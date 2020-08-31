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Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

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Греко-турецкий конфликт становится очередным вызовом для мировой архитектуры безопасности, белорусский президент не сдаётся, а количество больных СOVID-19 увеличивается, - такими были новости последнего летнего месяца.

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Тревожное пандемическое лето 2020 подошло к концу, но оставило много вопросительных знаков. Уйдет ли в отставку Александр Лукашенко, развяжется ли полномасштабная война между Турцией и Грецией, накроет ли мир вторая волна коронавируса? Этот горячий во всех смыслах август добавил пищи для размышлений, информируют Экономические Новости.

Вторая коронавирусная война

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Последние недели прирост больных увеличивается в Украине и мире, новые случаи фиксируют даже в тех странах, которые, казалось бы, уже преодолели вирус. Многие ученые говорят о том, что осенью стоит ждать второй волны, которая, возможно, уже началась. Более того, есть все основания полагать, что некоторые страны и вовсе переживают третий пик заболевания.

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В 20-х числах этого месяца в Украине зафиксировали сразу три печальных ковид-рекорда. Первый раз появилось 2134 больных, что стало самой большой суточной цифрой с начала эпидемии, умерло 40 человек. Также, ранее в больницу попали 463 больных — такой большой госпитализации пациентов с новой болезнью тоже ранее не было.

Разноцветная страна

Независимо от того, будет ли вторая волна, нет сомнений в том, что болезнь в ближайшее время никуда не денется. А потому карантин и далее будет реальностью каждого нового дня. Украина поделена на четыре зоны: «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую». Адаптивный карантин продлили, минимум, до ноября. Регионы «перекрашивают», в зависимости от ситуации. В частности, с 24 августа «красными» стали Черновцы.

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Закрытая граница

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в правительстве решили закрыть границы страны с 29 августа до 28 сентября. Въезд будет разрешен лишь для некоторых категорий иностранцев. Такое решение вызвало бурю дискуссий, так как от этого всерьез пострадали туристическая отрасль, инвесторы, смешанные семьи и тд…

Протесты в Беларуси

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Исторические события, которые сегодня происходят в Беларуси, не могут быть далекими для украинцев. Александр Лукашенко на протяжении длительного периода времени делал всё, дабы в корне уничтожить любое национальное движение, запретить деятельность национальных политиков. Вот только в тревожном 2020 году терпение белорусов лопнуло и люди восстали. Весь август в стране проходили масштабнейшие акции протеста, с кровью, задержаниями и нешуточной борьбой. Хамская манера правления «Батьки», откровенные обманы и грубое насилие настолько надоели людям, что они без сомнения готовы бросить на алтарь справедливости «сытость и стабильность». Или, как минимум, их видимость. До конца лета ситуация в стране так и не прояснилась: сейчас не так просто понять, чем закончатся протесты. Лукашенко, который не раз в последне время бросал вызов Путину, и имеет наглость переигрывать его в ключевых вопросах, позвонил главе Кремля и обсуждал введение войск. Кроме того, главы государства во время пятого юбилейного звонка решили провести очную встречу. Что именно последуете за ней, пока что можно только предполагать.

Отравленный оппозиционер

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Ещё одной важной новостью, которая взволновала мир, стало отравление одного из самых известных оппозиционеров Российской Федерации — Алексея Навального. Российскому политику стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали. В больнице его в состоянии комы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа медицинский самолет с политиком прибыл в Берлин. Врачи из клиники Charite объявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В Кремле, конечно же, заняли традиционную позицию: «он никому не мешал», «нам это не выгодно»…

На пороге войны

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Два члена НАТО, Греция и Турция, на протяжении этого месяца балансировали на грани открытого военного противостояния. Причина громкого конфликта — попытки добычи газа в акватории Эгейского моря, которую оба государства считают своей. Напряжение, которое появилось в 2020 году, выходит из давнего спора в отношении морских границ и островов Восточного Средиземноморья и Эгейского моря. Первый вооруженный инцидент между Турцией и Грецией произошло 11 августа возле Лесбоса, но трудно понять, что там случилось, так как стороны вооружились разными версиями. Сейчас конфликтующие государства проводят у спорных регионах военно-морские учения, демонстрируя силу и выжидая, какую же позицию займёт НАТО и весь мир. На стороне Турции — Катар. На стороне Греции — Франция, Израиль, Египет, ОАЭ. Италия, Иран, Россия, Китай и США пока официально не заявили о своей позиции.

Азарт в законе

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

13 августа – это дата, которая ознаменовала успешное окончание длительного и противоречивого пути Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» к принятию и вступлению в силу. Риски вокруг этого вопроса велики, так как игорный бизнес является сферой, где крайне непросто справедливо провести разделительную линию между интересом владельцев и рисками для людей, которые могут попасть в ловушку и стать игроманами. Тем не менее, наличие пусть несовершенного, но реального регулирования всё же лучше нереализованных планов на него. Ни для кого не секрет, что азартные игры в страны были, есть и будут всегда.

Скандальный праздник

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

В этом году не обошлось без скандала вокруг празднования Дня Независимости в Киеве. Музыкальным «яблоком раздора» стало попурри мейд бай Монатик, в котором участвовали многие звёзды украинской эстрады. Скандал начался по многим причинам: использование российских песен, слишком откровенные наряды звёзд, нарушение авторских прав…

Украинский прорыв

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Менять лица развлечения ради решили украинские разработчики и стали настоящей сенсацией, снискав безумную популярность во всем мире! Так, незамысловатая, но очень прикольная концепция позволила приложению «мейд ин Юкрейн» под названием Reface обогнать в AppStore TikTok, Netflix, Hulu, Disney+. Желающих представить себя Рианной, Чаком Норрисом или же, примером, Михаилом Поплавским, оказалось более 27 миллионов! Именно столько раз Reface скачали за период с января этого года.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
31.08.2020 21:09:45
Посещений: 41
Инна Погрибная

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