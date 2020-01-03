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Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

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Рассекречен внешний вид новейшего боевого беспилотника для ВСУ, Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, а в Иране убит генерал, — такими были главные новости сегодня, 3 января.

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Человек дня — легендарный пуэрто-риканский боксер Карлос Де Леон, который сегодня скончался в возрасте 60 лет. В последние годы спортсмен страдал от серьезных проблем со здоровьем. Де Леон является единственным боксером за всю историю, который четырежды становился чемпионом мира в первом тяжелом весе, информируют Экономические Новости.

Убийство генерала

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Иран и РФ отреагировали на убийство США главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани, который был убит сегодня, 3 января, в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Глава комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур заявил, что если американская сторона возьмет на прицел иранские силы в других странах и регионах, для Тегерана «будет еще проще и легче взять на мушку американцев». Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани. В свою очередь, США призвали американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть территорию страны. В связи с такими в мире уже заговорили о том, что убийство Сулеймани может повлечь удары по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке со стороны Ирана.

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Новейший беспилотник

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

В пятницу, 3 января, стало известно, как будет выглядеть перспективный турецко-украинский беспилотный истребитель. У беспилотного самолета-истребителя еще нет названия, но уже есть тактико-технические требования. В частности, беспилотный самолет-истребитель максимальным весом до 3,5 тонн может подниматься на высоту более чем 12 км и выполнять полет продолжительностью до 5:00. Управление — с помощью спутниковых систем. Масса вооружения или полезной нагрузки до 1 тонны. Беспилотник должен уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Скорость более чем 900 километров в час должны обеспечить доработаны украинские турбореактивные двигатели Al-25TLТ от запорожского предприятия «Ивченко-Прогресс».

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Вертолёты для Украины

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

Сегодня, 3 января, в Украину прилетели два вертолета от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины.

Перекрытая нефть

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

С начала этого Кремль прекратил подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов Беларуси после того, как президент страны Александр Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти. Нефтепеработочные заводы готовы продолжать работу на запасных ресурсах.

Погода в Украине на Рождество

Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ

На выходных, 4 и 5 января, в Украине увеличится осадков, будет падать мокрый снег. В Украину придет атмосферный фронт, который обусловит 4 января мокрый снег и дождь в западных областях, вечером еще и на севере.

Экономические новости youtube
Автор: Оксана Ельченко
03.01.2020 21:00:16
Посещений: 44

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