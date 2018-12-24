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Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

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Католики и прихожане части православных церквей отмечают Рождество, в ОБСЕ предупредили об угрозе со стороны России, а эксперты рассказали о бизнес-климате в Украине перед выборами, — такими были главные новости сегодня, 24 декабря в Украине и мире.
Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

Человек дня — украинский моряк Андрей Эйдер Самый молодой пленный украинец написал письмо, в котором рассказал о состоянии своего здоровья и условиях пребывания в СИЗО. В нём есть только одна просьба — «вернуть их домой». «Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил… Верните нас домой… Не забывайте нас», — написал в письме храбрый мужчина. Адвокат рассказал о том, что в письме зачеркнули слова «Слава Украине», информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

Католическое Рождество

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

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Католики и прихожане части православных церквей в ночь на 25 декабря празднуют Рождество Христово. Редакция «Экономических Новостей» искренне поздравляет всех с этим светлым замечательным праздником!

Цунами в Индонезии. Свежие новости

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

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В Индонезии количество погибших после смертоносного цунами возросло до 373 человек, еще больше 1400 человек получили ранения. Спасатели продолжают искать пропавших: скорее всего, количество погибших возрастет.

Православный переход

Во Львовской области уже четыре общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины. Так, в понедельник, 24 декабря, стало известно о переходе еще трех общин УПЦ МП на Львовщине в поместную православную церковь. В УПЦ перешли общины сел Песчаны и Верчаны Стрыйского района и города Угнев Сокальского района.

Бизнес-климат перед выборами

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ
Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжает находиться в нейтральной плоскости. На сей раз этот показатель немного снизился и составил 3,07 балла (по пятибалльной шкале). Настроения бизнесменов стали более сдержанными.

Предупреждение ОБСЕ

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер поделился своими опасениями. Он считает, что конфликт между РФ и Украиной может опять обостриться, так как Млсква будет оказывать военную помощь боевикам ОРДЛО. Также, он рассказал о том, что «из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар»

Новый коллапс России

Итоги дня: Бизнес-климат в Украине, третий коллапс России и предупреждение ОБСЕ

Экс-спикер Сейма Литвы, политик Витаутас Ландсбергис рассказал о том, что Россия идет к своему третьему коллапсу. «..и будет ли это повернуто к катастрофе всего вокруг или Россия разрушится сама по своим внутренним закономерностям…», — отметил политик, напомнив о том, что Китай выжидает своего часа.

24.12.2018 20:25:07
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