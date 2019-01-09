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Итоги дня: Наказание за «Северный поток», стена Трампа и темп роста цен

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МВФ спрогнозировал темпы роста цен в Украине в этом году, Трамп обратился к американцам, а Украина первый раз получит канадское оружие, — такими были главные новости сегодня, 9 января.
Итоги дня: Наказание за Северный поток, стена Трампа и темп роста цен

Человек дня — 18-летняя теннисистка Даяна Ястремская, которая успешно преодолела два раунда на турнире WTA в австралийском Хобарте, а в 1/4 финала она встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Это уже вторая победа украинки на турнире, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Наказание за «Северный поток», стена Трампа и темп роста цен
Рост цен в Украине в 2019 году

В МВФ прогнозируют, что инфляция по итогам этого года составит 7 процентов. Международный валютный фонд прогнозирует, что инфляция по итогам 2019 года составит 7%.

Санкции за трубу в обход Украины

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Власти США напомнили участникам строительства газопровода «Северный поток – 2» о последствиях. Так, Вашингтон обещает санкции компаниям Allseas (Швейцария) и Saipem (Италия), если те не выйдут из проекта России, которые станут серьезным ударом как для строительства газопровода, так и для самих компаний.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток-2» антиевропейским проектом для шантажа Украины и Польши. В Польше также осудили агрессию Польши и действия главы РФ Владимира Путина.

Итоги дня: Наказание за «Северный поток», стена Трампа и темп роста цен

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Обращение Трампа

Итоги дня: Наказание за «Северный поток», стена Трампа и темп роста цен

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился к народу с заявлением о постройке стены на границе с Мексикой, и уверил американцев в том, что стена окупится в кратчайшие сроки. Президент рассказал о количестве нелегальных мигрантов и убийств с их участием, про наркотрафик, идущий через открытую границу. Дональд Трамп заявил о том, что надеется о завершении «шатдауна» уже 9 января

Канадское оружие

Итоги дня: Наказание за «Северный поток», стена Трампа и темп роста цен

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко расказал о том, что Оттава сняла запрет на поставки оружия Украине в 2017 году, а поставки винтовок начнутся уже в этом году.

Погода в Украине

10 и 11 января в Украине ожидаются порывы ветра, мокрый снег, дождь и метели. 11 января по всей стране, кроме запада и севера — порывы ветра 15-20 м/с. Осложнение погодных условий соответствуют первому уровню опасности.

09.01.2019 21:00:59
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