можливість фіксувати за допомогою фото- і відеозйомки порушення правил дорожнього руху з'явиться в першій половині 2019 року. Така інформація надійшла від начальника Національної поліції України Сергія Князєва.

На сьогоднішній день в 23 українських областях, на дорогах довжиною більше 6 тисяч км, вже протягом двох місяців працює дорожня поліція. У поліцейських є радари марки TruCam, за допомогою яких можна фіксувати порушення швидкості на відстані до 1200 метрів. За час роботи правоохоронців було зареєстровано понад 18 тис. порушників порядку, що спричинило за собою виплати штрафів на 4 млн. грн, інформують Економічні новини.

Сергій Князєв розповів, що в першій половині наступного року планується закупівля за державні гроші обладнання для фото- та відеофіксації правопорушників. Він підкреслив, що велика частина актів на законодавчому рівні про введення фото- і відеофіксації вже прийнято, залишилося затвердити деяку частину правових документів на рівні Кабінету Міністрів, відомства та внутрішніх міністерських документів.


Автор: Катерина Лукьянчук
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