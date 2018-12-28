РусУкр

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Главная » Политика » Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинцы назвали главное событие и политика уходящего года, в Украине сократились долги по зарплатам,
Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Человек дня — украинский артист DZIDZIO, он же — Михаил Хом. Сегодня утром стало известно о том, что на музыканта напали, ему нанесли телесные повреждения. Певец рассказал о том, на улице его окружили около семи мужчин, ему повредили барабанную перепонку. Инициатором нападения является рейдер Михаил Мешков. На вопросы об избиении он отреагировал так: «Пусть проводят расследование, кто и куда бил», информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Украинцы назвали событие и политика года

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Читайте: Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС

В Украине был проведен опрос, который показал, что главным политическим событием уходящего года украинцы называют объединение церкви и предоставление ей автокефалии. Главным событием уходящего года в мире признаны протесты во Франции. Политиком года назвали Петра Порошенко (в 2017 году — 10%).

Меркель и Макрон требуют освободить моряков

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Читайте: Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением по поводу украинских моряков, которые были захвачены Российской Федерацией и сейчас находятся в заключении.

Россиян дальше не пускают в Украину

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Сегодня в Украине заявили о том, что Государственная пограничная служба опровергает распространенную информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет.

Крымская стена

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

ФСБ возвела заградительную систему с «тепловизорами и вибрационными датчиками», хотя наши пограничники и говорят о том, что не заметили этот забор. В РФ заявили о том, что 60-километровая металлическая конструкция должна «защитить аннексированный полуостров от «диверсий и контрабанды». По информации ФСБ, эта конструкция оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков: видеокамеры с тепловизорами, вибрационные датчики и приборы ночного видения.

Погода в Украине

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Синоптики сообщили о том, что новогодняя ночь в Украине должна быть морозной, а уже с третьего января морозы в стране станут еще сильнее. Небольшой снег возможен на Севере, Западе и в Центре. Кроме того,в Гидрометцентре сообщили о том, что 4-7 января ночью ожидается морозы от 8 до 14 градусов.

Хорошие новости

Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

Государственная служба статистики сообщила о том, что в прошлом году задолженность по зарплатам в нашей стране сократилась более чем на 64 млн гривен. Больше всего задолжали работникам в Донецкой и Луганской областях.

28.12.2018 21:00:48
Посещений: 3

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Это цейтнот и это агония": История с отставкой Мэттиса получила продолжение, - Пономарь (4493)

Изматывающий тонкий намек США весом 14 тонн, - Злой Одессит (3867)

Маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ, - мнение (3684)

Дональд Трамп на пути к импичменту (3321)

В Украине создана интерактивная карта перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ (КАРТА) (3106)

Кому "выгоднее" "зимняя война"? Россия понимает, что мы отберем Крым и Донбасс (3001)

Отряд морской охраны в Азовском море получил новый катер (2913)

Иво Бобул прокомментировал президентские амбиции Зеленского (2854)

Троянский конь РФ: действия Шойгу приносят вреда Кремлю не меньше, чем санкции, - Злой Одессит (2846)

Израиль всю ночь утюжил военные сирийские и иранские цели: Последние новости Пономаря (2712)



Читайте также

Итоги дня: "Отставка" мирового полицейского, освобождение "серой зоны" и перемирие в зоне ООС
 Итоги дня: Конец военного положения, откровения Зеленского и предчувствие мирового кризиса
Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине
 Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 