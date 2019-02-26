Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова

Главная » Политика » Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова

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В Раде был горячий день, суд решил лишить свободы виновников Харьковской трагедии, а многодетным украинским семьям рассказали о новом пособии, — такими были главные новости сегодня, 26 февраля.

Человек дня – лауреат авторитетнейшей премии «Оскар», мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, который призвал освободить удерживаемого на территории Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова, информируют Экономические Новости.

Решения ВРУ

Во вторник В ВРУ одобрили решение главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в следующем года для участия во многонациональных учениях.

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Выборы в Украине

Сегодня, 26 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете наблюдателей из страны-агрессора на выборах в Украине. Кроме того, президент подписал закон о создании Единого госреестра ветеранов войны.

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Новое пособие

Глава Украинского государства Петр Порошенко сегодня заявил о намерении ввести новое ежемесячное пособие украинским семьям, имеющим третьего ребенка.

Ликвидация статьи по незаконному обогащению

Сразу четыре независимых источника сообщили о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. В суде постановили, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Эсминцы на страже

Мощный эсминец «Donald Cook» пришвартовался на одесском Морском вокзале. Командующий ВМС НАТО в Европе адмирал Джеймс Фогго сказал точно, что визит эсминца в Одессу напрямую связан с событиями в Керченском проливе. Кроме того, сегодня, 26 февраля в Балтийское море зашел американский ракетный эсминец Gravely, который может нести до 56 крылатых ракет Томагавк и оснащен системой противоракетной обороны Иджис.

Школьные инновации

В пресс-службе Министерства образовании рассказали о тои, что уже конце этого учебного года старшеклассники начнут изучение истории создания Православной церкви Украины и предоставления нашей стране томоса об автокефалии. Школы уже получили необходимую информацию, а в учебникам новейшая история появится в следующем году.

Судьбоносный суд

Сегодня была поставлена точка в судебном заседании, за которым пристально следила вся страна. Суд определился с наказанием для виновников в Харьковской трагедии. суд пришел к выводу, что правила дорожного движения нарушили оба водителя, потому обвиняемый должны будут провести за решеткой десять лет. Прокурор назвал это решение жестким, но справедливым.

Остров Свободы без коммунизма

Почти 74 процента кубинцев решили, что пора менять Конституцию, при чем явка желающих проголосовать была чрезвычайно высокой. Теперь главным законом предусматривается частная собственность, допускаются иностранные инвестиции и двойное гражданство. На Кубе появятся должности премьер-министра и президента, срок пребывания у власти которого ограничен двумя пятилетками.