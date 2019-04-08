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Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

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Правительство подсчитало рост экономики за четыре года, Грйсман рассказал об успехах украинских аграриев, а кандидаты в президенты продолжают накалять страсти вокруг грядущих дебатов, — такими были главные новости сегодня, 8 апреля.
Итоги дня: Золотые и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Человек дня — министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кирстьен Нильсен, которая подала в отставку на фоне роста числа мигрантов мексиканской границе. 46-летняя Кирстьен занимала должность с декабря 2017 года, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Страсти вокруг дебатов

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

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Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания рассказал о том, во сколько обойдутся дебаты на «Олимпийском», которые ранее предложил шоумен Владимир Зеленский. Всё вместе должно «потянуть» на 5,9 миллионов гривен. В штабе Зеленского заявили о том, что готовы пополам разделить эти расходы с Петром Порошенко. Остается вопрос еще с датой возможных дебатов. У Порошенко предлагают 14 апреля, у Зеленского — 19.

Агрорекорды Украины

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

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Премьер Украины Владимир Гройсман рассказал о том, что наша страна оказалась в пятерке экспортеров аграрной продукции в Европейский союз и в десятку мировых экспортеров.

Луганск без украинских каналов
Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины
В Луганской области с 4 апреля частично отключили вещание украинского телевидения и радио из-за долгов телевышки. Потому сейчас в регионе жители могут смотреть только телевидение «ЛНР».

Приговор убийце

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Кировский районный суд Днепра сегодня, 8 апреля, вынес приговор бывшему бойцу батальона Торнадо Александру Пугачеву, убившему двух патрульных полицейских. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Суд полностью удовлетворил требования обвинения. Убийца в содеянном так и не покаялся.

Рост экономики

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив рассказал о том, как восстанавливается
экономики страны. Прогресс хоть и очень медленный, но все же наблюдается. Так, с 2015 по 2018 год рост валового внутреннего продукта составил 8,4%, в прошлом году рост составил 3,3 процента.

Отказ губернатора

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Президент Порошенко сменил губернатора Одесской области, отстранив от должности Максима Степанова. Вместо него он назначил исполнять обязанности главы ОГА Сергея Паращенко. Тем не менее, сам Степанов заявил о том, что глава государства «превысил полномочия», и его указ «не имеет ничего общего с законодательством страны».

Конец эры жетонов

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов уже в этом году. С ноября в подземке будут использовать исключительно электронные способы оплаты проезда.

Забастовка учителей в Польше

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Учителя в Польше вышли на массовые забастовки, требуя большую заработную плату. Сейчас они получают 929 евро, что меньше средней зарплаты по стране. Сейчас они хотят повышения на тридцать процентов. Из-за массовых протестов многие школы закрыты, парты пустуют…

Погода в Украине

Итоги дня: «Золотые» и проблемные дебаты, конец эры жетонов и агрорекорды Украины

Эта неделя в Украине начнется с высоких температур — до 18 градусов. А вот ближе к пятнице несколько похолодает, а также — пройдут дожди.

Автор: Инна Погрибная
08.04.2019 21:00:03
Посещений: 34
Инна Погрибная

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