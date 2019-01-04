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Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ

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Глава МИД Польши заявил о том, что «Северный поток-2» убивает Украину, в СБУ рассказали детали о попытке захвата власти, а синоптики рассказали о том, какой будет погода на Рождество и в Сочельник, — такими были главные новости сегодня, 4 января.
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с Газпромом, программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Человек дня — украинская спортсменка Леся Цуренко, которая победила эстонку Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в австралийском Брисбене. Таким образом, спортсменка из Украины победила двадцатую ракетку мира, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Получение Томоса

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ

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Пресс-служба ВРУ сегодня, 4 января, сообщила о том, что официальная делегация Украины с главой государства Петром Порошенко 5-6 января поедет с визитом в Турцию для получения Томоса. В воскресенье делегация примет участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии и церемонии освящения воды в заливе «Золотой Рог».

Попытка захвата власти

В СБУ взялись за «Первый национальный украинский конгресс», который объявил все органы власти Украины нелегитимными и поставил себе целью силой свергнуть государственный строй в стране. Участники ПНУК создали «народный трибунал», свою «спецслужбу» и «разведку», «Украинскую народную армию». Их лидером является Рустам Ташбаев.

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Конец торговой войне
Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Рабочая группа Соединенных Штатов Америки отправляются в КНР, чтобы там провести важнейшие переговоры. Их цель — зарыть топор торговой войны между странами.

Опасность «Северного потока-2»

Польша вступилась за Украину в серьезном споре с российским «Газпромом». Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о том, что «Северный поток-2» «убивает» Украину. Украинцы после строительства этого проект не только потеряют большие деньги, но лишится гарантий защиты от дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации.

Выборы-2019

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ
Сегодня, 4 января, ЦИК на заседании зарегистрировала первого кандидата на пост главы государства на очередных выборах 31 марта этого года. Это экс-министр экологии Шевченко Игорь Анатольевич. Кроме того, комиссия отклонила заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Ратуша Владимира Борисовича.

Сербия отказалась от натурального меха

В Сербии отныне действует закон, по которому запрещено разводить и убивать животных для производства меха. Таким образом, Сербия оказалась в одном ряду с Австрией, Великобританией, Нидерландами, Люксембургом, Чехией, Македонией и Словениий, где также уже запрещена меховая индустрия.

Погода в Украине

Синоптики обещают снежные и морозные Сочельник и Рождество. Холодную погоду в большинстве регионов определяют циклоны. Температура опустится до 16 градусов мороза.

Хорошие новости

Итоги дня: Союзник Украины в борьбе с «Газпромом», программа получения Томоса и сенсация от СБУ

Человечество не стоит на месте! Китайское национальное космическое управление показало миру первые фотографии обратной стороны Луны. Их сделал посадочный аппарат «Чанъэ-4» (Chang’e-4), который впервые совершил мягкую посадку на обратной стороне спутника нашей планеты.

04.01.2019 21:00:00
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