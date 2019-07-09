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Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

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Парада в Украине на День Независимости не будет, министр Насалик стал подозреваемым, а Одесский суд полностью оправдал Труханова, — такими были главные новости сегодня, 9 июля.

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Человек дня — Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая с большим успехом продолжает сметать своих соперниц на Уимблдоне-2019. Гордость нашей страны обыграла чешку Каролину Мухову и теперь находится в двух шагах от невероятного трофея. Свитолина стала первой представительницей Украины в истории, которая сыграет в полуфинале Уимблдона в одиночном разряде (как мужском, так и женском), информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Кадровые перемены в Минском процессе

Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

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Незаконное повышение

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда по иску Юлии Тимошенко к Кабинету министров и «Нафтогазу», которым определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров номер 315 от 27 апреля 2016 года. Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.

Увольнение глав таможен

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Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов сегодня, 9 июля, сообщил об увольнении руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Глав четырех таможен западного региона отстранили от исполнения обязанностей. Их место займут специалисты из таможенных департаментов ГФС.

Парада не будет

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в этом году на День Независимости не будет военного парада. Президент заявил о том, что 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – пойдут на премии украинским бойцам. Вместе с тем, праздновать День Независимости в Украине будут, но в новом формате.

Труханова оправдали

Суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела. Соответствующий приговор сегодня объявил Малиновский райсуд Одессы. Суд решил, что обвиняемые Труханов, депутат горсовета Василий царапают и адвокат Игорь Кравченко «не считаются привлеченными к уголовной ответственности».

Насалику объявлено подозрение

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. Его подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию и сокрытии 1,25 миллиона долларов. В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины связывает информацию о подозрении от НАБУ с конфликтом с экс-владельцем телеканала ZIK Петром Дыминским. По словам Насалика, тот пытается незаконным путем получить от него деньги.

Погода в Украине

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Сентябрьская погода в Украине еще на время задержится. Так, по прогнозам синоптиков, дожди и прохладная температура продержатся в стране до конца текущей недели. Несмотря на то, что экватор лета должен быть самым знойным, холодный циклон с севера «отменил» жару в средине июля, и температура в ближайшее время опустится еще на пару градусов.

Автор: Инна Погрибная
09.07.2019 21:00:19
Посещений: 151
Инна Погрибная

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