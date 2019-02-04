Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро

Главная » Политика » Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро Итоги дня: Подписание важного закона, дуэль Порошенко и Тимошенко и вызов Мадуро

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Президент Порошенко подписал закон о земельном моратории, Порошенко и Тимошенко обменялись взаимными обвинениями, а Мадуро бросил вызов Трампу, — такими были главные новости сегодня, 4 февраля.

Человек дня — рэп-исполнитель Кирилл Долмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, который умер в ночь на 3 февраля 2019 года. Артист, который вывел рэп на новый уровень и под чью «Вечеринку» гуляло целое поколение, не дожил до 36 лет, информируют Экономические Новости.

Мораторий продлен

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Глава Украинского государства Петро Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года. Ранее МЭРТ предложило президенту ветировать закон.

Выборы-2019

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Срок подачи документов в ЦИК закончен. В этом году баллотироваться в президенты решило рекордное количество украинцев. Сегодня, 4 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 2 человек. Кандидатами стали экс-представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии «Видродження», народный депутат Виктор Бондарь.

Взаимные обвинения политических титанов

Партии «Батьківщина» и «Блок Петра Порошенко» обвинили друг друга в попытках организовать кампанию по подкупу избирателей перед грядущими выборами президента. Претензии почти в одно и то же время появились на сайтах партий.

Миллиарды для Украины

В министерстве финансов рассказали о том, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиардов гривен были перенесены на февраль.

Гепатит в плену

Захваченного украинского военного моряка Андрея Эйдера выписали из СИЗО «Матросская тишина» с вирусом гепатитов В и С. О том, что самого молодого украинского пленного «наградили» таким страшным диагнозм, рассказала адвокат Александра Маркова.

Пополнение в УПЦ

Ирина Луценко рассказал о том, что в Единую украинскую православную церковь перешли более двухсот церковных приходов. Она также спрогнозировала, что до конца этого года в Украинскую православную церковь Украины перейдут тысячи общин.

Венесуэла на пике

Мадуро не соглашается с американцами и европейцами и продолжает настаивать на своей легитимности. Более того, он заговорил о войне и о том, что его население уже вооружено. Он также отказался принимать любую гуманитарную помощь от США. Тем не менее Дания, Швеция, Франция, Британия, Испания, Австрия и Латвия признали временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным правителем страны после того, как Николас Мадуро отказался проводить досрочные выборы.

Хорошие новости

«Укрзализныця» получила все тридцать локомотивов GE, а те, которые были получены ранее, работают очень эффективно. Так, по словам главы правления УЗ, экономия топлива на участке Запорожье — Камыш-Заря — Волноваха составляет тридцать процентов. Также, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 километров, а тепловозы GE — 540 километров.