Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

Главная » Политика » Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019 Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019

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Порошенко заявил о том, что Украине нужен «холодный мир» с РФ, Верховный суд позволил арестовать акции российских банков, а в США заявили о начале гонки вооружений, — такими были главные новости сегодня, 29 января.

Человек дня – Петр Порошенко. Действующий президент Украины сегодня, 29 января, заявил о том, что намерен еще раз побороться за главное кресло страны. О соответствующем решении он объявил в ходе форума «От Крут до Брюсселя» во вторник, 29 января, информируют Экономические Новости.

«Холодный мир» с РФ

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На этом же форуме президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о том, что Украине нужен «холодный мир» с Россией, при котором она признает суверенитет нашего государства и её право на собственный путь.

Выборы-2019

По состоянию на сегодняшний день ЦИК уже зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты. Без скандалов уже не обошлось, но политологи уверены в том, что это только начала и по-настоящему интересная игра начнется скоро.

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Компенсация за аннексию Крыма

Верховный суд разрешил арестовать акции банков РФ для того, чтобы взыскать компенсации за аннексию крымского полуострова и «национализированные активы». В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции «Сбербанка», «Проминвестбанка» и «ВТБ банка».

Торговые войны

Торговую войну Китая и США назвали «черным лебедем» 2019 года. Несмотря на попытки сгладить камни преткновения, страны-гиганты продолжают загонять планету в экономический тупик. ТВ частности, торговая война между Вашингтоном и Пекином заставила нидерландскую компанию Philips перенести производства стоимостью «сотни миллионов евро» из Америки в Китай и наоборот, чтобы избежать драконовских тарифов. Экономисты бьют тревогу, так как разногласия стран уже замедлили темп экономического роста, но теперь и нависли тяжелой лавиной над прибылью крупных компаний.

Гонка вооружений

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Андреа Томпсон заявила о том, что РФ, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, начала гонку вооружений.

Пакетам бой

В ВРУ зарегистрирован законопроект номер 9507 об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена, которым может быть введено ограничение на использование пластиковых пакетов в нашей стране. Вместо убийц планеты украинцы смогут использовать для своих нужд текстильные сумки и мешки, бумажные пакеты, пакеты из крахмала.

Погода в Украине

Завтра, 30 января, в стране ожидается небольшой дождь, на Западе — с мокрым снегом. В большинстве регионов страны ожидаются сильные туманы и гололедица на дорогах, потому автомобилистам стоит быть очень осторожными на дорогах.

Новый клип «Антитіла»

Талантливая украинская группа «Антитіла» потешила своих поклонников новым клипом. Видео на песню с будущего альбома «Вірила» уже активно просматривают и комментируют в сети. Эта композиция будет исполнена во время стадионного тура коллектива Hello.

Хорошие новости

Но не только украинская музыка является поводом для гордости! Так, доцент Одесской национальной академии пищевых технологий Нателла Кордза изобрела хлеб, от которого можно… похудеть. За столь интересное и очень полезное изобретение женщина получила премию от ВРУ в виде 20 тыс гривен.