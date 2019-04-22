Из шоумена в президенты: победа Зеленского в ретроспективе и перспективе

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Хотя шоумен Владимир Зеленский официально еще не стал главой государства, однако факт его победы уже ни у кого не вызывает сомнения. Именно ему 21 апреля большинство украинцев отдали свое предпочтение во втором туре президентских выборов.

Победу своего оппонента признал действующий президент Петр Порошенко и многие лидеры западных стран — в том числе президент США Дональд Трамп, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского Совета Дональд Туск. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя шестого Президента Украины. Инаугурация должна состояться не позднее, чем 3 июня. «Экономические Новости» (ЭН) подводят свои итоги окончания самой захватывающей избирательной гонки в стране с непредсказуемым финалом, информируют Экономические Новости.

Впервые в украинской истории президентское кресло займет человек, который никогда не работал в органах госуправления, не был депутатом Верховной Рады и не занимал министерских кресел. Единственный его политический опыт — роль учителя Василия Голобородько в последствии ставшего Президентом Украины в сериале «Слуга народа», а также пародии на известных украинских политиков в комедийном телешоу «Квартал 95».

Зеленский станет самым молодым президентом независимой Украины — он всего на шесть лет старше минимального порога в 35 лет, установленного для этой должности Конституцией. Отрыв, с которым он побеждает действующего президента Петра Порошенко, тоже фантастический. Так, по данным национального экзитпола, 73% избирателей поддержали его кандидатуру, тогда как за его оппонента проголосовали 25,5%. Схожий итог голосования показывают и предварительные данные подсчета ЦИК. ЦИК уже подсчитала 99.03% голосов. Владимир Зеленский сейчас получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%.

Еще никогда разница между финалистами президентской гонки в нашей стране не была столь значительной. Этот результат близок к тому, который в марте 2018 года получил российский президент Владимир Путин (76,67%) — правда, в первом туре. В 1999 году Леонид Кучма — единственный из украинских лидеров, отработавший два президентских срока — победил во втором туре коммуниста Леонида Симоненко, опередив его почти на 20%. Кучма набрал тогда 56,2%, а лидер КПУ — 37,8%.

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Как это было

О своем желании участвовать в президентской гонке Зеленский объявил в эфире телеканала «1+1», принадлежащий одиозному олигарху Игорю Коломойскому, в новогоднюю ночь. Как раз тогда, когда должно было транслироваться поздравление действующего президента Украины. Интернет буквально взорвался самыми различными комментарии по этому поводу. Его предвыборную программу писали всей страной: кандидат устроил опрос на своей странице Facebook с вопросом, чего бы люди хотели от своего президента. Долгое время Зеленский общался со своими избирателями и оппонентами исключительно посредством видеороликов, что многим пришлось не по вкусу. По сути первый тур выборов он выиграл, не принимая активного участи в гонке. Но в преддверии финального голосования он дал большое интервью, в котором приоткрыл занавес на интересующие многих избирателей вопросы. А за два дня до волеизъявления представил и членов команды Зе. Правда, только ее фасадную часть.

Отдельной темой обсуждений в СМИ стали дебаты двух кандидатов, о возможности которых заговорили сразу после первого тура выборов. Уже 3 апреля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на прения на НСК «Олимпийский». Он заявил, что «дает на размышления 24 часа». Действующий глава государства ответил и заявил, что закон предполагает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать и на стадионе. Встрече предшествовала долгая эпопея сдачи анализов, которая также была требованием Зеленского, и споров о дате проведения дебатов.

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Накануне дебатов кандидаты успели поругаться в телефонном режиме. Разговор проходил в студии телеканала «1+1», да еще и на повышенных тонах. Сами же дебаты на «Олимпийском», как и прогнозировали многие эксперты, больше напоминали базар, нежели реальную дискуссию, где каждый остался при своих «бубновых интересах». Но устроенный спектакль двух кандидатов позабавил многих избирателей.

Первые заявления

«Мы сделали это, — обратился к собравшимся в штабе Зеленский. — Я просто хочу сказать спасибо моим родителям, моей жене, моим детям и всей моей семье. Спасибо всей нашей команде». Он пошутил, что группа «Квартал 95», фронтменом которого он был, теперь может называться «Квартал 73» — по доле голосов, которые ему дали первые экзитполы. Также Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые поддержали его, и всех, кто сделал иной выбор. «Я обещаю, что не подведу вас всех», — пообещал он. И обратился к соседним постсоветским республикам, где власть не меняется десятилетиями. «Посмотрите, это возможно!» — заявил новоиспеченный глава государства.

Он рассказал, что уходящий президент обещал помогать ему советами, и выразил готовность обращаться иногда к нему за такими консультациями. При этом Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, готов ли он предложить своему конкуренту какой-то пост в своей команде. Также как и сообщить, кто войдет в его команду и кого он предложит для утверждения парламентом на такие ключевые должности, как глава СБУ, Прокуратуры, Министр иностранных дел, глава Нацбанка и Министр обороны. Но пообещал представить свою команду в самое ближайшее время.

Своей задачей номер один считает возвращение пленных из РФ и с оккупированной территории домой. «Самое главное – это вернуть наших парней живыми… Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Это приоритетная задача», — подчеркнул он. А на вопрос как он собирается выстраивать отношения с Россией ответил: «Мы будем действовать в Нормандском формате, будем перезагружать Минский процесс. Не исключаю замены кадров», — рассказал он.

Помимо этого, Зеленский заявил, что собирается перенести Администрацию Президента Украины с Банковой в другое место и значительно ее сократить. «Да, мы не хотим быть в этой администрации, это правда… Я должен сначала туда попасть. Я не знаю, где будет это место, место должно быть открытым. Как вам это место? (Имелось в виду здание, в котором располагается избирательный штаб Зеленского). Слишком маленькое? Да, мы очень хотим сократить Администрацию Президента», – заявил победитель второго тура выборов.

Горечь поражения

Победу Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко воспринял достойно и довольно спокойно. Он заявил, что выборы в Украине прошли честно, прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами. «Казалось бы, ну что в этом такого? А я хочу подчеркнуть, что в условиях войны, в условиях российской агрессии мы с вами сохранили демократию, сохранили право выбора украинцев выбирать себе власть. И безупречно провели уже сейчас две президентские кампании, одну парламентскую, местную. И мы остаемся единственной демократической страной в постсоветском пространстве из всех народов бывшего Советского Союза, дорогие украинцы, мы единственные, где есть реальное, а не бумажное право менять власть тогда, когда вы, украинцы, считаете это необходимым. Это самое большое наше достижение. Это черта европейской демократической страны. И я горжусь тем, что я, Петр Порошенко, защитил это право украинцев», — сказал он.

«Хочу напомнить, что среди лживых слухов и сплетен, которые распространяли мои оппоненты о том, что будто бы я собирался отменить выборы, что мы пытаемся мешать им, что у нас будет препятствование свободному волеизъявлению граждан… Друзья, я даже не жду извинений от оппонентов. Господь им судья», — добавил глава государства. А также сообщил, что не намерен уходить из политики и пообещал Владимиру Зеленскому мощную оппозицию в парламенте.

Оценки экспертов

По словам председателя Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олега Саакяна, высокий результат Зеленского во втором туре выборов свидетельствует не столько о его уровне поддержки в обществе, сколько об антирейтинге Порошенко. «Запрос, сформированный Революцией Достоинства, и который привел Порошенко к власти, был удовлетворён в очень малой степени. Даже такие задания «со звездочкой», как томос, безвиз и ассоциация с ЕС, не были основным запросом общества. Основной запрос был на изменение системы взаимоотношений государства и гражданина, которые бы обеспечивали достоинство и самореализацию последнего, обеспечения справедливости и соответственно системы правосудия, а также обезопасить государство от олигархов, которые рвутся к государственной кормушке. Параллельно с этим — выстраивание системы безопасности государства для того, чтоб война не вызывала тревогу, а наоборот — усиливала у людей ощущение защищенности и сплоченности перед внешней угрозой. К сожалению, этого не было сделано. Соответственно такой высокий антирейтинг вылился в голосование за виртуального кандидата Зеленского», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, в данной ситуации не стоит путать уровень поддержки Зеленского и те рейтинги, которые он набрал на выборах. «Скорее, мы говорим о том, что 73% — это уровень антирейтинга Петра Алексеевича, а 25% — фактически уровень невосприятия господина Зеленского. Вот с таким показателем мы на сегодняшний день пришли. Понятно, что сюда наложились фактор кризиса политической элиты, закрытости социальных реформ, отсутствие нового качества политики, доступ к медиаресурсу, финресурсу. Соответственно произошла политическая каптация с соседней смежной отраслью, когда публичный человек из сферы шоубизнеса смог попасть в политику. И параллельно желание личного реванша господина Коломойского и соответственно его поддержка одной из медиа-групп господина Зеленского. Все это в целом стало архитектором такого сокрушительного проигрыша Петра Алексеевича», — отметил Саакян.

Эксперт также не исключает в ближайшие месяцы и роспуска парламента ввиду победы Зеленского, однако считает, что проводить досрочные парламентские выборы в нынешней ситуации не выгодно новоиспеченному президенту.

«Мне кажется господину Зеленскому и его команде выгодней не проводить досрочные выборы, а скорее использовать возможность роспуска как серьезный аргумент в переговорах с действующими политическими элитами для достижения определенной поддержки в парламенте. В частности, среди мажоритарщиков и списочников крупных фракций и депутатских групп. Почему не выгодно? В случае объявления досрочных выборов у Зеленского действительно есть шанс ввести достаточно большую фракцию, но это будет точно не единоличное большинство в парламенте. Соответственно ему придется искать союзников. А в случае проведение выборов сейчас, достаточно высокий шанс завести фракцию большего размера, нежели это было бы осенью, и у Петра Алексеевича. Соответственно, риторика с которой пойдет Порошенко – создание антизеленсковской оппозиции в парламенте, чего, скорее всего, осенью не удастся сделать в том качестве как сейчас», — считает политолог.

Кроме того, провести досрочные парламентские выборы для Зеленского — это фактически спалить весь свой временной запас для ошибок и попыток. Ведь тогда общество стойко будет ассоциировать всю ответственность за происходящее в стране непосредственно с ним, поскольку президентский и парламентский циклы закончатся.

«До момента пока не будут проведены выборы общество может ассоциировать негатив с действующей старой элитой как с парламентом, так и с правительством. Соответственно они могут отыгрывать роль эффективного громоотвода для Зеленского параллельно с чем он сможет проводить свои громкие и яркие инициативы, как снятие неприкосновенности или закон об импичменте через парламент, апеллируя к справедливому негодованию улицы. И эта возможность у него будет ровно до того момента пока не пройдут парламентские выборы. Соответственно если они проходят осенью, то Зеленский получает все позитивы в этот период, имея достаточно хорошие переговорные позиции, при этом отдает все негативы действующей исполнительной власти. А волна разочарования Зеленского в полном объеме встречает уже только после новогодних праздников», — резюмировал эксперт.

По словам военного эксперта, блогера Алексея Арестовича украинским гражданам представилась возможность выбрать между двумя сценария развития страны. «Первый — консервативный Порошенко и дрейфовать в сторону НАТО и ЕС, с очень умеренными, осторожными внутренними реформами и, в значительной степени, с консервацией старой системы. И был рисковый сценарий выбора человека или команды, которые не известно вообще, что будут делать. Каждый имеет свои ожидания и «хотелки», но нет никаких разумных аргументов в пользу того, что они будут выполнены. Мудрый украинский народ пошел по рискованному сценарию и сейчас мы находимся в такой ситуации, когда вообще ничего не знаем», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, первые декларации Зеленского показывают, что не так все безнадежно. «Прямо сейчас мы не разворачиваемся в сторону России, декларируется приверженность Зеленского к европейской интеграции и пронатовскому курсу. С другой стороны, пошли такие вещи как «надо останавливать войну на Донбассе», «начнем сильную информационную войну»… Я не знаю, что Зеленский имеет ввиду, когда говорит о таких вещах на пресс-конференции. Я по-прежнему глубокий скептик в отношении его и его штаба, нужно понять ситуацию до конца», — говорит Арестович.

Он убежден, что российский лидер Владимир Путин никогда не успокоится, «а все пророссийские или примирительные президенты в Украине нужны лишь для того, чтобы лучше обманывать». «Поэтому любой промежуточный мир, который можно получить от Путина, нужен только для того, чтобы лучше потом подготовиться к следующей войне против Украины, которая ни на минуту не будет прекращена. Может быть только создана видимость. С точки зрения оценки национальной безопасности, могу сказать, что безопасность со вчерашнего дня сейчас в более подвешенном и проблемном состоянии, чем при сценарии, когда выбирали Порошенко. Как все повернется — не знаю. Точно могу сказать, что, так или иначе, Россия усилит свое давление на Украину. Даже если формально вернут моряков, будут реверансы и всякое такое. Второй момент, даже если формально и будут положительные взаимоотношения, то исподволь будут давить. Россия попытается ввести в группу влияния Зеленского свою агентуру и будет на него влиять. А там уже — насколько хватит преданности и патриотичности Зеленского. И третье, Россия будет продолжать шатать нас изнутри однозначно, используя все возможности, в том числе и эффекты, возникающие при выборах рисковых сценариев вместо консервативного. Но как Зеленский, его команда и все украинское общество с этим справиться – посмотрим», — резюмировал Арестович.

Финансовый аналитик Алексей Кущ пока не видит серьезных угроз для украинской экономики в связи со сменой политического руководства в стране. «Бизнес оценивает не результаты выборов, а их течение. То есть, насколько они прошли спокойно, в соответствии с демократическими процедурами. Бизнес и население уже привыкли жить достаточно резистентно ко всем действиям государства, которые могут быть в будущем. После шоковой тарифной терапии население практически ничем удивить нельзя. Бизнес после двух системных кризисов предыдущих годов тоже практически адаптировался к любым негативным сценариям», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, то что выборы прошли без серьезных нарушений и нас не ждал «третий тур» или «очередной Майдан», достаточно позитивно отразилось, как на котировках украинских ценных бумаг, так и валютных операциях. «Поэтому в ближайшие месяц-два на нашу экономику будут влиять те же фундаментальные факторы, которые влияли и до выборов. То есть погашение внешних и внутренних долгов, ситуация на товарных сырьевых рынках, взаимоотношения с кредиторами, возможность реинкарнации мирового финансового кризиса. Это тот набор, который формирует наши основные экономические и финансовые тенденции в стране. Понятно, что всегда есть место для «черного лебедя», например, в виде ситуации с «Приватбанком», который достаточно сложно прогнозировать. Тут все уже зависит не от экономики, а от поведенческих моделей населения, которые достаточно сложно прогнозируются и оцениваются», — отметил Кущ.

В отношении победившего кандидата Зеленского и его экономической программы эксперт высказался так: «Сейчас это такой большой «чистый забор», на котором можно написать практически что угодно. Зеленский, с учетом его позиции на этих выборах, может через месяц предстать как ультралибералом, так и в виде ультрасоциального политика. Все будет зависеть от того, кто будет формировать его экономическое окружение. Судя по персоналиям, которые сейчас начали вокруг него собираться, это «дымовая завеса» либерализма, под которой будет скрываться продолжение десоциализации функций государства и дальнейшее усиление финансово-промышленных групп, которые будут получать дополнительные бонусы от государства».