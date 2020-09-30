Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой

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ЕС посылает Киеву предупредительные "сигналы", возле Чугуева Харьковской области потерпел крушение самолёт АН-26 с курсантами на борту, а дискуссии вокруг выборов в Соединенных Штатах Америки становятся все горячее, - такими были главные новости сентября 2020 года.

Первый осенний месяц этого коварного года был отнюдь не спокойным. Ни для Украины, ни для всего мира. Человечество продолжает войну с коронавирусом и с тревогой смотрит в будущее, в США идёт настоящая битва за место в Белом доме, а на Южном Кавказе стало не на шутку горячо…, информируют Экономические Новости.

Коронавирусные вести

Коронавирус продолжает отнимать человеческие жизни по всему миру. В Украине было зарегистрировано почти 209 тысяч случаев коронавируса, умерли 4129 человек.

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В последний день сентября в стране был побит очередной рекорд новых заболеваний. Вместе с тем, ученые всего мира не стоят на месте и придумывают, как дать мощный отпор коварному вирусу. По состоянию на сентябрь, 38 вакцин находятся на стадии клинических испытаний (испытаний на людях), а еще 93 — активно тестируются на животных. В ВОЗ уже заявили о том, что ключевыми принципами должны быть солидарность и «предотвращение вакцинного национализма» для того, чтобы бедные страны не остались в аутсайдерах в гонке за жизнь.

Авиакатастрофа под Чугуевым

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Сентябрьские дни в Украине закрашены тёмными траурными цветами. 25 сентября возле Чугуева Харьковской области потерпел крушение самолёт АН-26. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В результате катастрофы погибли 26 человек, выжить удалось только одному курсанту. В ГБР сейчас рассматривают четыре версии крушения Ан-26.

Лукашенко нелегитимный

В Беларуси в сентябре продолжаются противостояния народа с Александром Лукашенко. 23 сентября самопровозглашенный президент Беларуси вступил в должность на закрытой церемонии во Дворце независимости в Минске. Большинство европейских стран заявили, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом. Об этом также заявили США и Канада. Некоторые — ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самого Лукашенко.

Безвизовая опасность

В последние недели, после атаки Верховной Рады на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, одним из самых острых вопросов стало то, решится ли Европейский союз на жесткие действия для влияния на Киев. Премьер-министр Денис Шмыгаль твёрдо заявил: «Безвиз не отменяется», а президент Владимир Зеленский сказал, что полностью разделяет и принимает требования и опасения наших европейских партнеров. Вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Украину также заверил в том, что сейчас угрозы отмены безвиза нет. Вместе с тем, в Европе повторяют, что неоднократно посылали Киеву важные «сигналы», на которые стоит обратить внимание.

В шаге от большой войны

Военное обострения, которое началось в конце сентября между Азербайджаном и Арменией, — это отнюдь не первое столкновение между этими странами, но оно имеет как никогда много шансов перерасти в большую войну. Нынешний конфликт достиг невиданного масштаба, к тому же — в него вмешались другие страны. Обе страны сильно милитаризованные, они готовились к этой войне на протяжении длительного времени. Стоит отметить, что для Украины этот конфликт также особенный. В частности, из-за того, что пару недель назад Киев заверил Азербайджан в поддержке, оставив это государство в узком списке стратегических партнеров. Тем не менее, украинские дипломаты пока ограничилось заявлением, где выразили «глубокую обеспокоенность» обострением конфликта. Приблизительно так же отреагировали и другие страны, которые активно призывают стороны найти мирное решение. Кроме, конечно, воинственного Эрдогана, который настроен активно поддерживать «братский народ» Азербайджана.

Испытание демократии

Уже совсем скоро в Соединенных Штатах Америки будут выбирать президента, а дискуссии вокруг этого события становятся все горячее. Дело в том, что переизбрание Дональда Трампа или же победа Джо Байдена могут в корне изменить политический ландшафт всей планеты. В конце сентября между кандидатами состоялись скандальные дебаты, которые уже окрестили «позором Америки». Трамп и Байден спорили и обменивались оскорблениями говорили о прошлом, меньше о настоящем и почти не затронули тему того, как страна будет жить в ближайшие четыре года. Сейчас трудно сказать, кто победит на выборах, но политологи в один голос пророчат: это будет очень непростое время.

Электоральная гонка в Украине

А Украина также готовится к аномальным пандемическим выборам. 5 сентября стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Свежий опрос показал, что, несмотря на карантин, более 45% украинцев планируют пойти на выборы и отдать свой голос.