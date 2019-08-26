Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки

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В отличие от последних лет, официальное празднование Дня Независимости Украины в столице 24 августа 2019 года прошло без военного парада в форме шоу, но с элементами милитаризации. Вышло нечто среднее между прохождением строем и народными гуляниями.

В лучших отечественных традициях прошло два шествия, и это свидетельствует о том, что раскол страны по-прежнему существует. Точнее, его умышленно подогревают представители ушедшей власти в своих политиканских целях, впрочем, не слишком успешно, ибо проводившийся в пику Зеленскому и его официальной «Ході гідності» Марш защитников Украины, получивший название марш националистов, многочисленностью рядов явно похвастать не смог. Смысл этого альтернативного марша также остался неясным, и если он долженствовал показать некий боевой дух, правда, непонятно кого именно, то это явно не удалось по причине все той же малочисленности. Но особых эксцессов отмечено не было – как говорится, и на том спасибо…, информируют Экономические Новости.

Что почем и почему скандал?

Подготовка празднования началась со скандала, когда стало известно, что Зеленский намерен отказаться от парада под предлогом экономии средств. В его интерпретации это звучало так, что на парад якобы следует потратить 300 млн гривен, каковые, по мнению Зе, лучше пустить на дополнительные выплаты нашим бойцам, находящимся на передовой. Скандал учинили прежде всего представители старой власти, которые участием в боях похвастать не могут, но им хватило наглости обвинить Зеленского в пораженческих настроениях и чуть ли не капитуляции по отношению к Москве.

Например, одним из таких скандалистов выступил «по жизни скандальный» министр инфраструктуры Владимир Омелян, который известен прожектерством на тему гиперлупа и другими неадекватными выходками. Омелян обвинил Зеленского во вранье. По «авторитетному» мнению Омеляна, на полноценный парад достаточно 30 млн гривен, а не 300 миллионов. Откуда Оменян взял цифру 30 миллионов, история умалчивает, как, впрочем, непонятно, откуда Зеленский взял цифру 300 миллионов гривен.

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Кстати, реальная стоимость праздничных мероприятий в нынешнем году остается неизвестной. По крайней мере, найти соответствующие цифры в открытых источниках не удалось. Как не удалось найти данные о стоимости прошлогоднего военного парада с участием тяжелой боевой техники. Известно лишь, что на многочисленные запросы различных СМИ пресс-служба Министерства обороны в прошлом году ответствовала в том смысле, что сумма расходов неизвестна, что в параде участвовали различные структуры как Вооруженных сил, так и других силовых ведомств, каждый в рамках своих бюджетов . Складывается впечатление, что в 2018 году средства на проведение парада были оторваны от расходов на боевые действия и на подготовку войск. И это во время войны!

В СМИ была запущена информация о том, что на парад в 2018 году было потрачено якобы 700 млн гривен, но объективного подтверждения этой суммы найти не удалось. Как, впрочем, не удалось пока найти подтверждения словам Зеленского о том, что якобы сэкономленные в нынешнем году 300 млн гривен действительно пошли на выплаты нашим бойцам.

В любом случае, празднования в 2019 году при Зеленском явно обошлись значительно дешевле, чем в 2018 году при Порошенко. Не было огромных расходов на командирование значительных воинских контингентов в столицу, на горюче-смазочные материалы для того, чтобы таскать на репетициях и по Крещатику в день праздника тяжелую бронетехнику и зенитно-ракетные комплексы С-300. Не говоря уже о том, что подобные расходы очень часто сопровождаются масштабным воровством…

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Парадный раскол

Однако вернемся собственно к торжественным мероприятиям и шествиям в праздничный день. Таковых мероприятий, повторимся, было два.

Первое, официальное мероприятие под названием «Хода гідності» было организовано Офисом Зеленского, а его режиссурой занимались известный шоумен Алан Бадоев и шоувумен Елена Коляденко.

Здесь следует отметить одну весьма неприглядную деталь. По информации СМИ , глава офиса Андрей Богдан, имеющий, мягко говоря, своеобразную репутацию, на мероприятиях в «главный праздник страны» отсутствовал, поскольку находился в Сан-Тропе, на Лазурном берегу Франции на свадьбе некоего юриста Андрея Довбенко. Сообщается также, что указанный Довбенко якобы связан с Сергеем Курченко, одиозным младоолигархом, обслуживавшим интересы семьи Януковича, а также имеет весьма коррупционную репутацию . На следующий день подтвердилась информация о том, что глава офиса Богдан действительно «зажигал» в фешенебельных заведениях Лазурного берега в то время, когда в Киеве отмечался государственный праздник.

В связи со всем этим возникают вопросы уже лично к гражданину Зеленскому, но не будем омрачать праздник морализаторством…

В пику Зеленскому и новой власти национал-патриотические элементы якобы с подачи и при активном участии Порошенко вознамерились провести второе, альтернативное мероприятие под названием Марш защитников Украины, который немедленно окрестили маршем националистов, поскольку первую скрипку в этом мероприятии играли национал-радикалы. В их рядах, по данным СМИ, были отмечены персонажи, по которым возбуждены уголовные дела, а также те, кто к защите отечества явно не имел никакого отношения.

Характерно, что хотя это мероприятие связывают с Порошенко и его партией, сам Порошенко в марше не участвовал. Причины этого просматриваются следующие.

Во-первых, шествие, повторим, явно не поразило многочисленностью. Хотя организаторы мероприятия называют цифру 15 тысяч, полиция оценивает количество участников в 4-5 тысяч, причем до половины из них составляли зрители. Впрочем, это обычное явление, когда являться народу во главе такого не слишком многочисленного «войска» Порошенко было бы явно «не комильфо». К тому же среди многих участников АТО и националистов, принимавших участие в шествии, Порошенко особой популярностью не пользуется, и это еще слишком мягко сказано. Крики «ганьба!» могли стать далеко не самой большой неприятностью, которая огорчила бы Порошенко, если бы он принял участие в мероприятии, которое с ним же и связывают.

В свою очередь, Зеленский назвал идею проведения «альтернативного» марша «неправильной», совершенно справедливо усмотрев в этом один из элементов раскола страны со стороны определенных кругов.

«Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в этот день люди хотят пойти… Я не считаю, что это «альтернативный парад», это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное», – заявил Зеленский. В то же время, демонстрируя демократичность, он дал понять, что если участники альтернативного марша имеют желание идти, то это их право, поскольку Украина – открытая страна.

Накануне шествия ходили слухи о том, что национал-радикалы могут использовать марш и само празднование для провокаций и уличных беспорядков. Но обошлось мирно, не считая мелких эксцессов. Официальное и альтернативное мероприятия развели во времени, чтобы они не пересекались, что стало едва ли не важнейшей мерой безопасности.

Впрочем, представляется, что даже самые отпетые радикалы поняли, что особой поддержкой в обществе они не пользуются. Подавляющее большинство граждан, даже при весьма критическом отношении к Зеленскому, готовы все же поддержать его мероприятие, выдержанное в подчеркнуто миролюбивой тональности, нацеленной если не на окончательное преодоление раскола, то хотя бы на сглаживание противоречий, искусственно раздуваемых иными политиканами. Поэтому даже среди наиболее радикальных элементов агрессивность оказалась ограниченной известной речевкой о Путине и редкими выпадами против Зеленского.

Что же касается собственно Зе-парада, то он был выдержан, повторим, в подчеркнуто миролюбивых тонах. Зеленский представлял Украину как миролюбивую страну, которую принудили воевать извне. В целом, официальное мероприятие от Зеленского оказалось непривычно креативным. Очевидно, сказалось артистическое прошлое президента.

Участники шоу и новоизбранные депутаты от «Слуги народа», дети – все были в белом. Портреты погибших Небесной сотни были украшены белыми цветами.

«Хода гідності» началась чествованием памяти погибших героев Небесной сотни на месте их гибели в 2014 году. Кроме Зеленского с семьей и официальных лиц в нем приняли участие военнослужащие и ветераны АТО, дипломаты, волонтеры.

Была провозглашена общенациональная минута молчания, подхваченная в других городах. Она сопровождалась сотней ударов колокола.

После поднятия флага на Майдане в течение 7 минут прозвучало оригинальное исполнение гимна страны силами сразу нескольких хоров, отдельных вокалистов и инструменталистов. В общей сложности, было задействовано более 600 голосов. В исполнении гимна принимали участие пять военных оркестров: сводный военный оркестр и хор Вооруженных Сил Украины, военный оркестр Национальной академии Государственной погранслужбы, оркестр Нацполиции, оркестр Госслужбы чрезвычайных ситуаций, барабанщики Почетного караула при президенте Украины. Задействованы были также Национальный заслуженный академический народный хор имени Григория Веревки, Академический симфонический оркестр Национальной филармонии Украины под управлением народного артиста Николая Дядюры. На желто-синем фортепиано играл специальный гость, живой классик отечественной музыки композитор Мирослав Скорик, которому помогала группа пианистов-выпускников Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра.

В числе других гимн исполняли известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгения Орлова, Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Свою лепту в исполнение гимна внесли Тина Кароль и рэп-исполнительница Алина Паш.

Многие обратили внимание на тот факт, что, в отличие от Порошенко, Зеленский в своей праздничной речи вообще ни разу не произнес слова «Россия» и «агрессор». Зато он образно сравнил территории, контроль над которыми Украина утратила из-за российской агрессии, с «украденными детьми». Зе призвал гордиться страной и ее достижениями, укреплять ее единство и благосостояние.

По окончании речи Зеленский наградил государственными наградами отличившихся военных. В своем заключительном слове он сказал, что подписал указ об учреждении Дня памяти погибших за Украину, который будет отмечаться 29 августа. Кстати, именно на этот день назначено первое заседание новой Верховной Рады.

Официальные мероприятия были проведены также в ряде городов страны.

По данным полиции, в официальные торжества на Майдане собрались 50 тысяч человек, в самом шествии участвовали 12 тысяч человек, по маршруту движения находились около 20 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

В шествии Зеленского, кроме военнослужащих, волонтеров, спортсменов и других, также принимали участие ветераны АТО, но здесь не было той агрессии, которая явственно проскальзывала у участников альтернативного марша, часть которых после окончания своего шествия устроили под окнами офиса Зеленского на Банковой перфоманс под названием «нет капитуляции!».

Что имелось в виду под капитуляцией – не совсем понятно. Если речь идет о выполнении политической части Минских соглашений, то есть об объявлении амнистии сепаратистам и предоставлении Донбассу особого статуса, вплоть до права формировать свои силовые структуры, то под этими условиями Минских договоренностей подписался Порошенко. С его подачи и под давлением Запада был принят и закон об особом статусе Донбасса, который, впрочем, в силу пока так и не вступил. Поэтому здесь следует задавать вопросы не Зеленскому, который получил это наследство от Порошенко, а Петру Алексеевичу, который оставил Зеленскому этот «геморрой».

Маневры Порошенко

Кстати, о Порошенко. Его телодвижения во время празднований были весьма показательными и характерными для него лично.

В альтернативном шествии, которое с ним связывают, повторим, Порошенко не участвовал, на официальных мероприятиях на Майдане также отсутствовал. Хотя в них приняли участие все остальные президенты страны — Кравчук, Кучма и Ющенко. Не было только беглого Януковича по понятным причинам.

Свое отсутствие на официальном праздновании Порошенко в присущей ему манере пояснил тем, что это время проводил в Софийском соборе за молитвой в знак «уважения к нашим бойцам».

Зато Порошенко почтил своим присутствием официальный прием в Мариинском дворце, который Зеленский дал в честь Дня независимости. Порошенко даже фигурирует на общем фото всех президентов, которое опубликовало «Радио Свобода».

О причинах такой смены настроений можно только догадываться. Возможно, Порошенко понял, что его поддержка в массах становится убывающе малой, и даже среди своих якобы сторонников, то есть национал-радикалов, ему лучше не появляться во избежание неприятностей. Нежелание попадать в связи с этим в политическую изоляцию и могло привести Порошенко на официальный прием.

А возможно, Порошенко понял, что будет все более уподобляться беглому Януковичу, в случае отсутствия на мероприятиях, в которых участвуют другие экс-президенты страны.