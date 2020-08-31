Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Главная » Политика » Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

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Греко-турецкий конфликт становится очередным вызовом для мировой архитектуры безопасности, белорусский президент не сдаётся, а количество больных СOVID-19 увеличивается, - такими были новости последнего летнего месяца.

Тревожное пандемическое лето 2020 подошло к концу, но оставило много вопросительных знаков. Уйдет ли в отставку Александр Лукашенко, развяжется ли полномасштабная война между Турцией и Грецией, накроет ли мир вторая волна коронавируса? Этот горячий во всех смыслах август добавил пищи для размышлений, информируют Экономические Новости.

Вторая коронавирусная война

Последние недели прирост больных увеличивается в Украине и мире, новые случаи фиксируют даже в тех странах, которые, казалось бы, уже преодолели вирус. Многие ученые говорят о том, что осенью стоит ждать второй волны, которая, возможно, уже началась. Более того, есть все основания полагать, что некоторые страны и вовсе переживают третий пик заболевания.

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В 20-х числах этого месяца в Украине зафиксировали сразу три печальных ковид-рекорда. Первый раз появилось 2134 больных, что стало самой большой суточной цифрой с начала эпидемии, умерло 40 человек. Также, ранее в больницу попали 463 больных — такой большой госпитализации пациентов с новой болезнью тоже ранее не было.

Разноцветная страна

Независимо от того, будет ли вторая волна, нет сомнений в том, что болезнь в ближайшее время никуда не денется. А потому карантин и далее будет реальностью каждого нового дня. Украина поделена на четыре зоны: «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую». Адаптивный карантин продлили, минимум, до ноября. Регионы «перекрашивают», в зависимости от ситуации. В частности, с 24 августа «красными» стали Черновцы.

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Закрытая граница

Кроме того, из-за вспышки коронавируса в правительстве решили закрыть границы страны с 29 августа до 28 сентября. Въезд будет разрешен лишь для некоторых категорий иностранцев. Такое решение вызвало бурю дискуссий, так как от этого всерьез пострадали туристическая отрасль, инвесторы, смешанные семьи и тд…

Протесты в Беларуси

Исторические события, которые сегодня происходят в Беларуси, не могут быть далекими для украинцев. Александр Лукашенко на протяжении длительного периода времени делал всё, дабы в корне уничтожить любое национальное движение, запретить деятельность национальных политиков. Вот только в тревожном 2020 году терпение белорусов лопнуло и люди восстали. Весь август в стране проходили масштабнейшие акции протеста, с кровью, задержаниями и нешуточной борьбой. Хамская манера правления «Батьки», откровенные обманы и грубое насилие настолько надоели людям, что они без сомнения готовы бросить на алтарь справедливости «сытость и стабильность». Или, как минимум, их видимость. До конца лета ситуация в стране так и не прояснилась: сейчас не так просто понять, чем закончатся протесты. Лукашенко, который не раз в последне время бросал вызов Путину, и имеет наглость переигрывать его в ключевых вопросах, позвонил главе Кремля и обсуждал введение войск. Кроме того, главы государства во время пятого юбилейного звонка решили провести очную встречу. Что именно последуете за ней, пока что можно только предполагать.

Отравленный оппозиционер

Ещё одной важной новостью, которая взволновала мир, стало отравление одного из самых известных оппозиционеров Российской Федерации — Алексея Навального. Российскому политику стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали. В больнице его в состоянии комы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа медицинский самолет с политиком прибыл в Берлин. Врачи из клиники Charite объявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В Кремле, конечно же, заняли традиционную позицию: «он никому не мешал», «нам это не выгодно»…

На пороге войны

Два члена НАТО, Греция и Турция, на протяжении этого месяца балансировали на грани открытого военного противостояния. Причина громкого конфликта — попытки добычи газа в акватории Эгейского моря, которую оба государства считают своей. Напряжение, которое появилось в 2020 году, выходит из давнего спора в отношении морских границ и островов Восточного Средиземноморья и Эгейского моря. Первый вооруженный инцидент между Турцией и Грецией произошло 11 августа возле Лесбоса, но трудно понять, что там случилось, так как стороны вооружились разными версиями. Сейчас конфликтующие государства проводят у спорных регионах военно-морские учения, демонстрируя силу и выжидая, какую же позицию займёт НАТО и весь мир. На стороне Турции — Катар. На стороне Греции — Франция, Израиль, Египет, ОАЭ. Италия, Иран, Россия, Китай и США пока официально не заявили о своей позиции.

Азарт в законе

13 августа – это дата, которая ознаменовала успешное окончание длительного и противоречивого пути Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» к принятию и вступлению в силу. Риски вокруг этого вопроса велики, так как игорный бизнес является сферой, где крайне непросто справедливо провести разделительную линию между интересом владельцев и рисками для людей, которые могут попасть в ловушку и стать игроманами. Тем не менее, наличие пусть несовершенного, но реального регулирования всё же лучше нереализованных планов на него. Ни для кого не секрет, что азартные игры в страны были, есть и будут всегда.

Скандальный праздник

В этом году не обошлось без скандала вокруг празднования Дня Независимости в Киеве. Музыкальным «яблоком раздора» стало попурри мейд бай Монатик, в котором участвовали многие звёзды украинской эстрады. Скандал начался по многим причинам: использование российских песен, слишком откровенные наряды звёзд, нарушение авторских прав…

Украинский прорыв

Менять лица развлечения ради решили украинские разработчики и стали настоящей сенсацией, снискав безумную популярность во всем мире! Так, незамысловатая, но очень прикольная концепция позволила приложению «мейд ин Юкрейн» под названием Reface обогнать в AppStore TikTok, Netflix, Hulu, Disney+. Желающих представить себя Рианной, Чаком Норрисом или же, примером, Михаилом Поплавским, оказалось более 27 миллионов! Именно столько раз Reface скачали за период с января этого года.