Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине

Главная » Политика » Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине Итоги дня: Санкции России, обращение Папы Римского и революционные сексуальные перемены в Украине

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В Украине вступят в силу революционные изменения, страну накрыла непогода, а Россия ввела санкции против Украины, — такими были главные новости сегодня, 25 декабря

Человек дня — украинский боксер Дмитрий Кучер, выступающий в тяжелой весовой категории. Спортсмен принял решение завершить карьеру в профи, информируют Экономические Новости.

Санкции России

Постановление «О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 года №1300» опубликовано во вторник, 25 декабря, на официальном сайте правительства России и вступает в силу со дня опубликования. Санкции введены против 75 юрлиц. Кроме того, в списке оказались бывший депутат от «Партии регионов» Борис Колесников и действующие депутаты Вадим Новинский, Александр Вилкул и Виталий Хомутынник.

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Секс по согласию

Украинцев удивила новость о том, что в стране уже с 11 января нового года вступят в силу изменения к Уголовному кодексу относительно изнасилования и сексуального насилия в рамках реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбе с этими явлениями. Украина присоединится к списку десяти европейских стран, где секс без согласия будут считать таким же преступлением, как изнасилование. Реакция украинцев на эти перемены очень разнится: кто-то хвалит важный шаг, который защитит женщин, кто-то — считает это полной глупостью и абсурдом.

Обращение Папы Римского

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Папа Римский Франциск сегодня, 25 декабря, в ходе традиционного рождественского обращения «Urbi et Orbi» упомянул и о «любимой Украине». Понтифик сказал о том, что только с миром, уважающим права каждого народа, Украина сумеет подняться после пережитых страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан.

Война в Сирии. Кто заменит США?

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности Саудовской Аравии вместо его страны финансировать восстановление Сирии. По его словам, Саудовская Аравия готова потратить на это необходимую сумму.

Погода в Украине

Погода в Украине, конечно, по-праздничному снежная и морозная, вот только доставляет жителям страны много хлопот. Так, в большинстве регионов страны до конца суток сохраняются сильные метели и шквальный ветер. Наблюдается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли. Кроме того, увеличилась скорость ветра. На дорогах страны затруднено движение.