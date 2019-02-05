РусУкр

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Главная » Политика » Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019
 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы в Украине защитят от вмешательства со стороны России, Уляне Супрун запретили выполнять полномочия министра здравоохранения, а в Украине началась регистрация на ВНО-2019, — такими были главные новости сегодня, 5 февраля.
Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Человек дня — известная российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева. Девушку не пустили в Украину из-за того, что в 2017 года она незаконно посещала оккупированный крымский полуостров. Ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», которая имеет рекордное количество подписчиков в прилетела в украинскую столицу рейсом из Минска. Телеведущей запрещен въезд на территорию Украины на три года, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Отстранение Супрун

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Читайте: Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро

Сегодня, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун была отстранена от должности Окружным административным судом Киева. Эта новость вызвала бурную реакцию и среди правительства,и среди простых украинцев. Глава государства Петр Порошенко оперативно отреагировал на новость, заверил Уляну Супрун в поддержке и подчеркнул, что лично дал ей украинское гражданство. В КМУ заявили о том, что решение суда будет оспорено и намерены подавать жалобу в Высший совет правосудия. В Министерстве здравоохранения начали консультироваться с юристами.

Выборы-2019

В ВРУ намерены запретить участие в выборах-2019 наблюдателей из РФ, даже если они будут официально представлять международные организации. С серьезным обращением выступил и глава Украинского государства, который заявил о том, что намерен защитить выборы от вмешательства со стороны Российской Федерации.

Читайте: Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Старт ВНО

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Сегодня, 5 февраля, в стране началась регистрация на внешнее независимое оценивание абитуриентов, которое продлится до 25 марта. Внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 учебным предметам с 20 мая по 12 июля.

Резолюция по РФ

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Европарламентарии призвали к выборочному взаимодействию с РФ, поддержке санкций против России и отмене строительства Северного потока-2. Документ рассмотрят на Страсбургской пленарной сессии, которая должна состоятся в марте 2019 года.

Погода в Украине

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Погода в Украине будет удивлять украинцев:аномальная жара, зимние холода… В ближайшее время практически по всей стране будет похолодание, но уже примерно с десятого февраля опять будет тепло.

Мадуро выборов не хочет

Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

Несмотря на давление цивилизовнного мира президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства и говорит, что следующими будут парламентские выборы 2020 года. Он заявил и о том, что некоторые европейские страны совершили ошибку, когда признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

05.02.2019 21:00:04
Посещений: 21

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 





Читайте также

Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро
 Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Авантюры Путина терпят крушение: Военный обозреватель о невероятном сценарии для Украины (3852)

На Донбассе произошла бойня. Стало известно о большом количестве убитых (2935)

Назвали самое опасное для сердечников время суток (2341)

Снайпер оккупантов убил бойца ООС в Песках: подробности (ВИДЕО) (2208)

Стартаперы из Польши придумали технологию, способную совершить революцию в энергетике (2100)

"Катю не просто убили": Отец Гандзюк показал жуткие снимки дочери из больницы (ФОТО 18+) (2089)

"Дальше движение очень простое": Украинский журналист на росТВ озвучил жесткий ультиматум Путину (2070)

Важное обещание: Порошенко сделал мощный посыл Путину (1903)

В Антарктиде найдена заброшенная база в виде свастики (ВИДЕО) (1830)

"То, что они строят, – ужасно": Мостостроитель рассказал о нарушениях при строительстве Крымского моста (1779)

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе
Андрей Илларионов

Ложь Путина об агрессии России против Украины в Керченском проливе

Заседания международных форумов типа закончившейся "Двадцатки" в Буэнос-Айресе являются закрытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и ...
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

 