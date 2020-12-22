Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут

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Неимоверно возросшие возможности информационных технологий угрожают поставить крест на тех гражданских правах и свободах, которые до сих пор считались одним из важнейших достижений западной цивилизации. И здесь объявленная Зеленским "цифровизация" оказалась, как нынче модно говорить, в тренде, поскольку ее главным результатом может стать не устранение бюрократизации и коррупции, а тотальная слежка за всеми пользователями телекоммуникационных услуг и торговля информацией о них.

Именно так выглядит очередная версия принятого Радой и отправленного на подпись Зеленскому законопроекта «Об электронных коммуникациях» №3014 від 05.02.2020. Этот образчик нормотворчества Рада уже один раз принимала в целом и 13 октября направляла на подпись Зеленскому. Но закон был им заветирован, и уже 29 октября возвращен в парламент с правками офиса Зеленского. Но правки эти оказались настолько одиозными в смысле их противоречия принципам верховенства права, что даже нынешний состав Рады отказался эти правки поддерживать, информируют Экономические Новости.

Кстати, возникает интересная интрига: подпишет ли Зеленский новую версию норматива или опять ее заветирует?

Впрочем, в том варианте, в котором норматив направлен на подпись Зеленскому, содержится достаточное количество норм, которые попирают неотъемлемые права и свободы человека и гражданина, а также грубо нарушают положения Конституции. Проще говоря, пользователей телекоммуникационных услуг будут прослушивать и записывать, а эти записи могут потом попасть кому угодно — от спецслужб до разного рода проходимцев, которые смогут выгодно торговать информацией о действиях пользователей в телекоммуникационных сетях, для чего, собственно, вся эта затея и была задумана, естественно, под красивыми лозунгами обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и криминалом и так далее. К тому же спеслужбистами и проходимцами очень часто могут выступать одни и те же лица, так сказать совмещая обе ипостаси.

Некоторые особенности Зе-цифровизации

В этом смысле интересно взглянуть на те правки, которые были предложены Зеленским, но не были учтены парламентом. Очевидно, что не сам Зеленский эти правки сочинял, кто-то заинтересованный ему их, подложил, а он их подписал, не слишком понимая что к чему.

Например, речь шла об отмене необходимости решения суда при выдаче спецслужбам информации о поведении клиентов в цифровых сетях, то есть об истории посещенных сайтов, телефонных переговорах и так далее. Зеленский предлагал вписать в закон об электронных коммуникациях ссылку на соответствующую статью Уголовно-процессуального кодекса, позволяющую проводить негласные следственные действия без позволения судьи в случае, если нужно спасать людей или предотвращать тяжкое преступление, добавив формулировку «в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека».

Чтобы было понятно, с такой формулировкой можно возбудить уголовное дело против кого угодно и по любому поводу, чтобы «законно» вести наблюдение. Но Рада такие поползновения отбросила, а вписала следующую формулировку: «Доступ к информации о потребителе… осуществляется исключительно на основании решения суда, следственного судьи в случаях и порядке, предусмотренном законом».

Кроме того, Зеленский, точнее, те, кто им прикрывается, хотели протащить в закон норму о том, чтобы интернет-провайдеры и мобильные операторы за свой счет подключали к своей базе данных МВД, СБУ, НАБУ, ГБР и кого-то еще. Кстати, подобное в свое время по взмаху руки покойного «дирижера Чечетова» было внесено в скандально известный «закон Януковича от 16 января 2014 года». Иными словами, не в меру расплодившиеся государственные органы, имеющие право оперативно-розыскной деятельности, будут делать это не за счет государства, а за счет частных субъектов телекоммуникационной деятельности, коих в стране насчитывается около 2200 единиц.

Кроме того, что такое требование является проблемным, так это еще и может привести к существенным финансовым потерям, которые далеко не все могут «потянуть». В связи с этим в медиа высказывается вполне обоснованное предположение, что эту норму пытались пролоббировать крупные операторы, чтобы выбить с рынка «мелочь», то есть это обычный нечистоплотный способ конкурентной борьбы путем сговора крупных операторов и спецслужб.

Эта норма тоже в новую версию закона не попала — пока что! — но она хорошо характеризует зе-цифровизацию.

Кое-что полезное

Нельзя сказать, что предлагаемые законом нормы являются сплошь и рядом вредными. Есть там и кое-что полезное, хотя часто полезные нормы выглядят слишком декоративными.

Например, операторам позволяют использовать купленные ими частоты для любых целей, а также упрощается процедура по развертыванию 5G. Но если учесть, что у нас в глубинке 1G далеко не везде нормально работает, даже обычная мобильная телефония часто является проблемой, то постановка вопроса о более высоком уровне электронных коммуникаций выглядит не слишком убедительно.

Точно так же усиливается ответственность за рассылку спама в виде штрафов в размере до 8500 гривен. Но не слишком верится, что спамеров реально будут искать, чтобы штрафом наказать.

Несомненным плюсом можно считать тот факт, что даже в процессе цифровизации зе-власть отказалась от давно вынашиваемых планов по продаже сим-карт по паспорту. Хотя для восстановления карты придется идентифицировать личность

Узаконивается право покупать услуги не в пакетах, а по отдельности (например, интернет, голосовую связь или смски). В теории это вроде бы и сейчас возможно, но на практике операторы тупо навязывают пакет услуг: например, если потребитель услуг намерен пользоваться только телефонией, то ему навязывают еще и интернет, то есть платить существенно больше за ненужные услуги.

А еще государство обязуется за свой счет развивать широкополосный интернет там, где нет частной инициативы по его внедрению. Очевидно, это не более чем декларация.

Врежем цифровизацией по Конституции!

В то же время, разного рода дискриминационных и откровенно «беспредельных», нарушающих права потребителя и вообще гражданские права норм в принятом Радой законе хватает в избытке.

Прежде всего разрешается без решения суда ограничивать мобильную связь и интернет в местах проведения антитеррористических мероприятий согласно порядку, который будет устанавливаться Кабмином. Причем похоже, что такая возможность будет предоставлена не только руководству Операции объединенных сил на Донбассе, но и где угодно, поскольку указанная формулировка это в принципе позволяет. Например, взбунтуются рабочие урановых рудников, которые месяцами не получают зарплату, как это происходит в настоящий момент…

Кроме того, согласно нормативу, в случае введения чрезвычайного и военного положения, управлять электронными коммуникациями будет государство в лице ответственного за это органа центральной власти под названием «Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины». В то же время законопроект не содержит норм, которые обязывали бы этот орган обеспечивать устойчивую работу интернета и мобильной связи. Проще говоря, изначально создаются условия для безответственности, за которую даже формально никого нельзя будет привлечь.

Также в законопроекте содержится крайне сомнительная норма о том, что абонентская плата взимается с потребителя независимо от того, использует ли клиент услугу. Иными словами, оператор может регулярно прерывать оказание услуг, но потребитель все равно должен их оплачивать в полном объеме. Кроме нарушения сугубо потребительских прав в части оговоренных Гражданским кодексом норм добросовестности поставщика услуг нарушается также конституционная норма о равенстве перед законом всех субъектов права.

Однако едва ли не главная «изюминка» следующая. Речь идет о том, что закон требует от всех без исключения провайдеров подключиться к единой системе оперативно-розыскных мероприятий, обеспечив точку доступа к своей системе для аппаратуры спецслужб. Это подключение должно быть постоянным.

Более того, провайдеры информацию о действиях каждого пользователя в сети мобильной связи и в интернете должны фиксировать и хранить, причем хранить вечно, насколько можно понять, поскольку срок хранения данных не ограничивается.

В перечень данных, подлежащих записи и хранению, кроме прочего, входят телефонные переговоры, посещения в интернете, приходящая и уходящая информация, интернет-платежи, геолокация. То есть будет известно не только о контактах и их содержании, но также о передвижениях, покупках, денежных транзакциях.

Здесь-то и начинается самое интересное. Выходит, что право следить за гражданами и записывать их данные в интересах государства получают частные операторы. Это само по себе есть нонсенс, но даже не это главное. Получив такое право, частный сектор не преминет этим воспользоваться. Рано или поздно накопившийся массив данных станет предметом торговли, в чем можно не сомневаться, если у нас базы полиции и налоговой можно купить, не сильно напрягаясь. Функционеры спецслужб, думается, тоже не преминут использовать массивы данных в своих личных целях.

Самое забавное, что спецслужбисты, чиновники, депутаты, бизнесмены, продвигающие и лоббирующие подобный беспредел, также вполне могут стать жертвами подобных «сливов», поскольку мобильные компьютерные сети являются общими для всех. Такие огромные объемы информации невозможно ни скрыть, ни защитить, о чем однозначно заявляют эксперты в этой области.

Кстати, нечто подобное происходит в России, где похожие нормы уже действуют. И вообще, наши политиканы и функционеры, делающие политику и карьеру на демонстративно антимосковских лозунгах, очень часто копируют самые худшие российские образчики нормотворчества и нормоприменения, и это как раз тот самый случай.

Интересно, подпишет ли на сей раз Зеленский такой, как говорят в Одессе, «халоймес»?..