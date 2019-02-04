Brexit не может, ЕС не хочет

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Предыдущий текст о Брексите уже был опубликован, когда на депутатов Палаты общин Великобритании снизошло озарение в том смысле, что они наконец-то смогли сформулировать хоть какие-то свои требования к соглашению с Евросоюзом о выходе из объединенной Европы. Тем самым «Санта-Барбара» на тему Брексита получила новый сюжетный поворот. Кроме того, накалу страстей способствует обнародованная газетой The Sunday Times информация о реанимировании плана эвакуации из Лондона королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи, которые в случае ожидаемых массовых беспорядков из-за Brexit без соглашения будут спрятаны в «секретном месте».

Если при предыдущем голосовании депутаты просто провалили план, согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем, не предложив ничего взамен, то 29 января они внесли ряд поправок к проекту соглашения о выходе Британии из Евросоюза, информируют Экономические Новости.

Прежде всего, депутаты изъяли из проекта договора норму о так называемом «бэкстопе», согласно которой в случае, если соглашение не будет заключено, Британия останется частью таможенного пространства Евросоюза.

Также нижняя палата приняла поправку, которая предписывает правительству согласовать с Евросоюзом изменение договоренности, касающейся Северной Ирландии. Речь идет о том, что после выхода Британии из ЕС жесткой границы между Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, и Ирландской республикой, остающейся в составе ЕС, быть не должно. Честно говоря, не очень понятно, как это требование реализовать практически, поскольку в этом случае должен возникнуть таможенный барьер между Ольстером (Северной Ирландией) и остальной частью Великобритании. В этом смысле может помочь разве только островное положение Ольстера, отделенного от Туманного Альбиона морским проливом. В этом случае поездка по делам из Ольстера в Лондон в пределах Британии будет сопровождаться пограничным и паспортным контролем, что само по себе является нелепостью.

Наконец, самая интересная поправка касается условия выхода Британии из ЕС, намеченного на 29 марта 2019 года. Согласно этой поправке, внесенной депутатом Кэролайн Штелман и принятой 318 голосами против 310, правительству запрещается выходить из Евросоюза до тех пор, пока не будет окончательно принято соглашение о выходе.

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Выглядит этот императив, конечно, грозно и красиво, но его реализация кажется весьма сомнительной.

Прежде всего, в Брюсселе текст договора о выходе Британии из Евросоюза считают окончательно согласованным и пересмотру не подлежащим. В ответ на принятие указанных выше поправок к соглашению в Евросоюзе и ряде стран-членов, прежде всего во Франции, прозвучали заявления, суть которых сводится к тому, что соглашение является окончательным и пересмотру не подлежит. Ранее об этом однозначно высказывались чиновники ЕС, прежде всего глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европарламента Дональд Туск.

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В этом смысле вызывает вопросы поручение, которое парламент дал премьеру Терезе Мэй. А именно, отправиться в Брюссель и договориться о внесении изменений в ряд положений того самого соглашения, которое уже давно согласовано и которое ЕС изменять однозначно не намерен. Фактически это будет выглядеть потерей лица Британией как государством, так и ее правительством.

Но более всего забавляет все же поправка о том, что выход Британии невозможен, если не подписано соответствующее соглашение. Правда, в парламенте признали, что эта поправка носит рекомендательный характер, из чего, очевидно, следует, что если соглашения не будет, то все равно будем выходить, но попытаться надо…

Фокус в том, что соглашение, удовлетворяющее Евросоюз, есть, но оно не устраивает очень многих в британском политикуме, причем как сторонников, так и противников Брексита.

И здесь возможны два варианта: либо Британия отзывает заявку о выходе из ЕС, либо 29 марта выходит без всякого соглашения, то есть с 30 марта между Европой и Британией возникнут пограничные и таможенные барьеры, регулируемые нормами ВТО, что для очень многих британцев станет настоящей катастрофой и нанесет удар по экономике острова.

Первый вариант был бы самым разумным в следующей редакции. Британия отзывает заявку о выходе из Евросоюза, каковое право она имеет согласно решению Европейского суда. Вопрос имплементации довольно-таки сомнительных результатов референдума о выходе из ЕС откладывают в долгий ящик. Предлог более чем благовидный – наиболее реальный выход без договора нанесет сильнейший удар по экономике Британии, приведет к резкому падению уровня жизни и множеству гуманитарных проблем. Этот аргумент является беспроигрышным: плохо жить электорат не захочет, а политикум, обрекающий электорат на ухудшение уровня жизни, рискует скатиться на маргинес, и этим доводом можно закрыть рты даже ярым сторонникам Брексита, включая Бориса Джонсона и прочих.

Но здесь появляется множество препятствий, как внутри Британии, так и вне ее.

Одно из них – участие или неучастие Британии в майских выборах в Европарламент, британские места в котором уже перераспределены между другими странами. Впрочем, представляется, что это как раз техническая и вполне разрешимая проблема. К тому же, авторитет и вес Европарламента вызывает вопросы.

Второе препятствие – это необходимость собственно отзыва Британией заявки на выход, для чего, очевидно, необходимо консолидированное решение парламента. А такого решения, скорее всего, может и не быть, поскольку позиции сторонников Брексита весьма сильны, и они будут размахивать результатами референдума, спекулируя на необходимости уважения к народному волеизъявлению.

Однако, если бы заявку удалось отозвать, то можно было бы перейти к этапу многолетних торгов об условиях выхода, в ходе которых, как говорится, «кто-то умрет – или ишак, или падишах». То есть либо в Европе изменятся руководство и реалии, и ЕС пойдет на изменение своих условий, либо в Британии изменятся настроения, и Брексит будет снят с повестки дня.

Есть, правда, вариант задержки Брексита на несколько недель или месяц, но проволочка вряд ли что-то даст. Евросоюз однозначно отказывается изменять условия в обозримом будущем.

Есть и внешние препятствия указанного сценария, заключающегося в «спуске на тормозах» Брексита. Для этого необходимо консенсусное решение оставшихся 27 стран, а это сложно, ибо колхоз – он и есть колхоз.

Кроме того, в Европе есть свои сторонники Брексита, прежде всего Германия и Франция. Выход Британии существенно укрепляет позиции Берлина и Парижа, делает Европу более германо-французской при доминировании Германии.

Британия многим мешает своим особым положением нахождения «наполовину в Евросоюзе», мешает своей особой позицией, часто проамериканской. В частности, Британия занимает непримиримую позицию по вопросу санкций против Москвы, поскольку на Россию не слишком завязана экономически. В то же время, германские корпорации увязли в сотрудничестве с Москвой, причем не только по проекту «Северный поток». Словом, если Британия уйдет, многие в Европе вздохнут с облегчением!

Посему наиболее вероятным пока что представляется так называемый жесткий выход Британии из Евросоюза без договора с максимальными потерями для экономики и гуманитарной сферы. К этому добавится рост сепаратистских настроений в Шотландии и особенно в Северной Ирландии, голосовавших против Брексита. С актуализацией проблемы Гибралтара и разборками с Испанией по поводу этого крошечного полуострова, давно потерявшего стратегическое значение.

Словом, «Санта-Барбара» вокруг Брексита продолжается…