Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

Главная » Политика » Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

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Коронавирус продолжает лихорадить китайские рынки, украинцев предупредили о снежном шторме, а Верховная Рада уволила министра Алёну Бабак, — такими были главные новости сегодня, 4 февраля.

Человек дня — Денис Шмыгаль, которого сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины назначила министром развития общин и территорий. Также, он стал вицепремьер-министром. Поддержали назначение Шмыгаля 278 народных депутатов. Главным заданием Шмыгаля должна стать децентрализация, информируют Экономические Новости.

Перед этим назначением Рада уволила бывшего министра Алёну Бабак, которая 16 января написала заявление об увольнении. В ходе своего выступления перед голосованием экс-министр отметила, что в строительной отрасли царит коррупция и различные кланы пытаются сохранить сферу влияния, но порадоваться её увольнением у злопыхателей не выйдет. Заявила, что вся система запущена и мафии нужно бояться, так как для неё не останется места. После этого скандального заявления некоторые политические силы отказались голосовать за увольнение Бабак и сочли это заявлением о преступлении.

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Янтарное решение

Также, сегодня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении проект закона под номером 2241, который предусматривает уменьшение ренты на добычу янтаря с 25 до 10 процентов.

Письмо Жириновскому

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А вот одиозный украинский политик Илья Кива в очередной раз угодил в громкий скандал. Нардепа от Оппозиционной платформы «За жизнь» «засекли» во время сегодняшнего заседания за перепиской с депутатом Госдумы РФ и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В своем сообщении украинский депутат в очень грубой форме жалуется на нынешнее правительство и сетует на то, что не получается восстановить отношения с Российской Федерацией. На вопросы об этой ситуации Кива отвечал неоднозначно, прямо не подтверждая, но и не отрицая общение с «рупором Кремля», который неоднократно призывать уничтожить или разделить Украину. У Жириновского же опровергли информацию о том, что политик общается с Кивой и вообще говорят, что лидер ЛДРП вовсе не пользуется мобильным телефоном.

Ситуация в Китае

Ситуация с экономикой Китая на фоне страшного коронавируса, продолжает напоминать фильм катастроф. В последние дни только на стимуляции экономики КНР потеряла 244 миллиарда долларов. Если учитывать обесценивание акций, то потери приблизились к триллиону долларов.

Погода в Украине: ожидается шторм

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей синоптики пообещали до пятидесяти сантиметров снега, а на дорогах будут снежные заносы и гололедица. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Спасатели попросили водителей в ближайшие дни не выезжать из городов без крайней на то необходимости.