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Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

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ЕС продлил санкции против соратников Януковича, Порошенко принял решение об увольнении главы СНБО Олега Гладковского, а российская наемница перешла на сторону Украины, — такими были главные новости сегодня, 4 марта.
Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Человек дня — 49-летний Кит Флинт, музыкант The Prodigy, отец рейва. Сегодня стало известно о том, что известный музыкант покончил жизнь самоубийством. О смерти, которая потрясла миллионы фанатов по всему миру, сообщили родственники Кита. Отметим, группа The Prodigy должна была выступить в украинской столице на фестивале UPark этим летом, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Выборы-2019

Сегодня, 4 марта, появился свежий рейтинг. Согласно опросу «Рейтинга», Владимира Зеленского поддерживают 25,1%, Порошенко — 16,6% и Тимошенко — 16,2%. Кроме того, 31,9% украинцев пока что не определились с выбором или же вообще не намерены идти на выборы.

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Санкции против Януковича и Ко

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

ЕС сегодня, 4 марта, обнародовал решение о продлении санкций против беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 его соратников. В списке стало на одну фамилию меньше. Сообщается, что от санкционной удавки сумел избавить бывший глава администрации президента Андрей Клюев, который оспаривал это решение в суде.

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Увольнение Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По словам главы государства, это решение не судебный приговор, но он хочет сделать все для того, чтобы создать условия для качественного расследования скандального дела.

Переход «Ветерка»

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

В Службе безопасности Украины рассказали о том, что наемник российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе Светлана Дрюк (позывной — «Ветерок») перешла на сторону Украины. Сообщается о том, что этот переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ.

Новейшая одежда военных

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Украинским защитникам начали поставлять спецодежду и экипировку, которыми ранее не обеспечивалась армия.

Прослушка «Слуги народа»

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Сегодня, 4 марта, в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, о котором сообщил охранник кандидата в президенты Владимира Зеленского. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет об оборудовании для прослушивания., а нардеп Антон Геращенко отметил, что аппаратура могла принадлежать СБУ. Далее в Службе безопасности Украины заявили о том, что найденная аппаратура принадлежит действительно ей, но слушали Зеленского, а человека, который никак не связанного с избирательное кампанией.

Мангер свободен от обязательств

Суд отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Его подозревают в организации убийства известной активистки Кати Гандзюк.

Самые сильные страны

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Авторитетное издание поделилось рейтингом самых сильных государств нашей планеты. В тройке лидеров – США, РФ, Китай. Кроме того, в рейтинг вошли Германия, Британия, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Погода в Украине

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Синоптики рассказали о том, какой будет погода 8 марта в Украине. Вести не могут не радовать украинцев: предстоящий уик-энд в стране будет теплым и почти без осадков. Отметим, в этом году украинцы будут отдыхать три дня.

Автор: Инна Погрибная
04.03.2019 21:00:13
Посещений: 149
Инна Погрибная

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