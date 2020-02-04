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Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

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Коронавирус продолжает лихорадить китайские рынки, украинцев предупредили о снежном шторме, а Верховная Рада уволила министра Алёну Бабак, — такими были главные новости сегодня, 4 февраля.

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

Человек дня — Денис Шмыгаль, которого сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины назначила министром развития общин и территорий. Также, он стал вицепремьер-министром. Поддержали назначение Шмыгаля 278 народных депутатов. Главным заданием Шмыгаля должна стать децентрализация, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

Перед этим назначением Рада уволила бывшего министра Алёну Бабак, которая 16 января написала заявление об увольнении. В ходе своего выступления перед голосованием экс-министр отметила, что в строительной отрасли царит коррупция и различные кланы пытаются сохранить сферу влияния, но порадоваться её увольнением у злопыхателей не выйдет. Заявила, что вся система запущена и мафии нужно бояться, так как для неё не останется места. После этого скандального заявления некоторые политические силы отказались голосовать за увольнение Бабак и сочли это заявлением о преступлении.

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

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Янтарное решение

Также, сегодня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении проект закона под номером 2241, который предусматривает уменьшение ренты на добычу янтаря с 25 до 10 процентов.

Письмо Жириновскому

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Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

А вот одиозный украинский политик Илья Кива в очередной раз угодил в громкий скандал. Нардепа от Оппозиционной платформы «За жизнь» «засекли» во время сегодняшнего заседания за перепиской с депутатом Госдумы РФ и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. В своем сообщении украинский депутат в очень грубой форме жалуется на нынешнее правительство и сетует на то, что не получается восстановить отношения с Российской Федерацией. На вопросы об этой ситуации Кива отвечал неоднозначно, прямо не подтверждая, но и не отрицая общение с «рупором Кремля», который неоднократно призывать уничтожить или разделить Украину. У Жириновского же опровергли информацию о том, что политик общается с Кивой и вообще говорят, что лидер ЛДРП вовсе не пользуется мобильным телефоном.

Ситуация в Китае

Ситуация с экономикой Китая на фоне страшного коронавируса, продолжает напоминать фильм катастроф. В последние дни только на стимуляции экономики КНР потеряла 244 миллиарда долларов. Если учитывать обесценивание акций, то потери приблизились к триллиону долларов.

Погода в Украине: ожидается шторм

Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей синоптики пообещали до пятидесяти сантиметров снега, а на дорогах будут снежные заносы и гололедица. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Спасатели попросили водителей в ближайшие дни не выезжать из городов без крайней на то необходимости.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
04.02.2020 21:00:57
Посещений: 22
Инна Погрибная

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