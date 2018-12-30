Политические итоги 2018 года: ретроспектива и перспектива в оценках экспертов

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Уходящий год политической жизни Украины был богатым на события. В непростой период продолжающейся агрессии со стороны России, сложной экономической ситуации, а также геополитической нестабильности украинской власти удалось нарушить традицию последних годов и дотянуть до официального старта избирательной гонки в стране. Будущий год для украинцев станет решающим, ведь на этот период запланированы президентские и парламентские выборы, где каждый сможет по достоинству оценить власть за проделанную работу.

«Экономические Новости» приводят свой перечень самых успешных и провальных решений действующего руководства, а также делятся прогнозами экспертов на 2019 год.

Агрессия России и военное положение

Военная агрессия России на территории Украины не прекращается уже который год и является определяющей для многих решений власти, которые принимались в 2018 году. Несмотря на надежды и прогнозы экспертов, больших сдвигов в отношения с восточным «соседом» так и не произошло. Как и введения миротворцев ООН, на которых делал ставку Киев, чтобы можно было урегулировать ситуацию на Донбассе и начать его определенную реинтеграцию. О возвращении Крымского полуострова вообще говорить не приходится. Вместо того, чтобы отвести свои войска из Донбасса, Россия продолжает провоцировать новые конфликтные ситуации и акты агрессии. Новой горячей точкой нашего противостояния стала акватория Азовского моря. Все начиналось с недружественного использования законодательства, например, проверка кораблей, когда Украина ежедневно теряла на этом миллионы гривен. Затем ситуация перешла в более агрессивную плоскость, когда были атакованы украинские лодки и взяты в плен украинские моряки. На этот раз официальны Киев не медлил с должной реакцией. Верховная Рада поддержала указ президента Петра Порошенко о введении военного положения на территории Украины. Действие документа распространяется на ее приграничную часть сроком на 30 дней.

«Впервые в Украине удалось его ввести, что само по себе было не просто. Это победа. То есть, прецедент такой уже имеется. И в случае необходимости, через полгода, пять лет или тридцать можно использовать этот инструментарий. Что касается продолжения его сроков, то без существенных поводов (провокации внешней или внутренней), военное положение не надо продлевать. Необходимо провести своевременно президентские выборы и на этом разойтись, чтоб никто не спорил, не нервничал и не говорил про узурпацию власти», — заявил «ЭН» военный эксперт Алексей Арестович.

«Введение военного положения без существенной эскалации — самое крутое событие 2018 года. То, что российская сторона действовала в традиционный полицейский способ по отношению к украинским кораблям, не удивляет. Однако тот факт, что военное положение введено без достаточных на то оснований ослабляет доверие к Украине и по сути подрывает возможность оказания реальной помощи, если возникнет серьезная опасность в будущем», — в свою очередь сказал «ЭН» директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Продление санкций в отношении России

К успехам украинской дипломатии можно зачислить продление экономических санкций против России со стороны Евросоюза (ЕС). Международная солидарность в данном вопросе осталась незыблемой, несмотря на то, что от европейских политиков в последнее время все чаще звучали призывы о смягчении, а то и вовсе отмене санкции в отношении российского агрессора.

«Важно понимать, что европейские санкции дошли до своего предела. Последние заявления, документы Германии и Франции по российско-украинскому конфликту не предполагают усиление санкций. Они предполагают перенесения центра на другие направления, принять «меры по укреплению доверия» в споре. Санкции не является частью этих мероприятий. Поэтому европейские санкции усиливаться не будут. И тот факт, что их продолжили в значительной мере результат взаимодействия с американцами. Поскольку несмотря на противоречия, Вашингтон все равно оказывает влияние на позицию стран ЕС», — отметил Толстов.

«Нафтогаз» vs «Газпром»: победа наша

К общей победе Украины на международной арене можно причислить и судебное решениеСтокгольмского арбитража, который присудил победу «Нафтогазу» Украины в споре с «Газпромом» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 2,6 млрд долларов. И хотя на сегодняшний день эти деньги не выплачены, а спор перенесен в апелляционные инстанции, чувство удовлетворённости от восстановления справедливости все же затмевает неприятные издержки процесса.

Украинская Церковь и Томос для Порошенко

Однако самым главным достижением украинской власти в этом году по праву можно считать — Объединительный собор по созданию новой Украинской православной церкви (УПЦ). Благодаря усилиям президента Петра Порошенко, депутатам Верховной Рады, а также неоценимого вклада патриарха Филарета, который буквально на себе пронес идею единой украинской поместной церкви, украинскому духовенство наконец удалось подвести черту под более как тысячелетним периодом существования в статусе части других великих Церквей и, в первую очередь, Московского патриархата. 15 декабря иерархи из трех ветвей разделенного до ныне украинского православия – Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) — приняли устав новой церкви и выбрали предстоятеля. Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифания (Сергей Думенко). Именно на него возлагается высокая честь получить из рук Константинопольского патриарха Варфоломея Томос 6 января. В этот день Украинская Церковь официально станет 15-й автокефальной церковью мира.

Как известно, церковная тематика – одна из основных вех предвыборной гонки президента Петра Порошенко на будущих выборах. «Активное использование религиозной тематики – это морально сильная сторона Порошенко. Он сегментирует электорат и очень качественно, создавая условия, когда избиратели делятся на «свой» и «чужой»», — сказал «ЭН» глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков.

Рада побеспокоилась о безопасности

Несмотря на междоусобицы и конфликты среди партий, Верховной Раде в этом году удалось принять ряд важных законопроектов. В первую очередь, закон №2469 О национальной безопасности Украины. Этот закон предусматривает реформу силовых структур в соответствии со стандартами НАТО. В нем зафиксированы национальные приоритеты страны, определенны полномочия президента как главнокомандующего ВСУ и прописан механизм действий в случае военного положения. С началом войны в Донбассе старый закон, который был написан еще в 2000-х годах в мирное время, требовал пересмотра. Также закон №2268 Об особенностях государственной политики на оккупированных территориях. Так, на законодательном уровне Россию впервые признали агрессором, Антитеррористическая операция (АТО) превратилась в Операцию объединенных сил (ООС), а территории ОРДЛО официально признаны оккупированными Российской Федерацией (РФ). «Наведение порядка в бывшей зоне АТО и ее трансформация в ООС тоже можно рассматривать как одно из достижений украинской власти. Все эти добровольческие и квазидобровольческие милитарные образования были либо интегрированы в армейскую структуру, либо защищены, либо выдавлены и рассеяны. То есть, подавлена анархия», — заявил «ЭН» руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Также принято решение не продлевать Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и РФ на срок после 31 марта 2019 года, а также распорядились прекратить участие Украины в уставных органах СНГ. В начале декабря МИД Украины заявил о том, что ведет работу над прекращением действия 43 межправительственных договоров с РФ.

В этом контексте необходимо отметить принятие в первом чтении законопроект №9037 О внесении изменений в Конституцию, который предусматривает стратегический курс страны на членство в ЕС и НАТО. Для того, чтобы изменения были окончательно внесены, на следующей сессии законопроект должны поддержать не менее 300 нардепов.

Кадровые назначения

Отдельным достижением Верховной Рады, по мнению руководителя Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, необходимо отметить поддержку целого ряда кадровых решений. «Причем многие из этих кадровых решений были устаревшими – их не могли принять несколько лет подряд. Прежде всего это обновление составов Счетной палаты и ЦИК. Кроме того, утвердили нового главу НБУ, двух министров, аудитора счетной палаты. Это вопросы, которые давно ожидали своей очереди», – заявил «ЭН» эксперт. Так, в этом году парламент снял с должности председателя НБУ Валерию Гонтареву, которая написала заявление еще год назад. На ее место назначили Якова Смолия. Назначили нового Уполномоченного по правам человека – Людмилу Денисову. В марте 2018 парламент обновил состав Счетной палаты, которая контролирует поступление средств в государственный бюджет. Председателем назначили Валерия Пацкана. Почти шесть лет структура не могла функционировать из-за отсутствия руководителя и завершения срока полномочий ее членов. Кроме того, в канун избирательного года был, наконец, обновлен состав ЦИК. Срок полномочий большинства членов комиссии истек еще в 2014 году. Несмотря на то, что способ, благодаря которому удалось достичь желаемого результата подвергся критике, чувство удовлетворенности от того, что организацией президентских и парламентских выборов в будущем году займутся уже новые лица, перевесило неприятное послевкусие от очередных правовых манипуляций, к которым прибегли на Банковой. Так, Верховная Рада, с подачи ее спикера Андрея Парубия, приняла решение увеличить количество членов данного органа с 15 до 17 человек, тем самым избавив себя от ответственности искать «слабое звено» в ранее предложенном президентском списке с 14 человек при вакантных 13 должностях.

Мораторий на рынок земли

По мнению экспертов, продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года также заслуживает должного внимания. Данный запрет был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор его многократно продлевали. В МВФ заявили, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину. Правительство предлагает создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингам. А президент Петр Порошенко считает, что мораторий тормозит развитие аграрного рынка и сдерживает приход инвесторов в Украину.

«Структура украинского аграрного сектора сегодня не позволяет этого сделать, поскольку порядка 2/3 экспорта в агропромышленном комплексе — это экспорт сырья, а не готовая продукция с высокой добавленной стоимостью. Если сегодня ввести рынок земли, то крупные агрохолдинги в условиях, когда у людей нет денег, тотальной нищеты и безденежья, скупят паи за копейки. И будут дальше засевать поля пшеницей и рапсом, поскольку они ориентированы на то, чтоб максимально эффективно использовать наши земли», — считает Быков.

Транш от МВФ

Сомнительным достижением украинской власти можно считать продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) для сохранения макроэкономической стабильности в стране. В ближайшие два года стране предстоит пройти пик выплат по внешним долгам, которые составят $17 млрд. Так, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом на условиях программы Stand-by Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018. Так, благодаря поступлению 1 миллиарда специальных прав заимствований (около 1,4 миллиарда долларов – ред.) резервы страны выросли до 20 млрд. долл. Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирование на общую сумму 2,8 млрд. долл. СПЗ (около 3,9 млрд. долл) в течении 14 месяцев. При этом, как свидетельствуют данные Фонда, за 26 лет Украина вошла в число крупнейших должников, заняв второе место после Греции. По состоянию на 31 января 2018 года сумма непогашенных долгов составила более 8,5 млрд СПЗ. В гривнах по текущему курсу эта сумма составляет около 322 млрд., в долларах — 11,93 млрд.

По мнению экс-премьера Юрия Еханурова, начиная с 2009 года Украина могла не брать новые долги, но для этого было необходимо нормально работать политикам. «В конечном итоге, чиновники решили показать «бешенную любовь» к народу, и резервы начали стремительно уменьшать», — сказал он. А также добавил, что все же основные долги появились уже после 2014 года.

Непосильные тарифы

Ради кредита МВФ Кабмин увеличил на 23% цену на природный газ для бытовых потребителей с 1 ноября. А с 1 января примерно на такую же величину вырастут тарифы на централизованное отопление и горячую воду. Эксперты считают, что кризис в отрасли ЖКХ будет усугубляться, учитывая, что задолженности населения и бюджетных организаций за предоставленные услуги достигли рекордных значений, практически подобравшись к отметке 1,5 млрд долл.

«Поднятие тарифов – это отображение реальной экономической ситуации Украины. Существенного роста, как планировалось, не произошло, так как были провалены все экономические реформы. Не создан инвестиционный климат, поэтому инвестиции так и не пришли в страну. И 3,3% ВВП роста не хватает для того, чтоб обслуживать долги МВФ. Поэтому вынуждено полезли в карман к населению. Нашли самое «слабое звено» и обложили дополнительным налогом в виде так называемой «рыночной немецкой цены на газ». Нас с вами обложили налогом. МВФ это устраивает, так как там увидели источник поступления денег. Это наши с вами карманы, из которых вытаскиваются деньги, которые идут на обслуживание этого внешнего долга», — сказал «ЭН» экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Закон «Об образовании» и венгерская диверсия

Еще одним сомнительным достижением уходящего года стал принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон «Об образовании», предполагающий украинизацию отечественных школ. Изначально документ имел целью сократить количество русскоязычных учебных заведений. Но получилось так, что закон рассорил Украину с европейскими соседями. В Европе сочли, что это нарушает права нацменьшинств, ведь на территории Украины живет около 150 тысяч этнических венгров, около 180 тысяч болгар, до 400 тысяч румын и 17 миллионов русских. Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали совместное письмо к украинскому коллеге Павлу Климкину, в котором выразили озабоченность новым законом. Венецианская комиссия рекомендовала внести изменения в «языковую» статью. Попытки европейских партнеров Украины решить вопрос миром успехом не увенчались. Результат для Киева — не очень приятный. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на подписание президентом Петром Порошенко закона пригрозил блокировать все дальнейшие решения ЕС, направленные на сближение с Украиной.

Борьба с коррупцией

Несмотря на большие надежды украинского общества и наших международных партнеров на эффективную работу новых антикоррупционных органов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а также Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за нынешний год показали очень скромные результаты. А конфликты между руководством этих ведомств, которые иногда приводили не только к открытой вражде, но и к саботажу работы друг друга, существенно подорвали эффективность борьбы с коррупцией в стране. Кроме того, закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), хотя и был принят после напряженных консультаций с МВФ, пригрозившего блокировать предоставление финансовой помощи Украине, согласования более двух тысяч поправок, срыва всевозможных «дедлайнов», и, наконец, отчаянного заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о возможности своей отставки в случае провала, пока так и не заработал. «В этом году, особенно в его второй половине, когда фактически началась избирательная кампания, НАБУ и все антикоррупционные органы резко снизили свою антикоррупционную активность. По ВАКС хотя и был принят закон, но он так и не заработал. Блокирует его власть. Делает все, чтобы суд не заработал в 2018 году, перенося все даты и сроки на 2019 год», — отметил политолог Вадим Карасев.

Прогноз на 2019 год

Будущий год в Украине — будет периодом политической турбулентности. Ведь помимо далеко не радужной экономической ситуации, высоких тарифов, массовой миграции украинской рабочей силы за границу, накопившейся усталости от непрекращающейся войны с Россией и разгула коррупции внутри страны, этой весной нас ожидает напряжённая борьба за президентское кресло, а осенью — за депутатские мандаты в Верховной Раде. На данный момент эксперты солидарны в том, что во второй тур президентских выборов гарантировано проходит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. А вот за второе место будет вестись ожесточенная борьба. Шансы нынешнего президента Петра Порошенко, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко, а также шоумена Владимира Зеленского, почти одинаковы. Все будет зависеть от ряда факторов, но за голоса избирателей придется побороться.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций. «Кто будет оппонентом Тимошенко — вопрос остается открытым. Сначала необходимо, чтоб Зеленский зарегистрировался в кандидаты на пост президента. Если этого не произойдет, 12% украинцев, которые потенциально могли бы за него проголосовать, необходимо будет определиться в пользу другого кандидата. Этот момент может серьёзно изменить борьбу за второе место. Но я склоняюсь к варианту, что во втором туре будут Тимошенко и Порошенко» — считает эксперт. «Политическая конфигурация в стране будет зависеть от того, кто станет президентом. Тот, кто победит на президентских выборах окажется в непростой ситуации, так как ему придется научиться договариваться со своим оппонентом. С кем потом делать коалицию, чтобы получить большинство голосов в парламенте. Это будет вызовом для политического класса Украины, смогут ли они найти точку, которая бы их объединила и договориться между собой», — резюмировал он.

Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ. «Для того, чтоб выйти во второй тур Зеленскому надо максимально долго оттягивать свое заявление об участии в президентской гонке. В противном случае, он получит тот же эффект, который получил Святослав Вакарчук. Когда последний начал заявлять политические месседжи, его рейтинг существенно снизился. Сейчас он имеет меньшую поддержку, чем лидер «Укропа» Александр Шевченко. Если Зеленский выдержит паузу, мы сможем наблюдать эффект «медового месяца», когда люди, не зная о новом кандидате, внутренне демонстрируют вотум доверия», — сказал политолог. В тоже время он подчеркнул, что у Порошенко больше шансов пройти во второй тур так как в его расположении находится административный ресурс страны. «У него есть большинство в ЦИК, «мажоритарщики», которые на него ориентируются. Им может быть поставлена задача, чтоб проводились определенные фальсификации. Он может выйти во второй тур, если будет реализован план завоза избирателей из отдельных районов Луганской и Донецкой областей, которые не подконтрольны украинской власти. Уже вышло отдельное распоряжение, что любой житель неподконтрольной территории, имея уведомления избирателя, может въехать в Украину и проголосовать. Он сразу вносится в дополнительный список. Есть большая опасность, что эти «гастролеры» будут ходить по избирательным участкам и голосовать по несколько раз», — добавил он.

Вадим Карасев, руководитель Института глобальных стратегий. «В условиях фоновой войны у Порошенко есть преимущества проведения избирательной кампании. В стране, которая воюет можно апеллировать к тому, что у артиста меньше возможностей стать хорошим главнокомандующим, нежели у действующего президента. Поэтому не надо недооценивать Порошенко. За ним стоит государственный аппарат, система. Недостаточно высокий рейтинг — это одно, но админресурс нивелирует этот недостаток. Так что у Порошенко сохраняются высокие шансы попадания во второй тур. Но я не исключаю, что и Зеленский может нас удивить», — заявил политолог. «Этот год будет годом транзита власти в Украине, так и геополитического транзита. Расклад в геополитике во многом будет определяться ситуацией в Украине, как произойдет смена власти в 2019 году в ходе президентских и парламентских выборов», — резюмировал он.

Владимир Фесенко, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента», убежден, что в ходе президентской гонки вряд ли будет разыгран сценарий предыдущих годов, когда главного фаворита попытаются устранить, проведя во второй тур более слабого оппонента, каким на сегодня рассматривают Юрия Бойко. «Вопрос как это сделать? Если эта попытка будет, то закончится точно также как с военным положением. Сначала не допустят, а потом вынуждены будут допустить. Я мало верю в этот сценарий и думаю, что это было бы ошибкой. Не допускать можно только в том случае, если какие-то железобетонные аргументы, причем не только для внутреннего потребления, но и для наших западных партнеров», — резюмировал он.

Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований: «Ситуация, которая сложилась на сей день не позволяет высказывать однозначных прогнозов. До сих пор нет ясности, состоятся ли президентские выборы вообще, ввиду военного положения. Является ли рейтинг Тимошенко реальным шансом на победу. И не понятно, какие действия предпримет Порошенко, чтоб не сдавать партию. Предположительно, что он будет оказывать максимальное сопротивление своего поражения и предпримет все возможное, чтоб этого избежать. Что касается конфликта на Донбассе, то я не вижу поводов для его обострения. Но с другой стороны, нет никаких перспектив рассчитывать на улучшение ситуации. Я предполагаю продолжение статуса «кво» на начало 2019 года. Но дальше ситуация может измениться кардинально».

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ: «Год будет не простой. Выборы за выборами. Это будет судьбоносный год. Граждане Украины будут выбирать либо мы идем псевдолиберальным, псевдорыночным путем, где места хватит 15 — 20 миллионам украинцам, но не всем. Или же мы читаем Конституцию, видим, что это социальная страна с рыночной экономикой и опираемся на модель более социально-ориентированную, которая будет предусматривать абсолютно другие механизмы государственного регулирования монополии, защиты прав потребителя, малообеспеченных и т.д. Два кандидата в президенты, мужчина и женщина, будут олицетворять эти две модели. Такие себе «Инь» и «Янь»».

Алексей Арестович, военный эксперт: «Год будет очень сложный, потому что помимо выборов в Украине, также пройдут выборы и в Европарламент. И Россия делает ставку на проведение «правых» европейских сил. Когда-то Ленин и Сталин делали ставку на «левых» интернационалов, а Путин наоборот. Борьба за Европу будет нешуточная, частью которой является и Украина. Для нас военная опасность и опасность внутренних беспорядков не только не будет снижаться, но будет увеличиваться. Потому что Россия никогда не оставит свои попытки взять под контроль Украину».