Итоги дня: Защита выборов от РФ, Супрун запрещенная и ВНО-2019

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Выборы в Украине защитят от вмешательства со стороны России, Уляне Супрун запретили выполнять полномочия министра здравоохранения, а в Украине началась регистрация на ВНО-2019, — такими были главные новости сегодня, 5 февраля.

Человек дня — известная российская телеведущая и блогерша Настя Ивлеева. Девушку не пустили в Украину из-за того, что в 2017 года она незаконно посещала оккупированный крымский полуостров. Ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка», которая имеет рекордное количество подписчиков в прилетела в украинскую столицу рейсом из Минска. Телеведущей запрещен въезд на территорию Украины на три года, информируют Экономические Новости.

Отстранение Супрун

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Сегодня, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун была отстранена от должности Окружным административным судом Киева. Эта новость вызвала бурную реакцию и среди правительства,и среди простых украинцев. Глава государства Петр Порошенко оперативно отреагировал на новость, заверил Уляну Супрун в поддержке и подчеркнул, что лично дал ей украинское гражданство. В КМУ заявили о том, что решение суда будет оспорено и намерены подавать жалобу в Высший совет правосудия. В Министерстве здравоохранения начали консультироваться с юристами.

Выборы-2019

В ВРУ намерены запретить участие в выборах-2019 наблюдателей из РФ, даже если они будут официально представлять международные организации. С серьезным обращением выступил и глава Украинского государства, который заявил о том, что намерен защитить выборы от вмешательства со стороны Российской Федерации.

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Старт ВНО

Сегодня, 5 февраля, в стране началась регистрация на внешнее независимое оценивание абитуриентов, которое продлится до 25 марта. Внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 учебным предметам с 20 мая по 12 июля.

Резолюция по РФ

Европарламентарии призвали к выборочному взаимодействию с РФ, поддержке санкций против России и отмене строительства Северного потока-2. Документ рассмотрят на Страсбургской пленарной сессии, которая должна состоятся в марте 2019 года.

Погода в Украине

Погода в Украине будет удивлять украинцев:аномальная жара, зимние холода… В ближайшее время практически по всей стране будет похолодание, но уже примерно с десятого февраля опять будет тепло.

Мадуро выборов не хочет

Несмотря на давление цивилизовнного мира президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает требования оппозиции о немедленном проведении внеочередных выборов главы государства и говорит, что следующими будут парламентские выборы 2020 года. Он заявил и о том, что некоторые европейские страны совершили ошибку, когда признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.