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Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по электронным госуслугам, в Госстате констатировали реальный рост зарплат, а суд арестовал задержанный Россией танкер, — такими были главные новости сегодня, 30 июля.

Итоги дня: Арест российского танкера, золотой хлеб и рост зарплат

Человек дня — легендарный олимпийский чемпион Эгиль Даниэльсен, который умер в возрасте 85 лет в своем родном городе Хамар, Норвегия. Даниэльсен получил свое первое золото на играх в Мельбурне, где сумел установить мировой рекорд – 85,71 м. За свою карьеру он обновил 11 рекордов страны, становился серебряным призером чемпионата Европы. После завершения своей головокружительной карьеры он на протяжении многих лет занимался политической деятельностью, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

Указ Зеленского

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 июля, подписал указ О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». Этот документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров. Также, указ главы государства предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, имущество, землю, транспорт, налоги и доходы) и приоритетные электронные государственные услуги.

Рост зарплат

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

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В данных Государственной службы статистики говорится о том, что за последний год реальная зарплата выросла на 8,1%. Самый большой рост наблюдался в Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях. Так, средняя номинальная зарплата штатных работников в июне текущего года по сравнению с маем 2019 года выросла на 5,3 процентов, в годовом измерении – на 18%. Сейчас она составляет 10,8 тысяч гривен.

Арест танкера

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

Украинский суд арестовал российский танкер NEYMA, который ранее был задержан 25 июля в порту Измаила. Об этом сегодня, 30 июля, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Кроме того, прокурор подчеркнул тот факт, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.

Цена на хлеб резко выросла

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

За последний год пшеничный хлеб в стране стал дороже сразу на 60 процентов. Столь резкий рост цены на хлебные изделия связываются с сокращением производства и подорожанием сырья — сахара, яиц, масложировой продукции, ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, а также отменой государственного контроля цен.

Укрепление гривны

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

НБУ укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар. Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,08 гривни (на 29 июля — 28,33 гривни). Важно отметить, что в последний раз официальный курс гривни превышал такие отметки еще три года назад, в августе 2016 года.

Погода в Украине: аномально теплый август

Итоги дня: Арест российского танкера, «золотой» хлеб и рост зарплат

В очередной раз погода посмеялась над прогнозами. Так, ранее обещанный холодный август все же, скорее всего, принесет украинцам аномальное тепло. Средняя месячная температура ожидается 19-24°, в горных районах 16-18°. Это на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Автор: Оксана Ельченко
30.07.2019 21:00:06
Посещений: 24

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