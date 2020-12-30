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Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

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В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречаю праздники в карантинном режиме, а на небе засияла Вифлеемская звезда, - такими были главные новости декабря 2020.

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Наконец-то к финалу подходит этот сложней год, который в СМИ окрестили худшим в современной истории. Пандемический декабрь был слегка разбавлен праздничными хлопотами, но всё же коронавирусные вести рефреном проходили сквозь каждый новый день. Воспоминания о невзгодах уходящего года, конечно же, останутся в каждом уголке земного шара, в каждой семье и в памяти каждого человека, но мы желаем, чтобы эти испытания сделали нас сильнее. А новый 2021 был намного добрее, информируют Экономические Новости.

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Месяц надежды

В декабре 2020 мир начал процесс иммунизации. 14 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 в США, 27 декабря — в Европейском союзе. Пока что прививать будут только взрослое население, начиная с тех, кто находится в группах максимального риска. Украина также готовится вакцинировать своё население, власти рассказывают о том, с какими производителями вакцины нынче ведут переговоры.

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Мутанты атакуют

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Не успел мир немного выдохнуть и потешиться вестям о появлении долгожданной вакцины, как его сотрясала весть о «мутанте» из Великобритании. И хоть медики говорили о том, что не так страшен коронавирусный черт, как его малюют, всё же новость о мутировавшем вирусе вызвала море споров в мирах прививочников и антипрививочников. Кроме того, в ВОЗ говорят о том, что в 2021 будут и новые мутации, потому призвал мир активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления мутаций SARS-CoV-2.

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Удар током по украинцам

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

В декабре руководитель Минэнерго Юрий Витренко протолкнул давно обсуждаемые планы руководства страна по отмене льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Назвали этот очень и очень непопулярный шаг первым этапом приближения цен для населения к рыночным. В результате для большинства потребителей платежки станут тяжелее на 78 гривен. В дальнейшем при печальном раскладе тариф для бытовых потребителей может взлететь и вовсе до 3 грн/кВт-ч.

Протесты ФОПов

В декабре в столице было горячо не только из-за аномально тёплой зимы, но и из-за протестов: предприниматели из движения #saveФОП протестовали в центре Киева. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, применялся слезоточивый газ. Митингующие назвали свою акцию Налоговым Майданом, требовали отменить ограничения на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантина с 8 до 24 января. Также, участники акции требовали принять законопроекты №3993 и №3853-1(2) об упрощении учета доходов ФЛП.

Карантинные деньги

В декабре люди, пострадавшие от коронакризиса, получили от государства 8000 тысяч гривен. Те, кто обратился за помощью до 21 декабря, получают её до конца года, а те, кто после — получат свои деньги уже в 2021 году. Конечно, предприниматели довольно скептически отнеслись к такой помощи, но всё же признали, что это лучше, чем ничего.

Конец эпохи доллара?

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Американский доллар продолжат необратимо терять свои позиции, которые удерживал на протяжении длительного времени. С пиковых значений, достигнутых весной 2020 года, он подешевел по отношению к корзине шести основных мировых валют на более чем 12%. Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание доллара: в новом году он может упасть еще на 20%. Причинами падения титана являются сокращение сбережений населения, рост государственного долга Соединенных Штатов Америки и усиление Китая.

…и начало безналичной эпохи

А в это же время курс биткоина достиг рекордной отметки в $28 579. Кроме того, некоторые страны, как вот Швеция, уже заговорили о том, чтобы и вовсе отказаться от бумажных денег и перейти на электронные. Ограничивая использование купюр, власти исходят из таких плюсов безналичного оборота, как удобство и прозрачность, которая мешает отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Эксперты убеждены в том, что в развитых странах мира пройдет, быть может, год или два, и доля наличных сократится до нуля.

Уход легенды

В феврале из жизни ушел легендарный модельер Пьер Карден, чей футуристический новый лук перевернул представление о стиле на мировых подиумах. Кутюрье добился признания, работая в ведущих домах высокой моды, таких как Christian Dior, далее — запустил собственный бренд.

Кроме того, в декабре из жизни ушел многолетний харьковский градоначальник Геннадий Кернес, который проходил лечение в известной клинике «Шарике» в Германии.

Самые красивые люди 2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Сверхпопулярный ютуб-блогер PewDiePie оказался на первом месте в ежегодном списке самых красивых лиц TC Candler, оставив позади таких признанных красавчиков как Генри Кавилла и Крис Хемсворт. А вот самой красивой девушкой назвали 19-летнюю модель и актрису Яэль Шелбию из Израиля. Примечательно, что в этом году легендарный TC Candler в свой рейтинг включил не только суперзнаменитостей, но и относительно «обычных» людей. Мир меняется. Кроме того, каждый из нас самый красивый для родных и любимых людей.

Аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Австралийские ученые заметили в космосе необычные круги, которые пока что не имеют объяснения. Своё открытие они назвали термином ORC (odd radio circles — странные радиокруги), а люди в очередной раз нашли космический знак приближения конца света. Но любители символов и знаков Вселенной должны также обратить внимание на ещё одно уникальное астрономическое явление декабря: две сверхмассивные планеты, Сатурн и Юпитер, подошли на ночном небосклоне друг к другу так близко, что с точки зрения земного наблюдателя выглядели одной яркой звездой. Последний раз эти планеты сходились 800 лет назад. Кроме того, соединение произошло 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, накануне западного Рождества. Этот интересный факт породил теории о том, что, возможно, именно соединение Юпитера и Сатурна описывали в Новом завете как Вифлеемскую звезду.

Экономические новости youtube
Автор: Инна Погрибная
30.12.2020 21:00:28
Посещений: 9
Инна Погрибная

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