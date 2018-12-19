Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе

Главная » Политика » Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе

Закрыть Отправить

МВФ вскоре выделит новый транш, Украина готовит новый проход по Керченскому проливу, а Армению назвали страной года, — такими были главные новости сегодня, 19 декабря.

День Святого Николая, информируют Экономические Новости.

19 декабря православные христиане празднуют день святого Николая. Святой Николай считался покровителем влюбленных после того, как отдал доставшееся от родителей наследство бедной девушке в качестве приданного, чтобы та сумела выйти замуж за своего любимого человека, родом из богатой семьи. До сегодняшнего дня дошла традиция, что в ночь на 19 декабря послушным детишкам оставляют подарочки.

Новая программа для Украины

Читайте: Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга

Совет директоров МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Это уже десятая программа МВФ для Украины. Эксперты разошлись в мыслях о том, насколько необходим этот транш и дальнейшее сотрудничество с этими кредиторами. В любом случае, уже сегодня доллар положительно отреагировал на новость о продолжении взаимодействия между Украиной и Международным валютным фондом.

Вызов Украины

Читайте: Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. По его словам, это очень принципиальный для нас момент, так как у Украины нет варианта отступить.

Госсекретарь США поздравил Епифания

Государственный секретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с недавно избранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. В ходе этого разговора представитель США подчеркнул поддержку религиозной свободы и суверенитета Украины.

Митрополит МП перешел в УПЦ

Прихожане Спасо-Преображенского храма Киева аплодисментами отреагировали на объявление митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП Александра (Драбинко) о переходе в единую Православную церковь Украины. Первую литургию в новом статусе он провел в среду, 19 декабря, несмотря на запрет УПЦ МП служить в Спасо-Преображенском храме.

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla — Hromadske.UA (@HromadskeUA) December 19, 2018

Победа Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о победе над группировкой «Исламское государство» в Сирии. В СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Соединенные Штаты намерены вывести войска из Сирии.

Россия+Беларусь

Президент РФ Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь.

Моряки остались под арестом

«Верховный суд Крыма» отказался отпускать из-под ареста моряков, которых захватили российские военные на выходе из Керченского пролива 25 ноября. Решения приняты по жалобам моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло и Сергея Цыбизова.

Дело на миллион

Суд oткaзaл Рoмaну Нaсирoву в искe прoтив дoктoрa, кoтoрый якoбы рaскрыл врaчeбную тaйну вo врeмя дaчи пoкaзaний. Ранее Роман Насиров требовал миллион гривен моральной компенсации.

ДТП в Харькове: обвиняемые остаются под арестом

Киевский райсуд Харькова по делу о страшном ДТП на улице, где пострадало одиннадцать пешеходов, на месте погибли пять человек и еще одна пострадавшая умерла в больнице, продлил арест для обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Военное положение в Украине: заявление Волкера

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил важность непродления военного положения в стране после 26 декабря. Кроме того, представитель США высоко оценил принятие законов о разминировании и поддержал стремление Украины укреплять боеготовность вооруженных сил для ответа на российскую агрессию.

Страна года

Аторитетное британское издание The Economist, которое постоянно составляет рейтинг стран, которым удалось достичь самого большого прогресса в демократии, признал страной этого года Армению.

Погода в Украине

Завтра, 20 декабря, в Украине сохранится морозная погода, которая очень подходит к праздничным дням. На востоке страны без осадков, температура опустится до -4 градусов, днем до -2. На юге будет переменная облачность, а температура опустится максимум до двух градусов мороза.

Хорошие новости

В Киеве сегодня, 19 декабря, открыли новогоднюю ёлочку. В этом радостном мероприятии приняли первая леди страны Марина Порошенко, мэр столицы Виталий Кличко, а также звезды шоу-бизнеса.