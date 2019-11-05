Итоги дня: Новый курс доллара, повышение зарплат учителям и паника Путина

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Стало известно, какие цифры заложены в новый бюджет, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о панике Путина из-за Дебальцево, — такими были главные новости сегодня, 5 ноября.

Главные цифры бюджета , информируют Экономические Новости.

Сегодня, 5 ноября, глава правительства Алексей Гончарук заявил о том, что в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен, а также заложены рекордные 73,7 млрд гривен на дорожную инфраструктуру. Вот так выглядят главные показатели нового бюджета:

Расходы 1 195,3 млрд гривен;

На обслуживание госдолга будет заложено 141 миллиард гривень;

На строительство дорог будет заложено 73,7 млрд гривен;

На социальную сферу выделено 293 млрд гривен;

На пенсии году выделят 173 млрд гривен.

Рост зарплат учителям

Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала о том, что поправки в госбюджете позволят всем исключительно регионам выплачивать полную надбавку за престижность тридцать процентов. Учителя будут платить за реальное количество учеников.

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Измененный курс доллара

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 гривен за доллар. Прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который ранее был заложен.

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Паника Путина



Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, что в 2015 году во время боев за Дебальцево в окружении на самом деле оказались оккупанты РФ, а не украинская армия. Это заставило президента России Владимира Путина серьезно паниковать и прибегнуть к манипуляциям фактами и подлым угрозам Киеву.



Военная полиция

Глава Уераинского государства Владимир Зеленский поручил Министерству обороны Украины создать военную полицию. Кроме того, президент дал распоряжение до конца текущего года создать концепцию объединенного реестра ветеранов и разработать новый проект технического задания платформы «Е-ветеран».