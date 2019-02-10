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Amazon проти Tesla: компанія Джеффа Безоса замахнулася на розробку автопілота

Головна » Останні новини » Новини авто » Amazon проти Tesla: компанія Джеффа Безоса замахнулася на розробку автопілота
 
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Найбагатша людина на планеті Джефф Безос витратить більше, ніж півмільярда доларів на створення автопілота.

Компанія Безоса Amazon вкладає величезну суму в стартап Aurora Innovation, мета якого – розробка автопілота для автомобілів. У стартапі задіяні екс-співробітники Google, Tesla і Uber, інформують Економічні новини.

На даний момент відомо про 530-мільйонної інвестиції Amazon в Aurora Innovation. Стартап дуже радий такій підтримці. Його співробітники повідомили, що унікальні знання Amazon допоможуть втілити ідею в життя.

Додамо, що Aurora Innovation був створений в 2016 році Крісом Урмсон – екс-главою проекту Google по автоматизованим машинам. Надалі до Крісу приєднався Стерлінг Андерсон, який займав посаду керівника з автопілоту Tesla. Пізніше в їх компанію влився і Дрю Багнел з Uber.

Стартап в минулому році повідомив, що першими його клієнтами стануть автогіганти Volkswagen і Hyundai. На даний момент Aurora Innovation позиціонує себе як топова компанія, яка розробляє автопілот.

Довідка. Amazon – найбільший онлайн-рітейлер на планеті. У 2018 році рівень її капіталізації перевищив трильйон доларів.


Автор: Катерина Лукьянчук

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