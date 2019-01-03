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Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

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Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, — такими были главные новости сегодня, 3 января.
Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Человек дня — известный футболист Криштиану Роналду, который стал самым популярным пользователем Instagram. На этого знойного португальского футболиста в социальной сети более 150 миллионов человек. Красавчику-спортсмену удалось обойти инста-монстров, как певицы Селена Гомес и Ариана Гранде. Отметим, аккаунты некоторых звёзд в Instagram приносят им целое состояние, так как рекламный пост на их страничках обходится сотни тысяч долларов, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Заявление Трампа

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

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Во время заседания в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил о том, что России необходимо продолжать военные действия. Кроме того, Трамп заявил, что война в Афганистане послужила причиной распада СССР.

Шпионский скандал

В РФ заявили о том, что задержали подозреваемого в шпионаже бывшего морпеха США Пола Уилана с поличным после получения флэшки с секретной информацией. Спецслужбы заявляют, что американец на протяжении десяти лет вел разведывательную деятельность против России, прикрываясь заинтересованностью культурой страны и вербовал в соцсетях людей.

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Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость
Вот только если Уилан не шпион, то власти РФ явно совершили роковую ошибку, которую ни Дональд Трамп, ни остальные американцы явно не простят Москве.

Проверки бизнеса возобновляются

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

В стране с этого дня утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года.

Выборы-2019

Выборы в Украине всё ближе, а это значит, что всё больше кандидатов регистрируют свое намерение побороться за главное кресло страны. Так, сегодня, 3 января поступило сразу несколько запросов на регистрацию. Нардеп от фракции БПП и лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин зарегистрировал себя, в Объединении «Самопомич» единогласно проголосовали за выдвижение Андрея Садового на пост кандидата в президенты от партии.

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Сергей Каплин

Погода в Украине

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают о том, что столбики термометров опустятся до одиннадцати градусов.

Хорошие новости

Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Клип украинской группы KAZKA «Плакала» успел побить новый мегарекорд: за три месяца он набрал больше 100 млн просмотров на Youtube.

03.01.2019 21:00:30
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