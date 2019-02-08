Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и газовый удар в спину

Главная » Политика » Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и газовый удар в спину Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и газовый удар в спину

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В НБУ рассказали, как вырастут реальные зарплаты украинцев, украинских военных ждёт серьезное усиление, а ЦИК закончил регистрировать кандидатов на пост президента, — такими были главные новости сегодня, 8 февраля.

Человек дня — известный российский актер и режиссер Сергей Юрский, который ушел из жизни сегодня, 8 февраля. Он был одним из немногих храбрых сторонников Украины в российско-украинском конфликте. Актер называл Украину отдельной страной, а не младшим братом России. «Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире», — говорил актер, информируют Экономические Новости.

Обращение Епифания к России

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Всеукраинский совет церквей направил обращение к руководителям РФ и Русской православной церкви, призвав их освободить незаконно удерживаемых украинских заложников и политзаключенных.

Усиление военных

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Украинское конструкторское бюро «Луч» уже завершило испытывать и передало на вооружение ракетную систему «Ольха». На подходе — «Нептун». Первая система поступит украинским военным уже в этом году.

Выборы-2019

Регистрация завершилась: ЦИК зарегистрировала рекордное для нашей страны количество кандидатов на пост президента — 44 человека. В целом же, 94 человека хотели побороться за главное кресло страны. Среди кандидатов только четыре – женщины, средний возраст всех зарегистрированных — 50 лет.

Рост зарплат

В Национальном банке рассказали о том, как в этом году должна измениться реальная зарплата украинцев. По информации регулятора, доходы возрастут на семь процентов в 2019 году, а в дальнейшем их ежегодный рост будет заторможен до четырех процентов.

Договоренности по «Северному потоку-2»

Канцлер Ангела Меркель заявила о том, что договоренности в ЕС по вопросу реализации проекта Северный поток-2 все же достигнуты. Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде РФ, лежит на стране, где газопровод первый раз встречается с европейской сетью. ЕС начинает менять газовую доктрину. Согласованные поправки сделали реальным воплощение проекта Северный поток-2, который был под угрозой из-за позиции Франции.