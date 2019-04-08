Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Главная » Политика » Итоги дня: "Золотые" и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины Итоги дня: "Золотые" и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

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Правительство подсчитало рост экономики за четыре года, Грйсман рассказал об успехах украинских аграриев, а кандидаты в президенты продолжают накалять страсти вокруг грядущих дебатов, — такими были главные новости сегодня, 8 апреля.

Человек дня — министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кирстьен Нильсен, которая подала в отставку на фоне роста числа мигрантов мексиканской границе. 46-летняя Кирстьен занимала должность с декабря 2017 года, информируют Экономические Новости.

Страсти вокруг дебатов

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Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал о том, во сколько обойдутся дебаты на «Олимпийском», которые ранее предложил шоумен Владимир Зеленский. Всё вместе должно «потянуть» на 5,9 миллионов гривен. В штабе Зеленского заявили о том, что готовы пополам разделить эти расходы с Петром Порошенко. Остается вопрос еще с датой возможных дебатов. У Порошенко предлагают 14 апреля, у Зеленского — 19.

Агрорекорды Украины

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Премьер Украины Владимир Гройсман рассказал о том, что наша страна оказалась в пятерке экспортеров аграрной продукции в Европейский союз и в десятку мировых экспортеров.

Луганск без украинских каналов



В Луганской области с 4 апреля частично отключили вещание украинского телевидения и радио из-за долгов телевышки. Потому сейчас в регионе жители могут смотреть только телевидение «ЛНР».

Приговор убийце

Кировский районный суд Днепра сегодня, 8 апреля, вынес приговор бывшему бойцу батальона Торнадо Александру Пугачеву, убившему двух патрульных полицейских. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Суд полностью удовлетворил требования обвинения. Убийца в содеянном так и не покаялся.

Рост экономики

Вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив рассказал о том, как восстанавливается

экономики страны. Прогресс хоть и очень медленный, но все же наблюдается. Так, с 2015 по 2018 год рост валового внутреннего продукта составил 8,4%, в прошлом году рост составил 3,3 процента.

Отказ губернатора

Президент Порошенко сменил губернатора Одесской области, отстранив от должности Максима Степанова. Вместо него он назначил исполнять обязанности главы ОГА Сергея Паращенко. Тем не менее, сам Степанов заявил о том, что глава государства «превысил полномочия», и его указ «не имеет ничего общего с законодательством страны».

Конец эры жетонов

Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов уже в этом году. С ноября в подземке будут использовать исключительно электронные способы оплаты проезда.

Забастовка учителей в Польше

Учителя в Польше вышли на массовые забастовки, требуя большую заработную плату. Сейчас они получают 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране. Сейчас они хотят повышения на тридцать процентов. Из-за массовых протестов многие школы закрыты, парты пустуют…

Погода в Украине

Эта неделя в Украине начнется с высоких температур — до 18 градусов. А вот ближе к пятнице несколько похолодает, а также — пройдут дожди.