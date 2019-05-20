Что говорят звезды: астрологи о новоизбранном президенте Зеленском

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В своей иннаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады (ВР) и назначении досрочных выборов. Насколько правильным было принятие такого судьбоносного решения в этот день, как оно повлияет на дальнейшее развитие нашей страны и какими знаками из Вселенной сопровождалась церемония официального вступления в должность нового главы государства, разбирались «Экономические Новости» (ЭН).

Инаугурация Президента Украины – значимое и символическое событие для страны. В истории независимости государства таких мероприятий было всего шесть. Традиции празднования формировались постепенно, с каждым разом приобретая все больше помпезности и международной значимости. Одновременно важными для многих стали и сопутствующие инаугурации знаки и символические моменты, по которым многие эксперты пытались предсказать, каким будет правление того или иного главы государства, информируют Экономические Новости.

Так, инаугурацию первого президента Леонида Кравчука особо не затягивали. ВР постановила, что новоизбранный глава государства должен принести присягу уже через три дня после объявления ЦИК результатов выборов. Каких-либо курьезов или символических знаков во время мероприятия сегодня сложно припомнить, так как в то время только зарождались традиции празднования этого дня.

Первая инаугурация президента Леонида Кучмы, которому удалось дважды побывать на этой должности, была довольно скромной, без особых почестей во время присяги. Украшением церемонии стал военный оркестр, сыгравший гимн Украины, правда, без слов. Леонид Данилович, как и его предшественник на посту, присягал на Пересопницком Евангелии, потому что Конституцию приняли только в 1996 году. Его вторая инаугурация была уже намного более помпезной. Он отошел от классической церемонии в ВР и перенес торжественное заседание в Дворец «Украина», что многим пришлось не по нраву. Такая выходка Кучмы была связана с тем, что между президентом и тогдашним председателем ВР Александром Морозом, были довольно напряженные отношения и Кучма захотел провести торжество в комфортной для себя обстановке.

Отличительной чертой инаугурации Виктора Ющенко по итогам почестей в ВР и Мариинском дворце стали 33 голубя, которых он красиво выпустил в небо после своей речи на Майдане независимости – символического места, где проходили главные действия Оранжевой революции, приведшие его к власти. Правда, один из голубей сначала не смог взлететь, но новоизбранный президент не растерялся и быстро ему помог – тогда многие расценили это как добрый знак. Но очевидно, что момент больше касался непосредственно самого президента, который получив столь высокий кредит доверия от украинских граждан в последствии не смог оправдать их ожиданий и быть переизбранным на второй срок.

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День инаугурации Виктора Януковича начался с молитвы и благословения от московского митрополита Кирилла в Киево-Печерской лавре. Но дальше Вселенная внесла свои коррективы. Первое, о чем загудела страна — накануне инаугурации треснул памятник основателям Киева на Майдане. Это восприняли как плохой знак. Символические события продолжились в ВР. Не все были рады видеть нового президента — фракция Блока Юлии Тимошенко и вовсе проигнорировала торжественное заседание.

Но главный конфуз, который впоследствии определил судьбу его президентства заключался в ином: улыбающегося и уверенного в себе Януковича едва не «прибило» дверью на входе в парламент. Но и на этом не закончилось. Пока спикер Владимир Литвин объявлял гостей, новый президент вынужден был стоять на месте под закрытыми дверями зала. А во время исполнения гимна Янукович практически не открывал рта. И многие заподозрили, что президент не знает его слов. Еще более выразительным стал момент с удостоверением президента, вместо того, чтобы отдать документ солдату почетного караула на хранение, Янукович положил себе в карман. Президентство Януковича было наиболее «знаковым»: все помнят историю падения от куриного яйца и эпическое видео, когда ему на голову упал венок в парке Славы.

Самым памятным эпизодом с инаугурации Петра Алексеевича Порошенко была потеря сознания солдата почетного караула. Поскольку церемония проходила жаркого лета солдат, вероятно, получил солнечный удар. Одновременно с его рук выпало ружье — многие восприняли это как знак, что война на Донбассе, как и обещал президент, будет закончена. Но, очевидно, знак носил иной контекст. Как хороший знак расценили то, что, когда Порошенко открыли двери в Раду, туда влетела бабочка.

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Глядя на главные достижения уходящего президента, появление красивой бабочки можно связать с подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и приобретением томоса об автокефалии Православной церкви Украины, которое случилось при президентстве Порошенко. Правда, этих достижений украинскому избирателю оказалось недостаточно, чтобы во второй раз переизбрать его на президентский пост. Особых изменений относительно экономического роста в стране и в вопросе борьбы с коррупцией так и не произошло. Да и тот знак, что в день выборов 31 марта на избирательном участке, куда приехал с семьей Порошенко, его внук уронил и потоптался по бюллетеню президента, пророчил провал в нынешней избирательной гонке.

Возможно, управлять страной лучше удастся новому президенту, шоумену и известному комику Владимиру Зеленскому, также сыгравшему главную роль в телесериале «Слуга народа». Отличительной чертой его инаугурации стала фишка «ближе к народу». Так, проходя по Мариинскому парку он пожимал руки почти каждому украинцу, кто пришел посмотреть на торжество. Главный момент, который особо бросался в глаза – это несколько украинских флагов, которые были перевернуты цветами. Было ли это связано с поспешностью подготовки к мероприятию или это действительно знак грядущих кардинальных изменений в стране, о чем анонсировали в команде Зе, стало понятно по его инаугурационной речи. В своей феерической речи Зеленский заявил о роспуске парламента и его досрочных выборах, а также призвал правительство сложить свои полномочия. Правда, перед этим попросил народных депутатов принять ряд законов о снятии депутатской неприкосновенности, о криминальной ответственности за незаконное обогащение и избирательный кодекс. А также уволить главу СБУ, министра обороны, генерального прокурора Украины. На все про все он дал два месяца. Мол, эти достижения зачтутся им в грядущей избирательной кампании. Впрочем, новоизбранный президент почему-то не вспомнил о снятии неприкосновенности с президента и судей, а также о законе про импичмент президента.

Своим первым заданием на посту президента Зеленский назвал необходимость достижения мира на Донбассе. Он также попросил чиновников не вешать в своих кабинетах его портретов, заявил о недопустимости дискриминации русскоговорящих и несколько раз намеренно переходил на язык восточного «соседа», хотя читал текст с бумажки. Это вызвало короткую перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который прервал его выступление. На что он ответил: «Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко. Да, мы все украинцы, где бы не жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — сказал Зеленский. Закрывая заседание Верховной Рады ее спикер Андрей Парубий сказал, что это «было весело».

Впрочем, и у Зеленского не обошлось без конфузов. Так, после того, как он получил удостоверение главы государства из рук главы ЦИК Татьяны Слипачук, он вернул его обратно на бархатную подушку солдату из президентского полка. Тот, чеканя шаг, отошел от трибуны и выполнив строевой прием «кругом» повернулся лицом к залу. Именно в этот момент удостоверение и слетело с подушки и упало на пол. Сам же президент Зеленский в этот момент слушал главу Конституционного суда Наталью Шапталу и не видел, что произошло у него за спиной. Кроме того, после инаугурации пришлось госпитализировать нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. Очевидно, новость о роспуске парламента ему пришлась не по вкусу. Его вывезли через боковой выход ВР по окончанию торжественного мероприятия. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз. Такие знаки Вселенной, очевидно, могут говорить о многих вещах. В частности, как о том, что на президентском посту Зеленский также не задержится, так и о многих действиях, которые могут происходить за его спиной, на что новому президенту нужно будет особо обратить внимание. Поживем – увидим.

Тем временем заведующая кафедрой астропсихологии, астролог Елена Осипенко поделилась с «ЭН» своим виденьем гороскопа в день инаугурации Владимира Зеленского. Он увидела много добрых знаков на пути развития Украины с новым президентом. По ее словам, самой значимой планетой в характеристике любого гороскопа события является Солнце, которое 20 мая 2019 года в 10:03 по киевскому времени вошло в 30-й градус Тельца и будет находиться там в течение суток. «В характеристике данного градуса (по И.Косминскому) заложен следующий потенциал. Символика градуса: огромный камень, катящийся вниз по склону горы, врезается в глыбу сверхпрочного кремня, вызывая ослепительную огненную вспышку. Градус указывает на отважного и решительного человека, который осмелится на многое и немало сделает для того, чтобы добиться осуществления своих задач. Начало его деятельности будет полно усилий и трудностей, но, поскольку такой человек прогрессирует с годами, именно это позволит ему приобрести опыт, столь необходимый для того, чтобы сделать его имя известным, а идеи – общепризнанными. Это символ Воли и Действия», — сказала она.

Изучая дату инаугурации новоизбранного президента, астролог отмечает, что Луна в этот день находится в Стрельце: «Это знак оптимизма и новых благоприятных возможностей и дорог, которые могут открыться для Украины. Этот период будет способствовать расширению международного сотрудничества с другими странами, реформам в общеобразовательном процессе, решению юридических проблем, судебным разбирательствам». По словам Елены Осипенко, первые несколько месяцев будут сложными для нового президента, но затем мы все будем свидетелями постепенной хорошей динамики в разных областях жизни нашего общества. «16-е лунные сутки (символ Голубь) в день инаугурации президента – это благоприятный знак для окончания войны и установления мира в Украине. Этот символ также может помочь президенту провести кардинальные решения и осуществить в течение пяти лет новые и прогрессивные для страны идеи. 20 мая – следующий день после фазы полнолуния, когда Луна в своем свете имеет много энергии и сил для осуществления значимых и необходимых перемен. 1-й солнечный день (символ Творец) связан с творчеством, радостью весельем, сочетающимися с внутренней серьезностью, торжественностью, с ощущением своей личной миссии.

График для Украины на май – вся вторая половина месяца благоприятна и астрологические знаки на дороге жизни нашей страны указывают на благие и светлые перемены», — говорит астролог.

В то же время она подчеркнула, что многое будет зависеть и от украинцев. «Для хорошего результата в жизни нашего общества мы с вами не должны оставаться в стороне – ведь мы это часть Украины, ее народ. Мы должны принять активное участие в жизни своей страны идеями, поддержкой, добрыми реальными делами или хотя бы добрыми мыслями и своей верой в лучшее будущее», — резюмировала она.

Кармолог Оксана Чечотенко также ожидает позитивных перемен для Украины, исходя из выбранной даты инаугурации президента Зеленского. «Используя метод диагностики «22 аркана», автором которого является Наталья Ладини, я составила следующую матрицу даты инаугурации президента. Из расчетов могу сказать, что день наполняют энергии Силы и Потенциала. Лидерские качества, заложенные в дате инаугурации, послужат дополнительным ресурсом для президента в достижении поставленных целей. Главное — использовать их на благо и созидание. Также энергии Закона и Справедливости (5-й аркан) помогут придерживаться дисциплины и порядка. День благоприятный для мирных дел и разработки планов и стратегий. Энергия «20-го аркана» поможет из полученной сегодня информации сделать правильные выводы и принять необходимые решения, чтобы с легкостью реализовать задуманное», — сказала она «ЭН». А также обратила внимание на лунный день 20 мая. «Это 16-е лунные сутки. То есть день кардинальных решений, изменений и новых идей. В этот день повышены интеллектуальные способности. Поэтому день будет энергетически насыщенным и полезным для всех активных людей. Рекомендации на этот день: пребывать в мире и гармонии, чтобы чувствовался внутренний комфорт и спокойствие. Всю энергию направить на благо и созидание. Но мы также должны стремиться к внутреннему спокойствию и миру в наших семьях и миру в нашей стране», — резюмировала она.

В свою очередь, нумеролог Алексей Чечотенко считает, что энергия чисел этого дня будут помогать нашей стране прийти к миру и равновесию. «Если сложить все числа этой даты, то в итоге получается «десять». Это число Лидера. Сегодняшняя дата содержит много эмоций. В этот день необходимо контролировать их и стараться не быть слишком резким в своих действиях и решениях. Необходимо научиться принимать и самовыражаться. То есть, в данной ситуации все вокруг являются «учителями», а возникшие ситуации — «уроками», что необходимо принимать и использовать для собственного развития», — сказал «ЭН» нумеролог.

По его словам, президенту необходимо создать людям условия для развития и роста, а массовый настрой украинцев на позитивную волну даст огромный результат. «Если считать эту дату стартом деятельности нового президента Украины, то в этот день также необходимы быстрые решения, но без фанатизма. Необходим мудрый подход, решения должны быть хорошо обдуманными и взвешенными. Необходимо создать условия свободы и перемен иначе страну может ожидать хаос. Выполняя эти рекомендации, мы сможем получить сильную и авторитетную страну — Украину», — резюмировал он.