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Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки «Газпрома» и страсти вокруг Окружного суда

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ЦИК обработала 100% протоколов, НАБУ и ГПУ расследуют вмешательство Окружного суда в работу власти, а «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок, — такими были главные новости сегодня, 26 июля.

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки Газпрома и страсти вокруг Окружного суда

Человек дня — студент пятого курса Харрисон Дюран, который во время первых же своих раскопок нашел череп трицератопса, которому 65 миллионов лет. Ученые, да и сам молодой археолог парень были удивлены такой удаче, так как во время раскопок можно на протяжении длинного времени ничего не находить, а американцу крупно подфартило с первого раза, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки «Газпрома» и страсти вокруг Окружного суда

Выборы-2019: голоса посчитаны

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки «Газпрома» и страсти вокруг Окружного суда

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Центральная избирательная комиссия обработала сто процентов электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду Украины попадают пять партий. В результате партия «Слуга народа» набрала – 43,16%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 13,05%, «Батькивщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» – 8,10%, » Голос» – 5,82%.

Окружной суд: суть дела

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки «Газпрома» и страсти вокруг Окружного суда

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Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за возможного вмешательства в деятельность Квалификационной комиссии судей. Сегодня НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Фигуранты записей — глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая.

Транзит газа

Российский «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок. Информацию об этом опубликовало сегодня авторитетное информационное агенство. На эту новость отреагировали в «Нафтогазе», де заявили о том, что никаких предложений от России не получали, а информацию, обнародованную Reuters, называют «тестированием боем».

Новые провокации

Штаб Операции Объединенных сил заявляет, что Береговая охрана ФСБ РФ двое суток подряд устраивает провокации в водах Азовского моря.

Погода в Украине

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки «Газпрома» и страсти вокруг Окружного суда

Выходные в Украине будут жаркими, но местами — немного мокрыми. В южной части, большинстве центральных, Киевской и Черниговской областей без осадков, на остальной территории местами кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 метра за секунду. Есть новости и для тех, кто внимательно следит за адом во Франции и Бельгии: жара от сорока градусов Украину не коснется.

Автор: Оксана Ельченко
26.07.2019 21:00:26
Посещений: 112

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