Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Главная » Политика » Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость Итоги дня: Тревожное заявление Трампа для Украины, шпионские страсти и наказание за кремлевскую дерзость

Закрыть Отправить

Дональд Трамп заявил о том, что России нужно воевать, шпионский скандал получил новый поворот, а в Украине возобновляются проверки бизнеса, — такими были главные новости сегодня, 3 января.

Человек дня — известный футболист Криштиану Роналду, который стал самым популярным пользователем Instagram. На этого знойного португальского футболиста в социальной сети более 150 миллионов человек. Красавчику-спортсмену удалось обойти инста-монстров, как певицы Селена Гомес и Ариана Гранде. Отметим, аккаунты некоторых звёзд в Instagram приносят им целое состояние, так как рекламный пост на их страничках обходится сотни тысяч долларов, информируют Экономические Новости.

Заявление Трампа

Читайте: Итоги дня: Встряска РФ от США, "феномен Зеленского" и шаги в торговле с ЕС

Во время заседания в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил о том, что России необходимо продолжать военные действия. Кроме того, Трамп заявил, что война в Афганистане послужила причиной распада СССР.

Шпионский скандал

В РФ заявили о том, что задержали подозреваемого в шпионаже бывшего морпеха США Пола Уилана с поличным после получения флэшки с секретной информацией. Спецслужбы заявляют, что американец на протяжении десяти лет вел разведывательную деятельность против России, прикрываясь заинтересованностью культурой страны и вербовал в соцсетях людей.

Читайте: Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена



Вот только если Уилан не шпион, то власти РФ явно совершили роковую ошибку, которую ни Дональд Трамп, ни остальные американцы явно не простят Москве.

Проверки бизнеса возобновляются

В стране с этого дня утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года.

Выборы-2019

Выборы в Украине всё ближе, а это значит, что всё больше кандидатов регистрируют свое намерение побороться за главное кресло страны. Так, сегодня, 3 января поступило сразу несколько запросов на регистрацию. Нардеп от фракции БПП и лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин зарегистрировал себя, в Объединении «Самопомич» единогласно проголосовали за выдвижение Андрея Садового на пост кандидата в президенты от партии.

Погода в Украине

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают о том, что столбики термометров опустятся до одиннадцати градусов.

Хорошие новости

Клип украинской группы KAZKA «Плакала» успел побить новый мегарекорд: за три месяца он набрал больше 100 млн просмотров на Youtube.