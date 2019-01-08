Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ

Главная » Политика » Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ

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Еще одна область переходит из УПЦ МП в ПЦУ, ЦИК регистрирует новых кандидатов в президенты, а снегопады и штормы уносят жизни украинцев, — такими были главные новости сегодня, 8 января.

Человек дня — Патриарх Филарет, которому решили присвоить звание «Герой Украины». «Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа», — пояснил своё решение глава Украинского государства Петр Порошенко, информируют Экономические Новости.

Переход в Украинскую церковь

Община Крестовоздвиженского храма в селе Деражное Костопольского района на Ровенщине объявила о переходе из УПЦ МП в Православную церковь Украины. Это пока что первый случай перехода в этой области.

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Два траша для Украины

Новая программа кредитования Международного фонда Украины предусматривает выделение трех траншей. Два из них, а это — 2,6 млрд долларов должны поступить в Украины уже до конца текущего года.

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Въезд запрещен?



Глава МИД Украины Павел Климкин выступил за постоянное ограничение въезда в нашу страну мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Тай запрет появился в период военного положения в Украине.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства заявил о том, что Украина в ближайшие пять лен не готова стать членом Европейского союза.

Выборы-2019

ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины. Среди «новеньких» — лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, лидер «Общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко и лидер «Самопомочи» Андрей Садовой и самовыдвиженец Виталия Скоцика.

Зеленский попросил о помощи

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, обратился к жители с предложением помочь ему написать предвыборную программу. В частности, он попросил написать пять главных проблем, которые сейчас волнуют жителей страны. Украины отнеслись к такому шагу неоднозначно.

Повторный брак

Сегодня, 8 января, стало известно о том, что Министерство юстиции Украины ввело новую интересную услугу для семейных пар. Отныне они могут при желании провести юбилейную церемонию бракосочетания.

Погода в Украине

Снегопады и непогода в Евопестали причиной гибели уже двенадцати человек. В некоторых регионах Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта.

Хорошие новости

В Иране освобождён украинский моряк Андрей Новичков, которого засудили к смерти. Украинца обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который оказался за бортом суда Arezoo. Новичков якобы последним видел покойного, к тому же — был единственным немусульманином на борту. Теперь спасённый украинец отправился к своей бабушке.