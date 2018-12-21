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Итоги дня: Уход «Бешеного пса», суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

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Генерал Джеймс “Бешеный Пес” Мэттис уходит в отставку, суперсовременные французские вертолеты заступили на службу Украинскому народу, а Рада последний раз в этом году заседала, — такими были главные новости сегодня, 21 декабря.
Итоги дня: Уход Бешеного пса, суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

Уход Мэттиса, информируют Экономические Новости.

20 декабря глава Пентагона подал в отставку, отметив в жестком обращении к Трампу, что тот “вправе иметь министра обороны, чьи взгляды в большей степени совпадают с его”. «Бешеный пес» неожиданно ушел после того, как глава Белого дома решил вывести войска из Сирии. К слову, этот шаг вызвал острую критику и в Европе, и среди ближайшего окружения Трампа. Кроме того, Трамп решил вывести войска из Афганистана.

Французские вертолеты

Итоги дня: Уход «Бешеного пса», суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

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В Украину в пятницу, 21 декабря, доставили первые два вертолета Airbus Н225 Super Puma в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД. Один из вертолетов передали подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, другой – Национальной гвардии Украины. Всего до конца 2021 года система авиационной безопасности МВД в рамках украинско-французского контракта получит 55 вертолетов Airbus.

Укрепление гривны

Итоги дня: Уход «Бешеного пса», суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
На новостях от МВФ и перед праздниками уже третий день украинская гривна укрепляется. Вместе с тем, эксперт «Экономических Новостей» рекомендует украинцам воздержаться от излишне оптимистических ожиданий. К тому же, В НБУ рассказали о том, что благодаря поступлению денег МВФ международные резервы Украины выросли до 20,1 миллиардов долларов. Это пятилетний максимум.

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Предложение по обмену пленными

Итоги дня: Уход «Бешеного пса», суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

Несмотря на срыв Россией и боевиками предложений по обмену узников, который планировался на 27 декабря текущего года, Украина все же выступила с новой инициативой. По словам первого заместителя главы ВРУ Ирины Геращенко, суть предложения в том, чтобы обменять людей 5 января, чтобы те отметили дома Рождество.

Итоги дня: Уход «Бешеного пса», суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

Подготовка новой агрессии

Глава государства Петр Порошенко сегодня заявил о том, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне.

Санкции-санкции

Совет Евросоюза в пятницу, 21 декабря продлил санкции против России на полгода. В заявлении говорится о том, что ограничительные действия в отношении специфических секторов экономики РФ будут действовать до 31 июля следующего года.

21.12.2018 23:00:37
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