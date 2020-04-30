Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы

Главная » Политика » Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы

Закрыть Отправить

Мир остаётся в плену у коронавируса, КМУ уволил Максима Нефедова и Сергея Верланова, а Украину накрыли экологические катастрофы, - такими были главные новости этого длинного и очень непростого апреля.

Этот апрель был совершенно атипичным: работа, учеба, развлечения, отношения и даже праздник Пасхи перетекли в виртуальное пространство. Тем не менее, на фоне пандемии мир не остановился на паузу, и в нём постоянно что-то происходило, то хорошее, то не очень… , информируют Экономические Новости.

Коронвирус в мире

К концу апреля в мире коронавирус подхватили более 3,2 млн человек, в Украине болезнь диагностировали у 10 тысяч 406 человек. Вот так на конец второго весеннего месяца выглядит десятка стран, в которых обнаружено больше всего больных:

Читайте: Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций

США – 1 064 572 заболевших, скончались 61 669 человек;

Испания – 236 899 заболевших, скончались 24 275 человек;

Италия – 203 591 заболевший, скончались 27 682 человека;

Франция – 166 420 заболевших, скончались 24 087 человек;

Великобритания – 165 221 заболевший, скончались 26 097 человек;

Германия – 161 539 заболевших, скончались 6 467 человек;

Турция – 117 589 заболевших, скончались 3 081 человек;

Россия – 99 399 заболевших, скончались 972 человека;

Иран – 93 657 заболевших, скончались 5 957 человек;

Китай – 82 862 заболевших, умерли 4 633 человека.

В Минздраве Украины обрадовали тем, что нашей стране удалось обойти пик заражения китайской хворью из-за вовремя введенного карантина, хотя выходить из изоляции в нашей стране будут очень осторожно и в несколько этапов. Мир также не торопится бежать на улицы: страны внимательно продумывают, как максимально безопасно вернуться к нормальной жизни.

Война с коронавирусом

Читайте: Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

В этой непростой войне с врагом каждый человек делает то, что может. Кто-то — просто не покидает родные стены, кто-то — ведет борьбу на передовой. Сейчас весь мир с надеждой смотрит на врачей и ученых, которые трудятся над созданием вакцины. В этом месяце начали тестирование сразу пяти вакцин против коронавируса. Например, Британия начала клинические испытания вакцины, а Дональд Трамп предложил лечить коронавирус ультрафиолетовым излучением.

Нефтяные качели

Рынок нефти в апреле переживал страшные хаотические конвульсии, цены на сырье упали, стоимость нефти с поставкой в мае вообще ушла в «минус». Тем, не менее, в конце месяца цена активно растет в ожидании вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ и реагируя на позитивные сигналы из Соединенные Штаты Америки и Норвегии.

Экологические катастрофы

Пыльные бури, смог и пожары, — апрель «баловал» украинцев не только карантином. Причин для катастроф немало, но их можно назвать антропогенными, так как человеческая деятельность не в последнюю очередь является причиной их возникновения. В любом случае, поводов для беспокойств было более, чем достаточно: украинская столица даже стала самым грязным городом мира. Кроме того, экологи забили тревогу из-за аномального обмеления рек, что может привести к ограничению прав водопользователей.

Громкие увольнения

24 апреля Кабинет министров очень оперативно и очень даже неожиданно обезглавил сразу два ключевых ведомства страны — налоговую и таможню. Уволенные чиновники увидели в таком решение правительства «политические» мотивы и «остановку реформ», а министр финансов Сергей Марченко заявил, что к Нефьодову и Верланову потеряно доверие и назвал эти увольнения шагом к перезагрузке таможенной и налоговой служб. Хотя кто именно и каким образом будет совершать эту перезагрузку, остаётся под знаком вопроса.

Скандалы месяца

Этот месяц был переполнен различными скандалами. Исчезнувшие Ким Чен Ын и Лукашенко, «плен» украинских заробитчан, махинации «Эпицентра», возможный камбэк Саакашвили, — во время карантина действительно было о чем посудачить. Некоторые истории вызвали волну возмущений и бурю в информпространстве!

Например, украинская ведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живёт в РФ, оказалась в эпицентре настоящего урагана из-за своих высказываний о жертвах домашнего насилия. Знаменитый супруг ведущей Влад Топалов заявил о том, что из-за скандала его жена буквально лишилась всего. И правда, складывается впечатление, что слова Регины послужили своеобразным спусковым крючком для накопленного в обществе напряжения: все, от простых людей и до звёзд слились в общем экстазе ненависти к ведущей, которая каждой попыткой оправдаться только усугубляла ситуацию.

Известный ресторатор, ведущий и, главное, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, оказалось, решил не следовать карантинным правилам и закрывать свой ресторан «Велюр». Этим самым он накликал на себя негодование общества и гнев коллег-рестораторов, которые честно соблюдают карантин, закрыв своих кормильцев на замок.

Голос страны: финал

До чего техника дошла! В апреле состоялся супертехнологичный финал юбилейного сезона «Голосу країни», который, к тому же, стал благотворительным. Все полученные средства, а это 627 407 гривен, пошли на поддержку медиками. А победителем популярного шоу стал Роман Сасанчин, которые ранее уже выигрывал на детском «Голосе»: