Итоги дня: «Великолепная» встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров

Главная » Политика » Итоги дня: "Великолепная" встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров Итоги дня: "Великолепная" встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров

Закрыть Отправить

Центризбирком атаковали хакеры, аналитики назвали главные вызовы для мировой экономики, а вокруг «Евровидения» разгорается настоящий скандал, — такими были главные новости сегодня, 27 февраля.

Человек дня — обладатель сразу четырех премий «Оскар», постановщик фильмов «Бердмэн», «Выживший» и «Сука-любовь» Алехандро Гонсалес Иньярриту, который возглавил жюри Каннского фестиваля. Иньярриту заявил, что для него этот фестиваль очень важен и для него огромная честь оценивать новые замечательные работы, информируют Экономические Новости.

«Великолепная» встреча

Читайте: Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что сегодня у него состоялась великолепная встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кроме того, он уже ожидает возобновления диалога в четверг, 28 февраля. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также выразил надежду, что этот саммит будет успешным.

Выборы-2019

Читайте: Итоги дня: Попытка поджога арсенала ВСУ, ответ Украины на агрессию в Азове и опасная погода

Социологи обновили рейтинги перед выборами главы государства. Теперь по результатам опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром «Социальный мониторинг» в лидерах оказался шоумен Владимир Зеленский. «Слугу народа» готовы поддержать 21,9% опрошенных, поддерживать партию «Батькивщина» будут 17,8%, а за «БПП Солидарность» голоса готовы отдать 12,6 процентов.

Атака хакеров

Пресс-центр Службы безопасности Украины рассказал о том, что хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии. На данный момент проверяется возможная причастность к организации кибератаки спецслужб РФ и подконтрольных им хакерских группировок.

Скандальное решение КСУ: Порошенко отреагировал

В среду, 27 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что внесет в парламент проект закона о наказании за незаконное обогащение после того, как будет обнародовано решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. Он пообещал, что к новой версии нельзя будет придраться.

Громкое расследование

«В связи со значительным общественным резонансом, вызванным обнародованной в СМИ информации» «Укроборонпром» решил отстранить директоров двух предприятий. Так, главные кресла вынуждены покинуть директор ГП» Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Алексей Бабич и директор ГП» Изюмский приборостроительный завод» Сергей Филоненко отстранены от своих должностей.

Евровидении-2019. Точка поставлена

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины окончательно отказалась участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Повышение пенсий

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал о том, что с 1 марта для более 10 млн пенсионеров будет проведена автоматическая индексация пенсий, повышение в среднем составит 255 грн.

Угрозы мировой экономике

Авторитетное издание The Economist составило свежий рейтинг угроз для мировой экономики. Среди главных рисков — перерастание конфликта между Америкой и Китаем в серьезную торговую войну, возможную рецессию США из-за долгов и из-за проблем среди развивающихся рынков. Кроме того, болезненным для экономики может быть Брексит, кризис в Италии и возможный резкий скачек цены на «черное золото».

Погода в Украине

Синоптики рассказали о том, какой будет весна в этом году. Первый три дня могут быть немного прохладными, но это временное явление: уже 4 марта можно будет ощутить дыхание весны. Температура в стране может подняться до десяти градусов.