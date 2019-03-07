Итоги дня: Новый план IKEA, замедленная инфляция и «весеннее перемирие»

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IKEA обновила план выхода в Украину, сразу несколько кандидатов отказались баллотироваться в президенты, а на Донбассе согласовали «весеннее перемирие», — такими были главные новости сегодня, 7 марта.

Человек дня — украинская теннисистка Катерина Козлова, которая на старте турнира в Индиан-Уэллсе обыграла победительницу Кубка Федерации, информируют Экономические Новости.

Снятые кандидаты

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Сегодня, в последний день, сразу несколько кандидатов снялись с выборов. Так, народный депутат Дмитрий Добродомов отказался баллотироваться в пользу Анатолия Гриценко. Кроме того, Евгений Мураев отказался баллотироваться в пользу заместителя председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.\

Весеннее перемирие

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Подгруппа по безопасности на переговорах в формате видеоконференции сегодня, 7 марта, согласовала установление на Донбассе «весеннего» перемирия с 8 марта, которое начнет действовать в полночь. Боевики «ДНР» и «ЛНР» заявили о том, что намерены соблюдать это перемирие.

Новый план IKEA

В четверг, 7 марта, стало известно о том, что шведская компания IKEA решила скорректировать свой план выхода на рынок Украины из-за задержки строительства ТРЦ Ocean Mall в столице. В частности, компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине и решила открыть несколько меньших магазинов, где украинцы смогут забирать товары, заказанные онлайн.

Холодницкий, гудбай

Госдепартамент поддержал заявление посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович о необходимости уволить главу САП Назара Холодницкого. Заместитель госсекретаря подчеркнул, что американцы хотят того же, чего хочет украинский народ, как об этом было заявлено во время Революции Достоинства.

Прослушка Зеленского

В СБУ сетуют на то, что им сорвали важную спецоперацию, в рамках которой документироваласт госизменп другого лица, не имеющего отношения к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Рост цен замедлился

В Госстате констатировали, что в прошлом месяце инфляция в Украине сократилась до 0,5% в сравнении с 1% месяцем ранее. А вот годовая инфляция спрогнозирована на уровне 6,3%.