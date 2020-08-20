Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится

Главная » Политика » Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится

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Как будет развиваться ситуация в Беларуси в ближайшие недели, чем закончится "гибридная война" Лукашенко против оппозиции, состоится ли военное вторжение России в Беларусь, над какими сценариями аннексии Беларуси сейчас размышляет Путин и почему ему по ночам снится Каддафи, кто и как может устранить Лукашенко, почему тандему украинских патриархов Кравчуку и Фокину не стать коллективным Маннергеймом в противостоянии с северным агрессором, станут ли протесты в Хабаровске началом конца режима Владимира Путина и кто такой «Козырь», который вместе с Коломойским ведут Зеленского по пути первого эстонского президента Пятса и латвийского Улманиса, постоянно уступавших требованиям Кремля, и судьба которых впоследствии привела в психиатрическую лечебницу и тюремную колонию НКВД. Об этом и много другом в интервью «Экономическим новостям» рассказал живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

Сейчас в Беларуси происходят исторические по своей значимости события. Что, на ваш взгляд, произошло и происходит сейчас в Беларуси? Каковы глубинные причины недовольства белорусов, которые массово выходят на акции протеста и забастовки отстаивая свои права и свободы несмотря на агрессию и зверства ОМОНа?, информируют Экономические Новости.

Людей на улицы Беларуси вывела наглая фальсификация выборов со стороны Лукашенко. Стоит отметить, что Александр Григорьевич прибегал к подобным манипуляциям неоднократно и для него подобные методы борьбы с политическими оппонентами не впервой. Вторая причина, по которой протестная активность на улицах страны резко выросла – это насилие и зверства со стороны силовых структур Беларуси.

Шоком для беларусов стала запредельная гестаповская жестокость ОМОНа. Вы знаете, я человек не молодой и я прекрасно помню весь постсталинский Советский Союз. Но даже в те времена не наблюдалось ничего подобного. Именно этот фактор резко усилил сопротивление общества.

Безусловно, в ближайшем будущем может произойти еще очень много событий, в том числе и трагических. Вполне допускаю, что со стороны Лукашенко будет предпринята еще одна попытка по жестокому подавлению оппозиции. Но уже сегодня могу констатировать с твердой уверенностью, что то, чего Кремль добивался целых 25 лет от Беларуси – «глубинная интеграции», а, по существу, аншлюс — уже никогда не осуществится. Мы видели эти сотни тысяч людей на площадях и улицах по всей стране. Перед нами открылась совершенно новая Беларусь, о которой мы не знали. Оказалось, что выросла и сформировалась европейская нация, которая уже никогда не откажется от своего суверенитета и своей независимости.

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События, которые сейчас происходят в Беларуси, имеют всемирно-историческое значение, потому что это приговор путинскому плану аншлюса. Это, по сути, жирный крест на всей внешней политике Путина.

Нынешний внешнеполитический вектор России строится на главном тезисе Путина — преодолении последствий крупнейшей, на его взгляд, геополитической катастрофы ХХ века, распаде СССР. В понимании Кремля– это аншлюс Беларуси, полное покорение Украины, восстановление «исторической справедливости» в Прибалтике, а далее — война со всем миром. Именно эти амбиции Кремля не удалось до конца реализовать в Украине, а в Беларуси путинская имперская повестка дня раз и навсегда будет похоронена. Думаю, он пока еще этого не осознал. Он полагает, что контролирует ситуацию и выбирает между двумя вариантами разрешения белорусского кризиса, каждый из которых поможет ему добиться желанного аншлюса Беларуси.

Какие основные сценарии в отношении Беларуси рассматриваются Кремлем?

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Первый сценарий, который рассматривают в Кремле – любыми средствами поддерживать Лукашенко, который загнан в угол и соглашается теперь на любые путинские условия «глубинной интеграции». И это при том, что их отношения – это взаимная ненависть. При чем это характерно не только для личных отношений Лукашенко и Путина. Неприязнь и враждебность царит между Лукашенко и всей русской имперской элитой.

Если провести экскурс в историю и вспомнить 1996 год, когда Москва поддержала, по сути, государственный переворот во главе с Лукашенко, Кремль поверил его обещаниям воссоединиться с Россией. Но Лукашенко удалось невероятное. Он 25 лет водил Кремль за нос, торговал обещанием войти в состав России и на этом строил экономическую стратегию и получал привилегии от Кремля, которые помогали ему долгие годы держаться на плаву.

Но самая драматическая борьба между Кремлем и Лукашенко развернулась год назад, когда Путину захотелось элегантно провести свое обнуление, провозгласив создание нового государства, в которое бы вошла и Беларусь, и в котором он был бы избран новым Президентом. Но Лукашенко лишил его этого удовольствия. Не потому, что он великий патриот Беларуси, а потому что он не хотел менять свое положение диктатора европейского государства среднего размера на пост минского секретаря обкома.

Но ситуация поменялась. Лукашенко сейчас готов на все, поскольку находится в отчаянном положении. Ежедневно он звонит Путину, рассказывает ему как чернокожие натовцы угрожают Беларуси, а заодно и России. Лукашенко просто кричит открытым текстом и благим матом, выпрашивая спасения, а взамен обещает отдать Беларусь на откуп Кремлю. Вот какая драма сейчас разыгрывается на наших глазах.

Как полагаете, Путин сейчас раздумывает над тем, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него. Что он может предпринять? Например, в соцсетях появляются фото и видеокадры с российской военной техникой, которая якобы движется в сторону Беларуси. Россия готовит вторжение, или это фейки?

Думаю, это фейки, поскольку Кремлю не нужны колонны военной техники. В данном случае речь не идет о полномасштабном военном вторжении как, например, в Чехословакию в 1968 или Венгрию в 1956 году с последующей оккупацией всей страны. Путину этого не нужно. То, что выпрашивает Лукашенко у Кремля — это менее масштабно, но очень эффективно.

Почему Лукашенко удалось так жестоко расправиться с оппозицией в первые три дня, а потом он как бы частично отступил? В первые дни была задействована основная карательная сила — 1500 палачей-садистов специально подготовленных для этих целей под командованием военного преступника генерала Караева. Каждый день мы узнаем новые факты о том, какие зверства они творили. Но, к счастью, их возможностей не хватило на всю Беларусь. Бесчинства ОМОНа наблюдались в Минске. А, скажем, на Брест или Гродно, их потенциала не хватило.

Путин вполне может ограничиться переброской 5-6 тыс росгвардейцев, отмороженных бандитов, которые без труда оденут форму белорусского МВД и ОМОНа и будут зверствовать на улицах белорусских городов. Именно о такой помощи просит сейчас Лукашенко у Путина, чтобы получить возможность подавить сопротивление белорусского народа. Хорошо мотивированные российские бандиты в форме беларуского ОМОН’а смогут избить еще несколько тысяч людей, арестовать или ликвидировать сотни активистов, которые начали себя проявлять.

А какой второй сценарий развития событий в Беларуси на повестке дня Кремля?

Путин отмороженный на всю голову человек, как и Лукашенко. Но он понимает, что экспорт силовиков может быть только краткосрочным решением. Гораздо более изящным представляется второй сценарий, к которому склоняется большинство в его окружении. В Кремле допускают «слив» Лукашенко.

Полагаю, вы обратили внимание, что на второй день после зверств силовиков начались неожиданные причитания рептильных путинских СМИ и некоторых приближенных ко двору деятелей культуры, типа Спивакова и Познера, которые начали возмущаться жестокостью минского ОМОНа. Именно этот факт ярко демонстрирует борьбу двух кремлевских фракций, каждая из которых хочет воплотить свой сценарий. Первый сценарий — оказать силовую помощь и давить сопротивление до конца. А второй – взять белорусскую революцию под свой контроль и, если невозможно ее подавить, то как бы возглавить её. Для этого надо отмежеваться от Лукашенко и пойти на новые выборы. Тем более в обойме Кремля уже есть два прокремлевских кандидата — Барбарико и Цепкало. Кроме того, они еще и узники Лукашенко. Барбарико арестован в Беларуси. Цепкало – много времени проводит в Киеве. Кстати, я даже один раз полемизировал с ним на одном из украинских каналов. Цепкало открыто заявляет о том, что Украине следует забыть о Крыме. А вся его предвыборная кампания сводилась к тому, что он бичевал Лукашенко за то, что тот испортил отношения с Россией и не любит Путина. Поэтому у Москвы уже есть замечательные кандидаты на пост Президента Беларуси. Именно такие «вожди революции» примут участие в выборах и кого-то из них вполне можно привести к власти, надеясь на то, что тот же Бабарико и Цепкало став у руля, осуществят давнюю мечту российской имперской элиты — аншлюс Беларуси.

Но даже при таком сценарии, я убежден, что присоединение Беларуси к России невозможно, поскольку протесты показали, что в стране появился новый субъект – белорусский народ и он не позволит провести аншлюс ни Лукашенко, ни Бабарико. Путин в очень сложном положении, пребывает в растерянности и из Кремля доносятся самые противоречивые сигналы.

Как раз перед нашим интервью я смотрел телеканал «Дождь». Там выступал убежденный русский имперец — Константин Затулин. Он очень известная в Украине фигура. Именно он более 20-ти лет проповедовал идею захвата Украины. Так вот он очень резко выступает против Лукашенко и говорит о том, что даже продолжая частично поддерживать Лукашенко, Кремль себя дискредитирует и обнуляет шансы пророссийских кандидатов на возможных выборах в Беларуси.

Есть одно очень интересное обстоятельство, на которое я хочу обратить ваше внимание. Я вам уже говорил , что по информации, которой я обладаю, окружение Путина толкает его как раз ко второму сценарию, который предполагает списание Лукашенко как отработанного материала и победу прокремлевского кандидата на новых выборах. Но есть одно обстоятельство, которое Путина останавливает. Ему ужасно не хочется создавать прецедент свержения диктатора восставшим народом. Да еще и у себя под боком.

Вы наверняка осведомлены, какое громадное впечатление на подполковника Путина произвели последние 15 минут жизни полковника Каддафи. Инсайдеры рассказывают, что эту пленку он смотрел много раз и она оказала колоссальное влияние на его внешнеполитическое мировоззрение. Именно после этих кадров расправы над Каддафи, которые Путин воспринял как личное оскорбление и надругательство , он бросился на защиту Башара Асада и совершил в Сирии массу военных преступлений, включая уничтожение с воздуха города Алеппо.

Впрочем у Путина остается выбор, при котором токсичный диктатор устраняется, но как бы и не свергнут народом, и не сдан Путиным —это скоропостижная смерть Александра Григорьевича. Например, от сердечного приступа на одной из встреч с рабочими завода. Данный сценарий устроил бы всех, он вполне реален и серьезно обсуждается в кремлевском бункере.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко. После бегства из страны почему, на ваш взгляд, она сделала такое заявление? Какова ее роль в этом процессе?

Я убежден, что Светлана Тихановская сыграла громадную позитивную роль в протестном движении Беларуси. Изначально, вся избирательная кампания разворачивалась довольно вяло. Если бы Сергея Тихановского не посадили в тюрьму, все бы затихло не начавшись, а белорусы просто массово не пошли бы на выборы. Светлана Тихановская оказалась очень удачным символом сопротивления. Она простая домохозяйка не претендующая на роль политика, которой удалось создать удивительную атмосферу в ходе президентской кампании. По сути, белорусская революция началась на предвыборных митингах Тихановской, которые неожиданно стали массовыми, а их политический вектор выгодно отличался от риторики Бабарико и Цепкало.

Митинги на поддержку Тихановской проходили под бело-красными знаменами, под скандирование — «Жыве Беларусь!». Светлана Тихановская и сейчас не претендует на роль политического лидера. Ее программа очень проста — в течении трех месяцев необходимо провести в Беларуси новые выборы, в которых смогут принять участие все кандидаты.

Убежден, что Тихановская – это символ белорусской революции, законно избранный кандидат, победу которого приняли лидеры европейских государств.

Нынешние шаги Тихановской и ее команды, которые инициировали создание Координационного совета, правильны и разумны. Этот шаг уже вызвал бешенную реакцию Лукашенко, который расценил подобные действия оппозиции, как захват власти, а членов консультативного совета он объявил изменниками Родины.

Российский политолог Валерий Соловей написал о том, что Путин и Лукашенко могли договориться о следующем, я цитирую: 1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы. Лукашенко в них НЕ участвует. 2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико. Он побеждает на выборах, дает гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным. 3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета – Путин». Насколько возможен такой вариант развития событий?

Озвученный вами план — это синтез первого и второго сценария, которые я озвучил выше. Этот вариант очень симпатичен Путину, поскольку исключает прецедент свержения народом диктатора. Интересна еще одна деталь этого сценария, которую декларирует сам Лукашенко. Он начал упоминать о референдуме и новой Конституции, после принятия которой он обещает уйти. Важная деталь заключается в том, что частью новой Конституции будет «углубленная интеграция» с Россией и создание наднациональных органов власти. Кроме того, эту Конституцию Лукашенко планирует вынести на референдум и освятить волей народа. А уже после референдума можно принимать любые решения в рамках общего государства. Но это слишком хороший сценарий для Путина и Лукашенко. Убежден, что его не удастся осуществить.

Валерий Дмитриевич Соловей обладает очень хорошими источниками внутри путинского бункера, и я им доверяю. Полагаю, что именно такой сценарий сейчас рассматривается в Кремле как один из наиболее предпочтительных.

Вместе с тем, я уверен, что такой сценарий не реалистичен. Повторю свой основной тезис. Независимо от того, что случится с Лукашенко, аншлюса уже не будет никогда. Народ Беларуси этого не допустит.

В ЕС не признают выборы в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата. Эммануэль Макрон заявил, что «Европейский союз» должен поддержать протестующих в республике. Это и ряд подобных заявлений из стран ЕС – только «моральная поддержка», или сигнал о готовности к прямой помощи протестующим?

По своей значимости — это экстраординарное заявление со стороны Макрона, поскольку весь последний год именно он проявил себя как верный холуй Путина. И то, что он в публичной плоскости высказался настолько решительно по беларускому вопросу, говорит о многом. Хочу отметить, что по Украине Макрон никогда не высказывался также жестко и однозначно, как он это сделал в поддержку протестующих в Беларуси.

Полагаю, что европейских бюрократов до глубины души потрясла та чудовищная жестокость, которую продемонстрировали палачи Лукашенко в ходе подавления демонстраций. В связи с этим, полагаю, что реакция ЕС и США будет конкретная и жесткая. В случае, если Путин решится на усиление белорусского ОМОНа своими головорезами, Россию ожидают серьезные санкции. Об этом предупреждают американские политики и конгрессмены. И в данном случае никакой «трампушка» уже не поможет Кремлю. Он идет на выборы и должен считаться с настроениями электората, а мы знаем, что антипутинский настрой крайне силен и среди республиканцев, и среди демократов.

Как полагаете, Беларусь нужна Путину для расчленения Украины? Ведь в случае успеха Кремля российские войска появятся не только в Крыму и на Донбассе, но и на северных границах Украины. Или это попытка отрезать прибалтийские страны от НАТО и последующей агрессии?

Если Россия решится на масштабную интервенцию, применив большой военный сценарий, предположу, что она будет преследовать обе эти цели.

Если Путин думает о серьезной войне в Украине, то дислоцировать на севере группировку российских войск тактически верный шаг.

Но что еще более важно для него — это взять под контроль Сувалки, кусочек границы между Польшей и Литвой, которая является узким окном, связывающим Прибалтику с НАТО. Выдвижение туда российских войск создаст благоприятные предпосылки для агрессии в Прибалтики. Но прежде всего, покорение Беларуси крайне важно для Путина в рамках его навязчивой идеи о преодолении геополитической катастрофы ХХ века.

Украина вызвала посла Украины в Беларуси на консультации в Киев. Перед этим были весьма размытые заявления Зеленского относительно ситуации в Беларуси. На ваш взгляд, как должна была действовать Украина по белорусскому кризису? Возможно, надо было включиться в этот процесс на уровне «Люблинского треугольника», который создали Польша, Литва и Украина?

У нынешней украинской власти существует два вектора внешней политики. Один вектор – это внешняя политика, которую проводит Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер министр Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов. Эта внешняя политика демонстрирует жесткое сопротивление и противостояние российской агрессии. Как раз МИД Украины и присоединился к «Люблинскому треугольнику» четвертой стороной, сделав соответствующее заявление.

Вторым вектором внешней политики Украины рулят агенты Кремля, так называемый «Козырь» и Коломойский, в огромной психологической, экономической и, я бы добавил, «медикаментозной» зависимости от которых находится Президент Зеленский.

Вместе с тем, я убеждён, что большая часть украинского народа поддерживает внешнеполитическую позицию, которая характеризуется жестким и однозначным сопротивлением российской агрессии.

Агент Национального антикоррупционного бюро, Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ЧВК Вагнера было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой, якобы, сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак. Так кто такой Андрей Ермак, на ваш взгляд?

Я не обладаю достаточной информацией, чтобы комментировать эту конкретную версию. Но я уже более года на всех каналах украинского телевидения повторяю , что Ермак – агент российских спецслужб. Я даже знаю его оперативный псевдоним – Козырь. Работа Ермака на Россию подтверждается всеми его шагами и решениями, которые нанесли громадный урон внешней политике Украины. Уже 12 июля 2019 года, он (Ермак – прим. ред.) подписал с Сурковым протокол, где Украина впервые приняла на себя обязательства менять Конституцию, принимать формулу Штайнмайера, двигаться к присоединению к ОРДЛО.

До прихода Ермака, Украина занимала очень твердую позицию, которую поддерживало все международное сообщество. Позиция заключалась в следующем: Россия не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня, выводе войск и тяжелой техники. И пока Россия не будет выполнять эти требования, бессмысленно обсуждать какие-либо политические аспекты урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Придя во власть, Ермак брал от имени Украины односторонние обязательства по выполнению различных хотелок его хозяев. Удивительно, как ему так долго удается совершенно откровенно работать на стороне врага, занимая второй по значимости пост в государственной власти и полностью подчинив себе Президента в осуществлении внешней политики государства.

На мой взгляд, очень положительным явлением в Украине стало возникновение параллельной патриотической линии внешней политики внутри администрации. В одной из своих статей я назвал её линией коллективного Маннергейма.

Путинская Россия пытается сейчас применить в отношении Украины те же методы, которые в 39-40 годах прошлого столетия применил СССР в отношении четырёх прибалтийских стран: Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. В Литве, Латвии и Эстонии победила тогда именно та линия, которую проповедует сегодня в Украине правящая партия — давайте дружить, уступать, договариваться, не надо раздражать русских т.д.

А в Финляндии Президент Маннергейм, вдохновил свою маленькую нацию на сопротивление. Возможности крошечной Финляндии против громадного СССР были гораздо скромнее нежели нынешние возможности Украины против путинской России. После прихода к власти Президента Зеленского высшая власть Украины стала на тот же путь прибалтийских президентов, которые через год после соглашения с Россией, закончили свою жизнь, кто в лагере НКВД, кто — в сумасшедшем доме.

Вселяет оптимизм тот факт, что нашелся в Украине коллективный Маннергейм в лице Кулебы, Резникова и Данилова, которые прекрасно проявили себя и во время белорусского кризиса.

На сегодняшний день, Трехсторонняя контактная группа продолжает заседать в Минске. В украинском политикуме звучат предложения о том, что переговорную группу из Минска следует перемесить, например, в Польшу или Литву, поскольку события в Минске и действия Лукашенко по отношению к своему народу лишили его возможности выступать принимающей нейтральной стороной в данном формате.

Дело даже не в местоположении этой контактной группы и не в составе ее участников. Главный вопрос — в задачах, которые она решает. Россия рассматривает работу этой группы как еще один инструмент по поглощению Украины и по легализации боевиков ОРДЛО. Ведь если в отношении Беларуси действует план аншлюса, то в отношении Украины — план, согласно которому необходимо интегрировать ОРДЛО в политическое тело Украины. Цель Кремля – добиться полной легализации непризнанных республик в украинском политическом и правовом пространстве. По сути, присоединить Украину к российскому военно-террористическому плацдарму ОРДЛО. Собственно, этого и добивается Ермак уже больше года.

Вершиной его предательства был протокол, который он подписал 12 марта о создании, так называемого, Консультативного совета ОРДЛО-Украина. Тем самым Ермак пытался создать своего рода верхнюю палату ОРДЛО и Украины, куда бы вошли десять «сенаторов» от ОРДЛО и десять — от Украины. Но это была та максимальная точка предательства, до которой удалось продвинуться Ермаку. Она вызвала резкий протест в украинском обществе и протокол Ермака-Козака был отвергнут.

Но Ермак не угомонился и на новой встрече со своим куратором Козаком 27 августа готовит новое масштабное предательство.

На мой взгляд, трехстороннюю группу надо преобразовать в механизм контроля над перемирием и прекращением огня. Через пять лет после заключения Минских соглашений выяснилось, что они не работают, потому что Россия никогда не выполнит взятые на себя обязательства. Единственный разумный эффект от этих соглашений может быть только если будет осуществлено длительное прекращение огня, которое последовательно нарушает Россия. Гибель украинских военнослужащих для России — это важный элемент политического давления на Украину: не согласитесь капитулировать -будем продолжат вас убивать.

И еще один важный момент, связанный с «разведением войск». Развести войска — это значит увести их с линии соприкосновения. А мы помним о тех изменениях в, так называемой, Конституции ОРДЛО, которые были приняты в декабре. В них говорится о том, что «законные границы» ОРДЛО – это границы административных областей Украинской Советской Социалистической республики. И об этом украинская сторона не должна забывать, соглашаясь на очередное разведение войск.

Украине необходимо вести переговоры о поддержании механизма прекращения огня с помощью международных посредников. И для этого не нужны Кравчук с Фокиным. Здесь нужны военные специалисты и эксперты.

В чем вы видите отличие и схожесть белорусского майдана-2020 и украинского майдана-2014?

Идеологически и исторически майданы в Беларуси и Украине — это продолжение распада Российской империи. Той самой геополитической катастрофы, из-за которой так страдает Путин. Это стремление двух народов обрести полную независимость и суверенитет и выбрать европейский вектор развития.

Но технологически между этими событиями громадная разница. В Украине Майдан опирался на хорошо структурированную политическую оппозицию. Ей принадлежало более трети депутатских мест в Раде. У оппозиции были свои СМИ и свои лидеры, известные политические фигуры.

Белорусское сопротивление развивается по-другому — сетевым методом. У них нет ярко выраженных лидеров, что является одновременно и недостатком, и преимуществом движения.

Кроме того, преимуществом белорусского сопротивления является то обстоятельство, что там нет, так называемой, ярко выраженной пятой колонны.

Украина всегда была расколота. Успех агрессора в Крыму и на Донбассе во многом объяснялся тем, что там было заметное прокремлевское меньшинство. Мы увидели такое же прокремлевское меньшинство в Беларуси на митинге в поддержку Лукашенко. Количество людей, которых привезли с регионов поддержать Лукашенко, было не сопоставимо с теми сотнями тысяч, которые собрались под бело-красными флагами, чтобы высказать свой протест нынешней власти в Беларуси. Разница была не только в количестве, но и в качестве собравшихся, достаточно было послушать выступления сторонников президента-диктатора.

Масштабы «пятой колонны» в Украине очень хорошо показали последние президентские выборы. 15% населения, которые проголосовали в первом туре за партию ОПЗЖ — это убежденные противники украинской независимости и суверенитета. В Беларуси такой масштабной «пятой колоны» нет. И в этом плане ей будет легче. Там нет Медведчуков и Рабиновичей. Хотя Москва их активно ищет, но никого, кроме совершенно бесцветных «бабарик» и «цепкал», кремлевские не могут найти.

Давайте поболеем за Беларусь, пожелаем ей успеха, поскольку победа Беларуси окажет громадное влияние и на Украину, и на Россию. Это особенно важно именно в этот тяжелый момент для украинской революции, когда высшая власть — в руках откровенных предателей.

Успех белоруской революции — это огромный моральный фактор, который поддержит и гражданское общество, и патриотическую оппозицию, и коллективного Маннергейма в украинской власти.

Ну, а что касается России, то победа белорусской революции станет громадным стимулом для самой России и ее народа подняться единым фронтом против диктатуры Путина.

Хабаровск месяц скандирует «Россия, проснись!», а проснулась Беларусь, до этого – Украина.. Скажите, есть шанс что россияне, как и украинцы, или беларусы, в разных уголках России выйдут на улицы и потребуют, чтобы ушел Путин?

Думаю, Россия уже проснулась. Хабаровск – это огромный город на Дальнем Востоке России, где люди уже несколько недель кряду протестуют против политических репрессий в стране, требуют отправить Путину в отставку и поддерживают протестное движение в Беларуси.

Но Хабаровск – далеко не вся Россия…

Да, не вся, но несмотря на аресты и запугивания жители Хабаровска продолжают выходить на улицу против произвола власти. И с каждым разом протест только увеличивается в масштабах и не собирается утихать, как об этом вещают кремлепомойки.

Для любой революции нужен спусковой крючок. И дальневосточные протесты в России могут им стать. Обратите внимание, «взросление» протестного движения на Дальнем Востоке произошло очень быстро, буквальна за какой-то месяц. Вначале требование было одно – свободу, арестованному властью бывшему губернатору края Сергею Фургала. А сейчас люди скандируют и требуют — «Долой царя», «Россия, просыпайся», «Путин — вор», «Путина в отставку».

По каким сценариям, на Ваш взгляд, может пойти развитие ситуации в Беларуси? Давайте попробуем предсказать грядущие события в течение ближайших трех недель?

Лукашенко дрожит от ярости и хочет вцепиться в горло беларускому народу, но для этого ему необходима поддержка Путина. Я думаю, что все решится в ближайшие дни в Москве. Все будет зависеть от того, какой сценарий развития событий выберет Путин и его окружение. Если бы я был циником, я бы сказал, что лучше пусть Москва выберет сценарий откровенной поддержки Лукашенко, что приведет к более быстрому и разрушительному падению самого путинского режима. Но, за это придется заплатить кровавую цену.

По моим сведениям, большинство в окружении Путина склоняется ко второму сценарию — отмежеваться от Лукашенко и попытаться привести к власти прокремлевских Цепкал- Бабарик. Но на новых выборах будут и другие кандидаты. Есть известные лидеры беларуской оппозици — Андрей Санников, Николай Станкевич, Владимир Некляев.

Кроме того, появилась масса молодых и ярких женщин-политиков. Я уверен, что Кремль эти выборы проиграет. Но Путин пока об этом не знает.