Итоги дня: Потепление между Китаем и США, обновленный рейтинг и дополнительная пенсия

Главная » Политика » Итоги дня: Потепление между Китаем и США, обновленный рейтинг и дополнительная пенсия Итоги дня: Потепление между Китаем и США, обновленный рейтинг и дополнительная пенсия

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Пенсионерам перед выборами единовременно выплатят 2410 гривен, американский президент Дональд Трамп передумал вводить новые пошлины для Китая, а экс-начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене, — такими были главные новости сегодня, 25 февраля.

Человек дня – Лариса Косач, гениальная писательница Леся Украинка, которая родилась 25 февраля 1871 года. К слову, в интернете уже показали первый тизер фильма-биографии под рабочим названием «Леся Українка. Узлісся», информируют Экономические Новости.

Вручение подозрения

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Экс-начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Он подозревается в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих, а также в расформировании воинских частей. Сам бывший глава Генштаба называет абсурдными обвинения, так как, по его словам, выполнял приказы, принятые руководством государства.

Выборы-2019: обновленный рейтинг

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Социологи поделились обновленным рейтингом, согласно которому 26,4 процентов украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах главы государства, готовы поддержать Владимира Зеленского. 18 процентов решили голосовать за Петра Порошенко, за Юлию Тимошенко отдадут голоса 13,8 процентов, за Юрия Бойко – 10,9 процентов. Еще 33,3 процента украинцев определяется с выбором, еще 4,8 процента намерены испортить бюллетень.

Пауза в торговой войне

В Вашингтоне обратили внимание на прогресс в отношениях между странами. Глава Белого дома рассказал об отсрочке введения новых пошлин на товары китайского производства. «Очень хороший уик-энд для США и Китая», — заявил Трамп.

Дополнительные выплаты

В марте-апреле этого года украинские пенсионеры, получающие минимальную пенсию, смогут рассчитывать на компенсацию за невыплаченную индексацию. Её размер составит 2,410 тыс гривен.

MARUV не поедет на Евровидение

Скандал вокруг певицы MARUV, получившей победу в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение» в этом году, все же не поедет на конкурс. После непростых переговоров ПАО «НСТУ» и эпатажная артистка не сумели найти общего решения по поводу миссии представителя от нашей страны на любимом конкурсе европейцев.

Худшее платье на «Оскаре»

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