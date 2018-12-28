Итоги дня: Главное событие и политик 2018 года и крымская стена

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Украинцы назвали главное событие и политика уходящего года, в Украине сократились долги по зарплатам,

Человек дня — украинский артист DZIDZIO, он же — Михаил Хом. Сегодня утром стало известно о том, что на музыканта напали, ему нанесли телесные повреждения. Певец рассказал о том, на улице его окружили около семи мужчин, ему повредили барабанную перепонку. Инициатором нападения является рейдер Михаил Мешков. На вопросы об избиении он отреагировал так: «Пусть проводят расследование, кто и куда бил», информируют Экономические Новости.

Украинцы назвали событие и политика года

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В Украине был проведен опрос, который показал, что главным политическим событием уходящего года украинцы называют объединение церкви и предоставление ей автокефалии. Главным событием уходящего года в мире признаны протесты во Франции. Политиком года назвали Петра Порошенко (в 2017 году — 10%).

Меркель и Макрон требуют освободить моряков

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эмануэль Макрон выступили с совместным заявлением по поводу украинских моряков, которые были захвачены Российской Федерацией и сейчас находятся в заключении.

Россиян дальше не пускают в Украину

Сегодня в Украине заявили о том, что Государственная пограничная служба опровергает распространенную информацию об отмене запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации в возрасте 16 до 60 лет.

Крымская стена

ФСБ возвела заградительную систему с «тепловизорами и вибрационными датчиками», хотя наши пограничники и говорят о том, что не заметили этот забор. В РФ заявили о том, что 60-километровая металлическая конструкция должна «защитить аннексированный полуостров от «диверсий и контрабанды». По информации ФСБ, эта конструкция оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков: видеокамеры с тепловизорами, вибрационные датчики и приборы ночного видения.

Погода в Украине

Синоптики сообщили о том, что новогодняя ночь в Украине должна быть морозной, а уже с третьего января морозы в стране станут еще сильнее. Небольшой снег возможен на Севере, Западе и в Центре. Кроме того,в Гидрометцентре сообщили о том, что 4-7 января ночью ожидается морозы от 8 до 14 градусов.

Хорошие новости

Государственная служба статистики сообщила о том, что в прошлом году задолженность по зарплатам в нашей стране сократилась более чем на 64 млн гривен. Больше всего задолжали работникам в Донецкой и Луганской областях.