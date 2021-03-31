Итоги марта: Крах «нормандского формата», конец ночи и дверь раздора

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Мир продолжает массовую вакцинацию, украинские активисты на Банковой разрисовали дверь, а в мире назревает сразу несколько масштабных конфликтов, которые могут перерасти в нечто очень тревожное и серьезное, - такими были новости Украины и мира в этом марте.

Продолжение коронавирусной войны

Уже пошел второй год жизни в мире под знаком пандемии. Новые реалии дистанции, масок и потерь стали неотъемлемой частью современности. Мир, где можно было набиться в транспорт, как в рукавичку, без масок и нежно дышать в шею другим пассажирам, остался где-то в фантастическом прошлом. С 2021 года страны начали большую вакцинацию, вот только коварный враг сдаваться не спешит. Так, по состоянию на 31 марта, в мире от коронавируса умерли 2815991 человек (+11645 за сутки), около 129 млн заразились, более 22 млн инфицированы в настоящее время. В Украине в последний день марта были побиты два трагических рекорда: по количеству погибших за сутки и по количеству госпитализированных.

Нормандское фиаско

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В последний день марта украинцев встревожила новость о том, что Россия, Франция и Германия среди других вопросов, решили обсудить и ситуацию на востоке Украины. Но саму Украину в этот полилог пригласить позабыли. Гамбит Кремля, который решил взять на себя вопросы Украины без её участия, совершенно логично, вызвал тревогу у дипломатов. Эксперты заявили, что тезис «ничего об Украине без Украины» был столбом, на котором держался нормандский формат. Сейчас же можно констатировать его полный крах, который и до этого, мягко говоря, и так себя исчерпал. Теперь, когда страны устроили «подпольную тройку», не остается сомнений, что пришло время менять формат. Например, действительно более серьезно задействовать Соединенные Штаты Америки. Но нам бы, для начала, дождаться долгожданного звонка Байдена…

Позитив от Всемирного банка

В обзоре Всемирного банка говорится о том, что украинская экономика в текущем году частично восстановится после пандемического падения. В обзоре сказано о том, что восстановление экономики будет умеренным, учитывая высокую неопределенность, связанную с развертыванием вакцинации и направлением экономической политики на устранение инвестиционных препятствий и обеспечение макроэкономической устойчивости. Прогноз роста ВВП на уровне 3,8% подкрепляется положительными базовыми эффектами в сельском хозяйстве и в перерабатывающей промышленности.

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Протесты на Банковой

Возле офиса президента в центре столицы состоялась масштабная акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, который получил более семи лет лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика. На сей раз демонстранты были настроены очень радикально, и не собирались просто постоять с плакатами. В здании офиса президента разбили часть окон, на его стенах появились граффити, а разрисованные двери начали своё большое путешествие…

Предчувствие войны

Военные репрессии в Мьянме могут спровоцировать более масштабный конфликт с участием Индии, Китая, Запада и России. Столкновения началось ещё в феврале, но со временем ситуация становится всё более тревожной. 27 марта были убиты более 100 протестующих, общее число жертв уже измеряется сотнями. Эскалация может спровоцировать то, что в конфликт будут вовлечены и другие стороны, что перерастет в настоящую катастрофу мирового масштаба.

Торговый тромб

Настоящим водопадом мемов отреагировали социальные сети в этом месяце на невероятно дорогую пробку, которая влетела мировой экономике в копеечку. Эксперты подсчитали, что блокировка Суэцкого канала обходится потерями в колоссальную сумму до 10 миллиардов долларов в неделю. Дело в том, что в марте огромный контейнеровоз Ever Given оператора Evergreen длиной в 400 метров сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение остальных судов.

Конец темноте

В мире забили тревогу: больше 3 тысяч спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты, излучают столь яркий свет, что на Земле уже не осталось по-настоящему темного места. Кроме того, так называемые спутниковые мегасозвездия усугубляют эту ситуацию. Уже более 80% людей видят по ночам неестественно светлое небо. Более того, эти мегасозвездия уже «ослепили» до 40% всех телескопов. Так что в нашем мире всё меняется уж слишком быстро, и со временем мы только набираем скорость. Следует задаться вопросом: успеем ли мы вовремя затормозить?

Очки украинской гордости

В этом месяце украинцы в очередной раз доказали, что нам есть чем гордиться. Украинец Сергей Лысин получил золотую медаль на авторитетной выставке в Женеве. Мировое признание изобретатель получил за умные очки под названием Nutis. Они способны всего за пару секунд посчитать калории! Такое себе благословение и одновременно проклятие для всех женщин планеты. Это изобретение будет полезно не только тем, кто старается следить за своей фигурой, но и людям, которые страдают от диабета или различных пищевых нарушений.

Атака на монархию

Немного странно, но, несмотря на огромное количество насущных проблем, таких как пандемия, военные конфликты, экономический кризис, мир больше интересует дела королевской семьи. Тем более, что своенравная супруга Гарри Меган Маркл, знает, как подливать масла в огонь. Эта женщина без внимания явно не останется никогда. Маркл не прижилась при дворе, не сумела полноценно выполнять функции одного из старших членов королевской семьи, зато о пиаре знает всё. В начале марта разве что самый ленивый не говорил об интервью голубокровой четы легендарной Опре. Меган рассказала и о расистских замашках членов королевской семьи (что может быть горячее), и о суицидальных мыслях. Можно только представить праведный гнев Елизаветы II. К тому же, после этого «сокрушительного» интервью, британцы несколько разлюбили пару. Но без работы и внимания эти ребята явно не останутся.