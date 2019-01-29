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Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

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Порошенко заявил о том, что Украине нужен «холодный мир» с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки вооружений, — такими были главные новости сегодня, 29 января.
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Человек дняПетр Порошенко. Действующий президент Украины сегодня, 29 января, заявил о том, что намерен еще раз побороться за главное кресло страны. О соответствующем решении он объявил в ходе форума «От Крут до Брюсселя» во вторник, 29 января, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

«Холодный мир» с РФ

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

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На этом же форуме президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о том, что Украине нужен «холодный мир» с Россией, при котором она признает суверенитет нашего государства и её право на собственный путь.

Выборы-2019

По состоянию на сегодняшний день ЦИК уже зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты. Без скандалов уже не обошлось, но политологи уверены в том, что это только начала и по-настоящему интересная игра начнется скоро.

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Компенсация за аннексию Крыма

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Верховный суд разрешил арестовать акции банков РФ для того, чтобы взыскать компенсации за аннексию крымского полуострова и «национализированные активы». В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции «Сбербанка», «Проминвестбанка» и «ВТБ банка».

Торговые войны

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Торговую войну Китая и США назвали «черным лебедем» 2019 года. Несмотря на попытки сгладить камни преткновения, страны-гиганты продолжают загонять планету в экономический тупик. ТВ частности, торговая война между Вашингтоном и Пекином заставила нидерландскую компанию Philips перенести производства стоимостью «сотни миллионов евро» из Америки в Китай и наоборот, чтобы избежать драконовских тарифов. Экономисты бьют тревогу, так как разногласия стран уже замедлили темп экономического роста, но теперь и нависли тяжелой лавиной над прибылью крупных компаний.

Гонка вооружений

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Андреа Томпсон заявила о том, что РФ, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, начала гонку вооружений.

Пакетам бой

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

В ВРУ зарегистрирован законопроект номер 9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в нашей стране. Вместо убийц планеты украинцы смогут использовать для своих нужд текстильные сумки и мешки, бумажные пакеты, пакеты из крахмала.

Погода в Украине

Завтра, 30 января, в стране ожидается небольшой дождь, на Западе — с мокрым снегом. В большинстве регионов страны ожидаются сильные туманы и гололедица на дорогах, потому автомобилистам стоит быть очень осторожными на дорогах.

Новый клип «Антитіла»

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Талантливая украинская группа «Антитіла» потешила своих поклонников новым клипом. Видео на песню с будущего альбома «Вірила» уже активно просматривают и комментируют в сети. Эта композиция будет исполнена во время стадионного тура коллектива Hello.

Хорошие новости

Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Но не только украинская музыка является поводом для гордости! Так, доцент Одесской национальной академии пищевых технологий Нателла Кордза изобрела хлеб, от которого можно… похудеть. За столь интересное и очень полезное изобретение женщина получила премию от ВРУ в виде 20 тыс гривен.

29.01.2019 21:00:51
Посещений: 58

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