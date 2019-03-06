Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, «азовский пакет» санкций и неожиданный рост экономики

Главная » Политика » Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, "азовский пакет" санкций и неожиданный рост экономики Итоги дня: Оружейная помощь Украине от США, "азовский пакет" санкций и неожиданный рост экономики

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Американцы изучают возможность новых поставок оружия Украине, в Украине думают, кем заменить Коболева, а в КМУ заявили о том, что экономика растет быстрее, чем ожидалось, — такими были главные новости сегодня, 6 марта.

Человек дня — украинский писатель Григор Тютюнник, который ушел из жизни 6 марта 1980 года. «И захотелось вдруг, чтобы когда умру, сквозь прах моего сердца пророс дубовый корень, а из него вымахал могучий дуб и чтобы ветви его пошло на колья — бить тупых и немощных сердцем людей…», информируют Экономические Новости.

Разделение налоговой и таможни

Теперь в Украине будут работать два отдельных органа — Государственная налоговая и Государственная таможенная службы, которые будут проводить самостоятельную политику.

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«Азовский пакет» санкций

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 марта, рассказал о том, что в Евросоюзе согласовали санкции против РФ за акт агрессии в Керченском проливе. Глава государства намерен посетить Брюссель для дальнейшей координации действий с ЕС и НАТО. Также, появилась информация о том, что «Азовский пакет» санкций против 8 россиян будет введен в середине марта

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Замена Коболеву

КМУ не продлил контракт с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и теперь ищут ему замену. С 23 марта на протяжении месяца будет длиться конкурс. Кроме того, появилось интересное предложение по поводу зарплаты руководителям. Так, Кабинет министров предлагает в условиях контракта руководителя Нафтогаза прописать зависимость вознаграждения от реализации программы собственной добычи газа.

Отмена книги жалоб



Сегодня, 6 марта, Кабинет министров отменил требование к бизнесу вести книги отзывов и предложений.Книгу жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и средства электронной связи.

Оружие от американцев

Гeнeрaл Кeртиc Cкaпaрoтти заявил о том, что США мoгут прeдocтaвить Укрaинe нoвoe лeтaльнoe oружиe и увeличить мoщнocть укрaинcкoгo флoтa. На данный момент этот вопрос изучается. Цель прeдocтaвлeния вооружения для украинцев — cдeрживaниe aгрeccии со стороны Российской Федерации нa мoрe пocлe coбытий c зaхвaтaми укрaинcких кoрaблeй возле Кeрчeнcкoгo прoливa.

Рост экономики

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о том, что уровень зарплат в этом году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного периода, который был в 2013 году.